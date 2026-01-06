Highest Car Sales: భారత్లో అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారు ఇదే, రేటు కూడా తక్కువే
Highest Car Sales: మనదేశంలో కార్ల అమ్మకాలు జోరుగానే సాగాయి. 2025 ఎండింగ్ లో ఎంతో మంది కార్లు కొన్నారు. నవంబర్ నెలలో అత్యధిక అమ్మకాలతో రికార్డు సృష్టించిన కారు మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్. ఏకంగా ఒక్క డిసెంబర్లో 21,082 యూనిట్లను విక్రయించింది.
మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్
మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ కారు అమ్మకాల్లో భారీ పెరుగుదల ఉంది. గత నెలలో డిజైర్ ఏకంగా 21,082 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. వార్షిక ప్రాతిపదికన అమ్మకాల్లో 78.98% పెరుగుదల నమోదైంది.
ఏ కారు ఏ స్థానంలో...
ఈ జాబితాలో మారుతి స్విఫ్ట్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. హ్యుందాయ్ ఆరా రెండో స్థానంలో ఉంది. నవంబర్లో ఆరా 5,731 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. వార్షికంగా 34.91% వృద్ధి సాధించింది. హోండా అమేజ్ మూడో స్థానంలో ఉంది.
స్కోడా స్లావియా
అమ్మకాల జాబితాలో ఫోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్ ఉంది. వర్టస్ 52.71% వార్షిక వృద్ధితో 2,225 యూనిట్లను విక్రయించింది. ఐదో స్థానంలో స్కోడా స్లావియా ఉంది. కానీ, స్లావియా అమ్మకాల్లో 0.97% స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది.
ఈ కార్లు అతి తక్కువగా
ఈ జాబితాలో హ్యుందాయ్ వెర్నా ఆరో స్థానంలో ఉంది. అయితే, వెర్నా అమ్మకాల్లో 41.55% భారీ క్షీణత నమోదైంది. నవంబర్లో కేవలం 709 యూనిట్లు మాత్రమే అమ్ముడయ్యాయి.
టాటా టిగోర్ ఎనిమిదో స్థానంలో ఉంది. టిగోర్ అమ్మకాలు 43.19% తగ్గి, కేవలం 488 యూనిట్లు మాత్రమే అమ్ముడయ్యాయి. తొమ్మిదో స్థానంలో టయోటా క్యామ్రీ ఉంది.