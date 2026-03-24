- Home
- Business
Business Idea : షాపు అద్దె లేదు.. ఇంట్లోనే లక్షకు పైగా సంపాదించే బిజినెెస్, రూ.50-60 వేలు లాభమే
ఇంట్లో నుంచే ఫుడ్ అమ్ముకునే 'క్లౌడ్ కిచెన్' బిజినెస్ గురించి ఈ గ్యాలరీ వివరిస్తుంది. తక్కువ పెట్టుబడి, చట్టపరమైన అనుమతులతో ఈ వ్యాపారాన్ని ఎలా ప్రారంభించి, లాభాలు సంపాదించవచ్చో చూద్దాం.
ఇంట్లో నుంచే సంపాదించండి...
‘నేను, నా భార్య భలే వంట చేస్తాం... మనకంటూ ఓ హోటల్ ఉంటే బాగుండు’ అని చాలామందికి అనిపిస్తుంది. కానీ నగరాల్లో షాపు అద్దె, నిర్వహణ ఖర్చులు, సిబ్బంది జీతాలు వంటివి చూసి వెనకడుగు వేస్తారు. ఇలాంటి వాళ్లకు ఇంట్లో నుంచే ఫుడ్ అమ్మే ‘క్లౌడ్ కిచెన్’ విధానం ఒక మంచి పరిష్కారం. స్విగ్గీ (Swiggy), జొమాటో (Zomato) లాంటి యాప్ల ద్వారా మీ వంటను నేరుగా కస్టమర్లకు చేర్చవచ్చు.
క్లౌడ్ కిచెన్ అంటే..?
క్లౌడ్ కిచెన్ లేదా ‘ఘోస్ట్ కిచెన్’ అంటే బయట రెస్టారెంట్, హోటల్ వంటి ఎలాంటి సెటప్ లేకుండా కేవలం ఆన్లైన్లో నడిచే ఫుడ్ బిజినెస్. మీ ఇంట్లోని వంటగదే మీ వ్యాపార కేంద్రం అవుతుంది. షాపు, టేబుళ్లు, అలంకరణ వంటి ఖర్చులు ఉండవు కాబట్టి, ప్రారంభ పెట్టుబడి 60-70% వరకు తగ్గుతుంది. దీంతో తక్కువ ఖర్చుతోనే లాభదాయకమైన వ్యాపారం మొదలుపెట్టొచ్చు.
ప్రత్యేక మెనూపై దృష్టి..
ఈ బిజినెస్ మొదలుపెట్టేటప్పుడు ముందుగా మీ స్పెషల్ ఫుడ్ ఏంటో నిర్ణయించుకోవాలి. అన్ని రకాల వంటకాలు అమ్మాలని ప్రయత్నించకుండా, కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఐటమ్స్పై దృష్టి పెట్టండి. ఇంటి రుచి, శుభ్రత, నాణ్యతే మీ బ్రాండ్ను నిలబెడతాయి. 5-7 ఐటమ్స్తో చిన్న మెనూ ఉంటే చాలు. అందులో ఒక్క వంటకమైనా కస్టమర్ల మనసులో నిలిచిపోవాలి.