- Business Ideas: మహిళలూ ఇది మీకోసమే.. తక్కువ పెట్టుబడితో మొదలుపెట్టే టాప్ 20 వ్యాపారాలు ఇవే
Business Ideas: మహిళలూ ఇది మీకోసమే.. తక్కువ పెట్టుబడితో మొదలుపెట్టే టాప్ 20 వ్యాపారాలు ఇవే
Business Ideas: మహిళలు ఇంటి వద్ద నుంచే లేదా తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించగల 20 అద్భుతమైన వ్యాపార ఆలోచనలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా.. ఫ్యాషన్, ఫుడ్, ఎడ్యుకేషన్, సర్వీస్ రంగాలలో ఉన్న ఉత్తమ అవకాశాల ఇలా ఉన్నాయి.
మహిళలకు 20 లాభదాయకమైన వ్యాపార ఐడియాలు
నేటి కాలంలో మహిళలు అన్ని రంగాల్లోనూ రాణిస్తున్నారు. ఆర్థిక స్వతంత్రతను కోరుకునే మహిళల కోసం తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించగల 20 వ్యాపార మార్గాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ముఖ్యంగా ఈ వ్యాపారాలకు ఎక్కువ పెట్టుబడి అవసరం లేదు.
ముఖ్యమైన వ్యాపార ఐడియాలు:
ఫ్యాషన్ & బ్యూటీ: టైలరింగ్, బ్యూటీ పార్లర్, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్, జ్యువెలరీ మేకింగ్ వంటివి ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉండే రంగాలు.
ఫుడ్ బిజినెస్: క్లౌడ్ కిచెన్, హోమ్ మేడ్ స్నాక్స్, పచ్చళ్ల తయారీ, కేక్ మేకింగ్ ద్వారా మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు.
ఎడ్యుకేషన్: ట్యూషన్ సెంటర్లు, మ్యూజిక్ లేదా డ్యాన్స్ క్లాసులు, ఆన్లైన్ కోర్సుల నిర్వహణ.
డిజిటల్ అండ్ క్రియేటివ్
సర్వీసెస్: ఈవెంట్ ప్లానింగ్, డే కేర్ సెంటర్లు(పిల్లల సంరక్షణ), యోగా ట్రైనింగ్.
డిజిటల్ & క్రియేటివ్: కంటెంట్ రైటింగ్, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్, యూట్యూబ్ ఛానల్ నిర్వహణ.
హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్: గిఫ్ట్ బాస్కెట్స్ తయారీ, ఆర్గానిక్ సోప్స్, కాండిల్ మేకింగ్.
సక్సెస్ టిప్స్
ఏ వ్యాపారమైనా ప్రారంభించే ముందు మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేయడం ముఖ్యం. మీ అభిరుచికి తగ్గ వ్యాపారాన్ని ఎంచుకుంటే అందులో విజయం సాధించడం సులభం అవుతుంది. చిన్నగా ప్రారంభించి, నాణ్యమైన సేవలను అందించడం ద్వారా మీ నెట్వర్క్ను పెంచుకోవచ్చు.
20 ఐడియాల్లో బెస్ట్ మీరే..
సొంతంగా ఎదగాలనుకునే మహిళలకు ఈ 20 ఐడియాలు ఒక మంచి దారిని చూపించవచ్చు. సరైన ప్లాన్, పట్టుదల ఉంటే తక్కువ సమయంలోనే వ్యాపారంలో మంచి స్థాయికి చేరుకోవచ్చు.