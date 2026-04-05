స్టేటస్ కోసం కొత్త కారు కొంటున్నారా.? వారెన్ బఫెట్ చెప్పిన విషయం వింటే ఆలోచన మారడం ఖాయం
Wealth: ధనవంతులు కావాలని చాలా మంది కోరుకుంటారు. అయితే ఇందుకోసం ఎన్నో పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని పనులు చేయకూడదు కూడా. జీవితంలో ధనవంతులు కావాలంటే చేయకూడని కొన్ని తప్పుల గురించి ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్ వారెన్ బఫెట్ కొన్ని సూచనలు ఇవే.
క్రెడిట్ కార్డ్ అప్పులపై జాగ్రత్త
చాలా మంది అవసరం లేకపోయినా క్రెడిట్ కార్డును ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే క్రెడిట్ కార్డులపై ఉండే అధిక వడ్డీ రేట్లు పెద్ద సమస్యగా మారవచ్చు. చాలా కార్డుల్లో వడ్డీ రేటు 18 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంత అధిక వడ్డీ చెల్లించడం అంటే మన సంపాదనలో పెద్ద భాగం వృథా కావడమే. కాబట్టి మొదటగా అధిక వడ్డీ ఉన్న అప్పులను త్వరగా తీర్చేయాలని వారెన్ బఫెట్ సూచిస్తున్నారు.
త్వరగా ధనవంతుడు కావాలనే తొందర
కొంతమంది తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలని ప్రయత్నిస్తారు. కానీ ఈ ఆలోచన చాలా సార్లు నష్టానికి దారితీస్తుంది. బఫెట్ మాటల్లో చెప్పాలంటే డబ్బు పెరగడానికి కూడా సమయం అవసరం. ఒక చెట్టు పెద్దదిగా ఎదగడానికి సంవత్సరాలు పడినట్లే పెట్టుబడులు కూడా క్రమంగా పెరుగుతాయి. అందుకే ముందుగా డబ్బును పెట్టుబడిగా పెట్టి, తర్వాత మిగిలిన మొత్తాన్ని ఖర్చు చేయడం మంచి పద్ధతి అని ఆయన చెబుతున్నారు.
అవసరానికి మించిన పెద్ద ఇల్లు కొనడం
చాలా మంది తమ స్థాయికి మించి పెద్ద ఇల్లు కొనడానికి భారీ రుణాలు తీసుకుంటారు. దీంతో వారి ఆదాయంలో పెద్ద భాగం EMI చెల్లించడానికే వెళ్తుంది. ఫలితంగా పొదుపు, పెట్టుబడుల కోసం డబ్బు మిగలదు. వారెన్ బఫెట్ అభిప్రాయం ప్రకారం ఇల్లు అనేది జీవించడానికి అవసరమైన స్థలం మాత్రమే. అది ఇతరులకు చూపించడానికి కాదు.
లాటరీ, జూదం వంటి వాటిపై ఆశలు పెట్టుకోవడం
కొంతమంది త్వరగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో లాటరీలు, జూదం వంటి వాటిలో డబ్బు పెట్టేస్తారు. మొదట చిన్న మొత్తమే పెట్టినా, అది క్రమంగా పెద్ద నష్టానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ఈ రకమైన విషయాల నుంచి దూరంగా ఉండటం మంచిదని బఫెట్ సూచిస్తున్నారు.
స్టేటస్ కోసం కొత్త కారు కొనడం
మధ్యతరగతి ప్రజల్లో చాలా మంది స్టేటస్ కోసం కొత్త కారును రుణంపై కొనుగోలు చేస్తారు. కానీ కారు కొనుగోలు చేసిన వెంటనే దాని విలువ తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. మరోవైపు సంవత్సరాల పాటు EMIలు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. వారెన్ బఫెట్ స్వయంగా చాలా కాలం వరకు పాత కారునే ఉపయోగించారు. కేవలం స్టేటస్ కోసం కొత్త కారు కొనడం సరైన నిర్ణయం కాదని ఆయన అంటున్నారు.
మొత్తంగా చూస్తే ఆర్థికంగా బలంగా ఉండాలంటే డబ్బును జాగ్రత్తగా ఉపయోగించడం, అవసరమైన చోటే ఖర్చు చేయడం, ముందుగా పెట్టుబడులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం. వారెన్ బఫెట్ చెప్పిన ఈ సూచనలు అనుసరిస్తే ఆర్థిక భద్రత సాధించడం సులభం అవుతుంది.