Walking Palm: ప్రపంచంలోనే నడిచే చెట్టు ఇదొక్కటే.. ఎలా నడుస్తుంది?
Walking Palm: ప్రపంచంలోని వింతల్లో ఈ చెట్టు ఒకటి. కాళ్లలాంటి వేళ్లతో అది నడుస్తుందట. కానీ ఆ నడకను కళ్లారా చూడడం మాత్రం కష్టం. ఇంతకీ వాకింగ్ పామ్ చెట్టు నిజంగానే నడుస్తుందా? ఎలా?
వాకింగ్ పామ్ చెట్టు
ప్రకృతిలో ఎన్నో వింతలు ఉన్నాయి. అలాంటి వింతల్లో ఒకటి వాకింగ్ పామ్ చెట్టు ఒకటి. దాని వేళ్లే దాని కాల్లు. ఈ చెట్టు ఆ కాళల్లాంటి వేళ్లతో నడుస్తున్నట్టే కనిపిస్తుంది. ఈ ఏడాది ఒక చోట ఉన్న చెట్టు మరుసటి ఏడాది వచ్చి చూస్తే ఆ చోటు నుంచి ముందుకో, వెనక్కో, పక్కకో దూరంగా జరిగిపోయి కనిపిస్తుందట.అయితే ఈ చెట్టు తనంతట తానే నడుస్తుందనే మాటలు చాలా కాలంగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ చెట్టును మనదేశంలో చూడలేదు. ఇది మధ్య అమెరికా, దక్షిణ అమెరికా వర్ష అడవుల్లో ఇది ఉంటుంది. అందుకే దీనికి వాకింగ్ పామ్ అనే పేరు వచ్చింది. కానీ ఇది నిజంగా నడుస్తుందా? లేక మన కళ్లకు కలిగే భ్రమ మాత్రమేనా? వాకింగ్ పామ్ చెట్టు శాస్త్రీయ పేరు Socratea exorrhiza.
చెట్టు వేర్లు ప్రత్యేకం
ఈ చెట్టు చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఇది సాధారణ చెట్లలా నేల నుంచి నేరుగా పైకి ఎదగదు. దీని కాండం కింద భాగంలో గాలి నుంచి నేల వైపు దిగే ప్రత్యేకమైన వేర్లు ఉంటాయి. ఈ చెట్టును దూరం నుంచి చూస్తే కాళ్లలా కనిపిస్తాయి. చెట్టు నేలపై నిలబడకుండా ఆ వేర్ల మీద నిల్చున్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఈ రూపాన్ని చూసి పూర్వకాలంలో ప్రజలు ఈ చెట్టు నడుస్తుందని నమ్మేవారు. అదే తమ వారసులకు చెప్పారు. అడవుల్లో ప్రయాణించిన వారు సంవత్సరాల తర్వాత అదే చెట్టును కొంచెం వేరే స్థలంలో చూసి ఇది నడుస్తుందని భావించేవారు. ఈ చెట్టు గురించి ఎన్నో కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఒక ఏడాదిలో ఈ చెట్లు కొన్ని సెంటీమీటర్లు ముందుకు కదులుతుందని అంటారు. మరికొందరు సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కాంతి కోసం ఈ చెట్టు స్థలం మార్చుకుంటుందని నమ్ముతారు. సైన్సును నమ్మేవారు ఈ చెట్టుకు చెందిన పాత వేళ్లు ఎండిపోతూ, కొత్త వేళ్లు ఎదుగుతుంటే చెట్టు ముందుకు కదిలినట్టు అనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇప్పటివరకు ఏ పరిశోధనలోనూ వాకింగ్ పామ్ నిజంగా నడిచినట్టు నిరూపణ కాలేదు.
అసలు నడుస్తుందా?
ఇక శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్న ప్రకారం వాకింగ్ పామ్ అసలు నడవదు. చెట్టు ఒకేచోటే ఉంటుంది. కానీ దాని వేళ్ల నిర్మాణం వల్ల మనకు కదులుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. వర్షపు అడవుల్లో నేల చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. భారీ వర్షాల వల్ల నేల కొట్టుకుపోతుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో చెట్టు పడిపోకుండా నిలబడటానికి ఈ ప్రత్యేకమైన వేళ్లు ఉపయోగపడతాయి. నేల మార్పులకు అనుగుణంగా కొత్త వేళ్లు బలంగా పెరుగుతాయి. పాత వేళ్లు క్రమంగా క్షీణిస్తాయి. ఈ మార్పు వల్ల చెట్టు స్థానం ముందుకు మారినట్టు భ్రమ కలుగుతుంది. చెట్టుకు కొత్త వేర్లు వచ్చి ముందు వైపు చొచ్చుకుని వెళతాయి. వెనుకమైపు ఉన్న వేర్లు ఊడిపోతాయి. దీని వల్ల చెట్టు ముందుకు కదిలినట్టు వస్తుంది.
వాకింగ్ పామ్ వేర్లు చెట్టుకు అదనపు సపోర్టు ఇస్తాయి. పెద్ద గాలులు వీచినప్పుడు చెట్టు పడిపోకుండా ఇవి కాపాడతాయి. అలాగే అడవుల్లో వెలుతురు కోసం పైకి ఎదగడానికి సహాయపడతాయి. ఈ వేర్ల నిర్మాణం వల్ల చెట్టు ఇతర చెట్లకంటే వేగంగా ఎదిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అందుకే వాకింగ్ పామ్ ను ప్రకృతి సృష్టించిన ఒక అద్భుతంగా చెబుతారు శాస్త్రవేత్తలు. మొత్తానికి వాకింగ్ పామ్ చెట్టు నిజంగా నడిచే చెట్టు కాదు. ఇది ఒక చోట నుంచి మరో చోటికి అడుగులు వేసి వెళ్లదు. కానీ దాని ప్రత్యేకమైన రూట్ల నిర్మాణం వల్ల ముందుకు వెళ్లినట్టు కనిపిస్తుంది. ఏది ఏమైనా ఈ చెట్టు మాత్రం చాలా వింతైనది. చూసేందుకు కూడ ఆసక్తికరమైనది.