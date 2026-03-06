- Home
Keypad Phones: డిజిటల్ చెల్లింపులు పెరగడంతో ఇప్పుడు కీప్యాడ్ ఫోన్లలో కూడా యూపీఐ(UPI) సదుపాయం అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ. 1,000 లోపు ధరలో నోకియా, జియో వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్ల నుండి యూపీఐ సపోర్ట్ చేసే టాప్ 4 ఫోన్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
యూపీఐ సపోర్ట్ చేసే టాప్ 4 ఫోన్లు:
నేటి కాలంలో స్మార్ట్ఫోన్ వాడకం పెరిగినప్పటికీ, ఇప్పటికీ చాలా మంది కీప్యాడ్ ఫోన్లను ఉపయోగించడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, పెద్దవారు కీప్యాడ్ మొబైల్స్నే ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. అయితే డిజిటల్ చెల్లింపులు చేసేందుకు స్మార్ట్ఫోన్ ఉండాలనే నిబంధన ఇప్పుడు లేదు. కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా పలు కంపెనీలు రూ. 1,000 లోపు ధరలోనే యూపీఐ సపోర్ట్ చేసే కీప్యాడ్ ఫోన్లను మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చాయి.
నోకియా 105 క్లాసిక్ (Nokia 105 Classic):
యూపీఐ సపోర్ట్ చేసే ఫోన్లలో నోకియా అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. నోకియా 105 క్లాసిక్ మోడల్లో ఇన్-బిల్ట్ యూపీఐ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. దీని ద్వారా స్మార్ట్ఫోన్ లేకుండానే సులభంగా నగదు బదిలీ చేసుకోవచ్చు. అమెజాన్లో ఈ ఫోన్ ధర సుమారు రూ. 979 గా ఉంది.
జియో భారత్ V4 4G (JioBharat 4G):
రిలయన్స్ జియో అందిస్తున్న ఈ ఫోన్ చాలా తక్కువ ధరలో యూపీఐ సేవలను అందిస్తోంది. ఇందులో యూపీఐ పేమెంట్స్ కోసం ప్రత్యేకమైన సదుపాయం ఉంది. రిలయన్స్ డిజిటల్ లేదా ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ. 799 కే లభిస్తుంది.
HMD 105:
HMD కంపెనీ నుండి వచ్చిన ఈ ఫోన్ కూడా యూపీఐ సేవలకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. సాధారణ కీప్యాడ్ ఫోన్ ఫీచర్లతో పాటు డిజిటల్ పేమెంట్స్ చేసే సౌలభ్యం ఇందులో ఉంది. అమెజాన్లో ఈ ఫోన్ ధర సుమారు రూ. 1,000 వరకు ఉంటుంది.
జియో భారత్ K1 కార్బన్ (JioBharat Karbonn K1 4G):
కార్బన్ కంపెనీ సహకారంతో జియో విడుదల చేసిన ఈ ఫోన్ కూడా అత్యంత చౌకైన యూపీఐ ఫోన్లలో ఒకటి. అమెజాన్లో కేవలం రూ. 799 కే లభించే ఈ ఫోన్ ద్వారా యూపీఐ సేవలను చాలా సులభంగా వినియోగించుకోవచ్చు.
ముఖ్య గమనిక:
మార్కెట్లో మైక్రోమాక్స్, లావా వంటి ఇతర బ్రాండ్లలో కూడా రూ. 1,000 లోపు ఫోన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి, కానీ వాటిలో యూపీఐ ఫీచర్ ఉండదు. కాబట్టి డిజిటల్ చెల్లింపుల కోసం ఫోన్ కొనేవారు పైన పేర్కొన్న మోడల్స్ ని ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.