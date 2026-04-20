Business Ideas : కేవలం లక్ష పెట్టుబడితో చేతినిండా సంపాదించొచ్చు.. అలాంటి టాప్ 5 ఐడియాలు ఇవే..!
లక్ష రూపాయల కంటే తక్కువ పెట్టుబడితో వ్యాపారం ప్రారంభించి, మంచి ఆదాయం సంపాదించవచ్చు. అలాంటి కొన్ని అద్భుతమైన బిజినెస్ ఐడియాల గురించి ఈ గ్యాలరీలో తెలుసుకుందాం.
డ్రాప్ షిప్పింగ్ (Drop Shipping)
హోమ్ బేకరీ (Home Bakery)
మీ ఇంట్లో ఉండే ఓవెన్, ఫ్రిజ్తోనే బేకరీ ఐటమ్స్ తయారు చేసి అమ్మవచ్చు. పుట్టినరోజులు, పార్టీలకు స్పెషల్ కేక్ ఆర్డర్లు తీసుకుంటే బిజినెస్ను ఇంకా బాగా పెంచుకోవచ్చు. ఇది ఆహారానికి సంబంధించిన వ్యాపారం కాబట్టి FSSAI (ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి. ఇంటి నుంచే కాబట్టి దీనికి అయ్యే ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువ. కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేలా నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం.
ఫోటోగ్రఫీ (Photography)
ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ (Event Management)
చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లు, బర్త్డే పార్టీలు నిర్వహిస్తూ ఈ బిజినెస్ను ప్రారంభించవచ్చు. లైటింగ్, సౌండ్, డెకరేషన్ వాళ్లతో మంచి నెట్వర్క్ పెట్టుకుంటే ఈవెంట్లను సులభంగా హోస్ట్ చేయొచ్చు. ఏ ఈవెంట్ విజయవంతం కావాలన్నా ఆహారం చాలా ముఖ్యం. నాణ్యమైన, రుచికరమైన ఫుడ్ అందించే వాళ్లను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. కస్టమర్కు ధరల పట్టిక ఇచ్చేటప్పుడు, ఊహించని ఖర్చుల కోసం ఒక 5-10% అదనంగా చేర్చి ప్లాన్ చేసుకోండి. హోటళ్లు, ఫంక్షన్ హాళ్లు, రిసార్టులతో ముందుగానే మాట్లాడి పెట్టుకుంటే, మీకు తక్కువ ధరకే రిపోర్ట్స్ దొరికే అవకాశం ఉంది.
వాటర్ బాటిల్ బిజినెస్ (Water Bottle Business)
ఇప్పటికే ఉన్న వాటర్ ప్లాంట్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని, మీ సొంత బ్రాండ్ పేరుతో వాటర్ బాటిళ్లను సప్లై చేయవచ్చు. లేదా సుమారు రూ.80,000 పెట్టుబడితో చిన్న వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసి, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వాటర్ క్యాన్ సర్వీస్ అందించవచ్చు. ప్యాక్ చేసిన తాగునీటికి ISI ముద్ర తప్పనిసరి అని గుర్తుంచుకోవాలి. మీ నీటి నాణ్యతే మీకు అసలైన ప్రకటన. మీ వాటర్ ప్లాంట్లో ఎలాంటి శుద్ధి పద్ధతులు వాడుతున్నారో కస్టమర్లకు తెలియజేయడం ముఖ్యం.