High Mileage Bikes: హై మైలేజ్ ఇస్తూ రూ.70,000 లోపు వచ్చే బైక్స్ ఇవే, పెట్రోల్ ధర పెరిగినా ఫర్వాలేదు
High Mileage Bikes: తక్కువ ధరకే హై మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్స్ గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాము. సుమారు రూ.70,000 ధరలో లభించే ఈ బైక్లు రోజూ ఆఫీసులకు, కాలేజీలకు వెళ్లేవారికి ఇవి చాలా అనువుగా ఉంటాయి. ఆ బైక్స్ ఇవే.
తక్కువ పెట్రోల్ ఎక్కువ దూరం
తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్ కొనాలనుకుంటున్నారా? మనదేశంలో అనేక బైకులు మంచి మైలేజ్ ఇస్తున్నాయి. ఇవి రోజూ ఆఫీస్ లేదా కాలేజీకి వెళ్లేవారికి ఉపయోగపడతాయి. 100cc నుంచి 110cc ఇంజిన్తో కమ్యూటర్ బైక్లు వస్తున్నాయి. ఇవి తక్కువ ధరలో దొరకడమే కాకుండా, పెట్రోల్ కూడా ఆదా చేస్తాయి. సుమారు రూ.70,000 బడ్జెట్లో కూడా మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్లను కొనొచ్చు.
పెట్రోల్ ధరలు ఎక్కువగా ఉన్న ఈ రోజుల్లో, 60 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్లను కొనేందుకే అందరూ ఆసక్తి చూపిస్తారు. అందుకే హీరో, హోండా, బజాజ్, టీవీఎస్ వంటి కంపెనీలు రోజూ ప్రయాణాలకు అనువైన బైక్లను తయారు చేస్తున్నాయి. వీటికి మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
టీవీఎస్ స్పోర్ట్ బైక్
టీవీఎస్ స్పోర్ట్ చాలా పాపులర్ బడ్జెట్ బైక్. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.55,500 నుంచి మొదలవుతుంది. 109.7cc ఇంజిన్తో వచ్చే ఈ మోటార్సైకిల్, సిటీ ప్రయాణాలకు కావాల్సినంత పవర్ను ఇస్తుంది. పెట్రోల్ ఆదాలో ఇది బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ బైక్ సగటున 70 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
హోండా షైన్ 100
ఇండియన్ మార్కెట్లో వేగంగా పాపులర్ అయిన మరో తక్కువ ధర బైక్ హోండా షైన్ 100. ఈ బైక్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.65,000గా ఉంది. 98cc ఇంజిన్తో వచ్చే ఈ బైక్, చాలా స్మూత్ రైడింగ్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. రోజూ ఆఫీసులకు, పనులకు వెళ్లేవారికి ఇది చాలా అనువుగా ఉంటుంది.