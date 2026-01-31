Recharge Plans : జియో, ఎయిర్టెల్ కంటే చవక.. BSNL లో బెస్ట్ ప్లాన్స్ ఇవే
BSNL Recharge Plans : ప్రైవేట్ టెలికాం సంస్థలు రిలయన్స్ జియో, ఎయిర్ టెల్ లకు ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ బిఎస్ఎన్ఎల్ గట్టి పోటీ ఇస్తోంది. తమ వినియోగదారులకు సరసమైన ధరలకే అత్యుత్తమ రీచార్జ్ ప్లాన్స్ అందిస్తోంది.
బిఎస్ఎన్ఎల్ బెస్ట్ రీచార్జ్ ప్లాన్స్
ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ తన చౌక రీఛార్జ్ ప్లాన్లతో ఎప్పుడూ వార్తల్లో ఉంటుంది. ప్రైవేట్ టెలికాం సంస్థలతో పోలిస్తే బీఎస్ఎన్ఎల్ తన కోట్లాది యూజర్లకు తక్కువ ధరలో ఎక్కువ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్లను అందిస్తుంది. ఇలా బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.300 లోపు అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, డేటాను ఇచ్చే ప్లాన్లను తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్లాన్ల గురించి వివరంగా చూద్దాం.
బిఎస్ఎన్ఎల్ రూ.215 రీచార్జ్ ప్లాన్
బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.215 రీచార్జ్ ప్లాన్ 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. ఈ ప్లాన్లో అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, రోజుకు 2 జీబీ డేటా లభిస్తుంది. ఇంకా రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లు ఉచితంగా వస్తాయి. ఈ ప్లాన్తో పాటు హార్డీ గేమ్స్, ఛాలెంజర్ అరీనా గేమ్స్, ఆస్ట్రోసెల్, జింగ్ మ్యూజిక్, బీఎస్ఎన్ఎల్ ట్యూన్స్ లాంటి చాలా ఉచిత ప్రయోజనాలు కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
బిఎస్ఎన్ఎల్ రూ.228 రీచార్జ్ ప్లాన్
బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.228 ప్లాన్ ఒక నెల వ్యాలిడిటీని అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్లో రోజుకు 2 జీబీ డేటా, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, ఎస్టీడీ కాల్స్, రోజుకు 100 ఉచిత ఎస్ఎంఎస్లు లభిస్తాయి.
బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.239 ప్లాన్
బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.239 ప్లాన్ 1 నెల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. ఈ ప్లాన్లో మీకు రోజుకు 2GB డేటా, 100 ఉచిత ఎస్ఎంఎస్లు లభిస్తాయి. అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ సౌకర్యం కూడా పొందొచ్చు.
బిఎస్ఎన్ఎల్ రూ.269 రీచార్జ్ ప్లాన్
బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.269 ప్లాన్ రోజుకు 2GB డేటాను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ 30 రోజుల పాటు రోజుకు 100 ఉచిత ఎస్ఎంఎస్లను అందిస్తుంది. అన్లిమిటెడ్ లోకల్, ఎస్టీడీ కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్లాన్లో అరీనా గేమ్స్, ఈరోస్ నౌ, లోక్ధున్, జింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్లు కూడా లభిస్తాయి.
బిఎస్ఎన్ఎల్ vs జియో, ఎయిర్ టెల్
పైన చెప్పిన ఈ ప్లాన్లన్నీ రూ.300 లోపు ధరలో అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, డేటాను అందిస్తున్నాయి. అదే ఎయిర్టెల్, వొడాఫోన్, జియో ప్లాన్లను చూస్తే ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ చాలా ఎక్కువ ధరకు లభిస్తున్నాయి.
వొడాఫోన్ ఐడియా రూ.299కి రోజుకు 1GB డేటా, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ను 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అందిస్తుంది. ఎయిర్టెల్ రూ.299 ప్లాన్ 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. ఇందులో రోజుకు 1GB డేటా, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, 100 ఎస్ఎంఎస్లు ఉంటాయి. జియో రూ.299 ప్లాన్ రోజుకు 1.5GB డేటా, 100 ఎస్ఎంఎస్లను 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్లు బీఎస్ఎన్ఎల్ కంటే ఖరీదైనవి.