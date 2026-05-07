- Home
- Business
- Today Gold Rate: మళ్లీ ఆకాశాన్ని తాకుతున్న పసిడి.. మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై భారం..ఒత్తిడిలో ఆర్థిక వ్యవస్థ
Today Gold Rate: మళ్లీ ఆకాశాన్ని తాకుతున్న పసిడి.. మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై భారం..ఒత్తిడిలో ఆర్థిక వ్యవస్థ
Today Gold Rate: బంగారం కొంటున్నారా? అయితే పసిడి ప్రియులకు 2 రోజుల నుంచి షాకులు తగులుతున్నాయి. ఇవాళ కూడా నిరాశే ఎదురైంది. రెండో రోజు పసిడి భారీగా పెరగడంతో మార్కెట్లో కొనుగోలుదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. హైదరాబాద్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ చూద్దాం.
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై పెరుగుతున్న ఒత్తిడి
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, డాలర్ మారకం విలువల్లో మార్పులు, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై పెరుగుతున్న ఒత్తిడి ప్రభావంతో దేశీయ మార్కెట్లో గోల్డ్ రేట్లు మరింత ఎగబాకాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఇవాళ బంగారం ధరలు మరోసారి పెరుగుదల నమోదైంది.
10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,52,460
ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.330 పెరిగింది. దీంతో ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,52,460 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇదే సమయంలో ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా పెరిగింది. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేటు రూ.300 ఎగిసి ప్రస్తుతం రూ.1,39,750 వద్ద ట్రేడవుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా వరుసగా పెరుగుతున్న ఈ ధరలు సామాన్యులకు షాక్ ఇస్తున్నాయి.
కొనుగోలుదారులకు కాస్త ఊరట
ఇక వెండి ధరల విషయానికి వస్తే, ఇవాళ మాత్రం ఎటువంటి మార్పు కనిపించలేదు. కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,75,000 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. గత కొద్ది రోజులుగా వెండి ధరల్లో కూడా భారీ హెచ్చుతగ్గులు కనిపించినప్పటికీ, ఇవాళ మాత్రం ధర స్థిరంగా ఉండటం కొనుగోలుదారులకు కాస్త ఊరటనిచ్చే అంశంగా చెప్పొచ్చు.
మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై అదనపు భారం
ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో బంగారం ధరలు ఇలా పెరగడం మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై అదనపు భారం మోపుతోంది. సాధారణంగా ఈ కాలంలో గోల్డ్ కొనుగోళ్లు ఎక్కువగా జరుగుతాయి. కానీ వరుసగా పెరుగుతున్న ధరల కారణంగా చాలా మంది కొనుగోలుదారులు తమ నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేసుకుంటున్నారు. మరికొందరు మాత్రం ధరలు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందనే భయంతో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్నారు.
గోల్డ్కు డిమాండ్
మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అంతర్జాతీయంగా కొనసాగుతున్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై ఉన్న అనిశ్చితి, ద్రవ్యోల్బణ భయాలు వంటి అంశాలు బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన ఆస్తుల వైపు మొగ్గుచూపుతున్న నేపథ్యంలో గోల్డ్కు డిమాండ్ పెరుగుతోందని చెబుతున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి వంటి నగరాల్లో కూడా దాదాపు ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. స్థానిక పన్నులు, జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలను బట్టి స్వల్ప మార్పులు ఉండొచ్చని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. రానున్న రోజుల్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి బంగారం ధరల్లో మరింత మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశముందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.