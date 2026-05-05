Today Gold Rate: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు..బిగ్ షాక్లో ఇన్వెస్టర్లు
Today Gold Rate: గత కొద్ది రోజులుగా వరుసగా పెరిగిన బంగారం ధరలు ఈరోజు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పరిస్థితులు ఇంకా అనిశ్చితంగానే ఉన్నప్పటికీ, దేశీయ మార్కెట్లో మాత్రం పసిడి ధరలు కాస్త దిగివచ్చాయి.
బంగారం ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి, ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ విలువలో మార్పులు బంగారం ధరలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతున్నాయి. సాధారణంగా డాలర్ బలపడితే బంగారం ధరలు తగ్గుతాయి. ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం నుంచి డాలర్ వైపు మళ్లుతారు. ఈ కారణంగా ఇటీవల బంగారం ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఈరోజు పరిస్థితి చూస్తే, మార్కెట్లో కొంత స్థిరత్వం కనిపిస్తూ ధరలు తగ్గినట్టు స్పష్టమవుతోంది.
కొనుగోలుదారులకు ఊరట
దేశీయంగా ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే, హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.440 తగ్గి సుమారు రూ.1,49,180 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.400 మేర పడిపోయి రూ.1,36,750 వద్ద ఉంది. ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.330 తగ్గి రూ.1,11,890 స్థాయికి చేరుకుంది. ఇదే ధోరణి విజయవాడ మార్కెట్లో కూడా కనిపిస్తోంది. అక్కడ కూడా ధరలు ఇదే స్థాయిలో తగ్గి కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరటనిచ్చాయి.
మార్కెట్లో కొత్త ఉత్సాహం
ఇటీవల బంగారం ధరలు ఆల్టైమ్ హై స్థాయిలకు చేరుకోవడంతో చాలా మంది కొనుగోలుదారులు వేచి చూసే పరిస్థితి ఏర్పడింది. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ స్వల్ప తగ్గుదల మార్కెట్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు లేదా ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం బంగారం కొనాలనుకునే వారు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది
అయితే పెట్టుబడి దృష్టితో చూస్తే ఇంకా జాగ్రత్త అవసరం. మార్కెట్ పూర్తిగా స్థిరపడలేదని, అంతర్జాతీయ పరిణామాలపై ఆధారపడి ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఒక్కసారిగా పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే దశలవారీగా కొనుగోలు చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. కొనుగోలు చేసే ముందు మార్కెట్ పరిస్థితులను గమనిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.