Money: డబ్బు సంపాదించాలంటే కష్టపడటం ఆపండి.. ఈ ఐదు విషయాలు తెలుసుకోండి.!
Money: డబ్బు సంపాదించడం కంటే నిలబెట్టుకోవడం కష్టమన్న నిజాన్ని "ది సైకాలజీ ఆఫ్ మనీ" పుస్తకం ద్వారా తెలుసుకోండి. ధనవంతులుగా మారడానికి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిన 5 ఆర్థిక సూత్రాలు ఇవే..
డబ్బు విషయంలో ఎవరూ పిచ్చివాళ్లు కాదు
ప్రతి వ్యక్తికి డబ్బు ఖర్చు చేసే విషయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆలోచన ఉంటుంది. ఎదుటి వారు చేసే ఖర్చు మనకు వృధాగా అనిపించవచ్చు, కానీ వారి పరిస్థితులు, అనుభవాల దృష్ట్యా అది వారికి సరైనదే కావచ్చు. ఉదాహరణకు, అమెరికాలో పేదవారు లాటరీ టిక్కెట్లపై ఎక్కువ ఖర్చు పెడతారు. ధనవంతులు దీన్ని తప్పుగా చూడవచ్చు, కానీ పేదవారు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడమే మార్గం అని నమ్ముతారు.
సంతృప్తి లేకపోవడం
డబ్బు విషయంలో మానవ ఆశలకు అంతు ఉండదు. లక్ష సంపాదిస్తే పది లక్షలు, అది వస్తే కోటి రూపాయలు సంపాదించాలనిపిస్తుంది. ఇతరులతో పోల్చుకుంటూ విలాసాల కోసం అప్పులు చేయడం వల్ల ఉన్న డబ్బు కూడా పోతుంది. ఉన్న దానితో సంతృప్తి చెందడం నేర్చుకోకపోతే ఎన్ని కోట్లు ఉన్నా మనశ్శాంతి ఉండదు.
కాంపౌండింగ్ శక్తి
ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్ వారెన్ బఫెట్ సక్సెస్కు కారణం కేవలం పెట్టుబడి పెట్టడమే కాదు, అది చాలా చిన్న వయస్సు నుండే ప్రారంభించడం. మనీ మేనేజ్మెంట్లో చెట్టులాగా ఫలితాలు రావడానికి సమయం పడుతుంది. ఓపికతో పెట్టుబడులను హోల్డ్ చేయడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో ఊహించని లాభాలు వస్తాయి.
సంపాదించడం వర్సెస్ నిలబెట్టుకోవడం
కోటీశ్వరుడు కావడానికి వేల మార్గాలు ఉండవచ్చు, కానీ అలాగే కొనసాగడానికి మాత్రం పొదుపు, ప్రణాళికే కీలకం. జెస్సీ లివర్మోర్ అనే స్టాక్ ట్రేడర్ 30 ఏళ్లకే వందల మిలియన్ డాలర్లు సంపాదించి, చివరికి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల సర్వస్వం కోల్పోయి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. నిన్నటి సక్సెస్ రేపటి గ్యారెంటీని ఇవ్వదు.
ఏదీ ఉచితం కాదు
ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ ఉచితంగా రాదు. మనం సోషల్ మీడియాలో గంటలు గడుపుతున్నామంటే, మనం మన విలువైన సమయాన్ని పెట్టుబడిగా పెడుతున్నామన్నమాట. డబ్బు విషయంలో సమయం కూడా చాలా ముఖ్యం. ప్లాన్ 'ఏ' ఫెయిల్ అయితే ప్లాన్ 'బి' ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలి.