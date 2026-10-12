D Mart : డీ మార్ట్ లో ఈ సీక్రెట్ ట్రై చేస్తే రూ.వేలల్లో డబ్బు ఆదా చేయొచ్చు
D Mart : ఇప్పుడంతా పండగ సీజన్. దసరా, కార్తీకమాసం, దీపావళి.. వరుసగా ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి పిండివంటలు, వెరైటీలు చేసుకోవాలంటే ఖర్చు పెరుగుద్ది. అదే డీమార్ట్ లాంటి డిస్కౌంట్ స్టోర్స్లో షాపింగ్ చేస్తే ఖర్చులు తగ్గించుకోవచ్చు. డబ్బు ఆదా చేయొచ్చు.
ఏం కొనాలో తెలిస్తే ఖర్చు తగ్గించుకోవచ్చు
ఇప్పుడంతా పండగ సీజన్. దసరా, కార్తీకమాసం, దీపావళి.. వరుసగా ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి పిండివంటలు, వెరైటీలు చేసుకోవాలంటే ఖర్చు పెరుగుద్ది. కిరాణా సరుకుల నుంచి స్వీట్స్, స్నాక్స్, ఇంటి వస్తువుల వరకు పెద్ద లిస్టే ఉంటుంది. బడ్జెట్ దాటకుండా ఎక్కువ వస్తువులు కొనాలనుకునే వారికి డీమార్ట్ లాంటి డిస్కౌంట్ స్టోర్స్ చాలా బెటర్. అక్కడ ఏ వస్తువులకు కొనాలో తెలిస్తే అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవచ్చు.
1. బియ్యం, పప్పులు లాంటి నిత్యావసరాలు!
డీమార్ట్లో షాపింగ్ చేసేటప్పుడు ముందుగా బియ్యం, కందిపప్పు, శనగపప్పు, మినపప్పు, చక్కెర, గోధుమ పిండి లాంటి రెగ్యులర్ వస్తువులపై ఫోకస్ పెట్టండి. పండుగ టైమ్లో స్వీట్స్, హాట్స్ చేయడానికి ఇవి చాలా అవసరం. ఇంట్లో ఏమున్నాయో చెక్ చేసుకుని, నిజంగా అవసరమైనవి మాత్రమే కొనండి. వేర్వేరు బ్రాండ్ల ధరలు పోల్చి చూస్తే డబ్బు ఆదా అవుతుంది.
2. వంట నూనె కొనేటప్పుడు జాగ్రత్త!
దీపావళికి మురుకులు, అరిసెలు లాంటివి చేస్తాం కాబట్టి నూనె ఖర్చు ముందే లెక్కేసుకోవాలి. పెద్ద బాటిల్ కొంటే రేటు తక్కువ అనిపించొచ్చు. కానీ లీటరు ధర, ఆఫర్ రేటు, ఎక్స్పైరీ డేట్ చూశాకే కొనాలి. అవసరానికి మించి కొని డబ్బులు వేస్ట్ చేయకండి.
బడ్జెట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది
3. బిస్కెట్లు, స్నాక్స్, పండుగ వస్తువులు!
పండుగ సీజన్లో బిస్కెట్లు, చిప్స్, మిక్చర్, స్వీట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్ కొనాలనిపిస్తుంది. అయితే బయట కొనే రెడీమేడ్ స్వీట్స్కి, ఇంట్లో చేసే వాటికి అయ్యే ఖర్చును పోల్చి చూడండి. మైదా, శనగపిండి, చక్కెర, నెయ్యి ధరలు ముందే అంచనా వేసుకుని కావాల్సినవే కొంటే బడ్జెట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది.
4. సబ్బులు, డిటర్జెంట్లు, క్లీనింగ్ వస్తువులు!
పండగ అంటే ముందు ఇల్లు శుభ్రం చేయడం కామన్. బట్టల సబ్బులు, గిన్నెల సబ్బులు, ఫ్లోర్ క్లీనర్లు, స్నానం సబ్బుల అవసరం పెరుగుతుంది. పెద్ద ప్యాక్పై ఆఫర్ ఉన్నా…అది ఎక్కువ కాలం వాడుతామా లేదా అని ఆలోచించండి. ప్లాన్ చేసుకుని కొంటే పదే పదే షాపుకు వెళ్లే పని తప్పుతుంది.
నిజంగానే డబ్బు ఆదా చేయొచ్చా?
5. గిఫ్ట్స్ కొనేముందు ఇది గమనించండి!
బంధువులు, స్నేహితులకు బహుమతులు ఇవ్వడానికి చాక్లెట్ బాక్సులు, స్వీట్ బాక్సులు, డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎంచుకోవచ్చు. కానీ ప్యాకింగ్ అందంగా ఉందని ఎక్కువ రేటు పెట్టకండి. బరువు, అందులో ఏమున్నాయి, ఎక్స్పైరీ డేట్, అసలు డిస్కౌంట్ ఎంత అనేది చెక్ చేయండి. గిఫ్ట్స్ కోసం కొంత బడ్జెట్ పక్కన పెట్టి, అందులోనే కొంటే మంచిది.
6. డీమార్ట్లో నిజంగా సేవ్ చేయడం ఎలా?
ఒక వస్తువు ఫాస్ట్గా అమ్ముడవుతోంది కదా అని అది తక్కువ రేటుకే వస్తుందని గుడ్డిగా నమ్మకండి. పక్కన ఉన్న కిరాణా షాపుల రేట్లతో పోల్చి చూడండి. డిస్కౌంట్ రేటు కంటే.. కిలో లేదా లీటరుకు ఎంత పడుతుందో లెక్కేసుకోండి. షాపుకు వెళ్లే ముందే లిస్ట్ రాసుకోండి. ఆఫర్ ఉందని అవసరం లేనివి కొనకండి.
7. రూ.500, రూ.1,000 బడ్జెట్తో ప్లాన్ చేయండి!
మీ కుటుంబ అవసరాలను బట్టి రూ.500 లేదా రూ.1,000 అని ఒక లిమిట్ పెట్టుకోండి. ముందుగా నిత్యావసరాలు, ఆ తర్వాత క్లీనింగ్ వస్తువులు, చివరగా పండుగ స్పెషల్స్ కొనండి. డీమార్ట్ బ్రాంచ్ను బట్టి రేట్లు, ఆఫర్లు, స్టాక్ మారొచ్చని గుర్తుంచుకోండి.
చివరగా.. దసరా షాపింగ్ అంటే ఎక్కువ వస్తువులు కొనడం కాదు. కుటుంబానికి అవసరమైనవి సరైన ధరకు కొని, వృథా ఖర్చులు తగ్గించుకోవడమే అసలైన పొదుపు. ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటే పండుగ ఖర్చులతో పాటు నెలవారీ బడ్జెట్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుంది.