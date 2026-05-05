Money: నెలకు రూ. 1500తో చేతికి రూ. 5 లక్షలు.. రిస్క్ లేని పెట్టుబడి.. అదేంటో మీరూ చూసేయండి.!
Money: పొదుపు చేయాలనుకునే వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వ పిపిఎఫ్(PPF) పథకం ఒక గొప్ప వరం. నెలకు రూ. 1,500 చిన్న మొత్తంతో మెచ్యూరిటీ సమయానికి రూ. 5 లక్షలు ఎలా పొందాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ప్రభుత్వ భరోసా - పిపిఎఫ్ (PPF)
స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల వల్ల మన పెట్టుబడికి భయం ఉండొచ్చు, కానీ పిపిఎఫ్(PPF)లో ఆ భయం లేదు. ఇది ప్రభుత్వ రంగ పథకం కాబట్టి మీ సొమ్ముకు పూర్తి భద్రత ఉంటుంది. ఒక సామాన్య మధ్యతరగతి వ్యక్తి తన భవిష్యత్తు కోసం రిస్క్ లేకుండా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది అత్యుత్తమ మార్గం.
చిన్న పొదుపు - పెద్ద మొత్తం
నెలకు రూ. 1,500 అంటే రోజుకు కేవలం రూ. 50 మాత్రమే. మనం అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గిస్తే ఈ చిన్న మొత్తాన్ని సులభంగా పొదుపు చేయవచ్చు. ఈ చిన్న పెట్టుబడే 15 ఏళ్ల తర్వాత మీ చేతికి రూ. 5 లక్షల భారీ మొత్తాన్ని అందిస్తుంది. మీ పిల్లల చదువులకు లేదా పెళ్లిళ్లకు ఇది ఎంతో సహాయపడుతుంది.
పిపిఎఫ్ వడ్డీ రేట్ల మ్యాజిక్
పిపిఎఫ్ పథకంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చే 7.1శాతం వడ్డీ రేటు చక్రవడ్డీ పద్ధతిలో పనిచేస్తుంది. అంటే మీరు పెట్టిన పెట్టుబడి మీద వడ్డీ, ఆ వడ్డీ మీద మళ్లీ వడ్డీ రావడం వల్ల కాలం గడిచే కొద్దీ మీ డబ్బు వేగంగా పెరుగుతుంది. 15 ఏళ్ల కాలపరిమితి ముగిసిన తర్వాత కూడా దీనిని పొడిగించుకోవడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది.
పన్ను ప్రయోజనాలు, పారదర్శకత
పిపిఎఫ్ కేవలం పొదుపు పథకమే కాదు, ఇది పన్ను ఆదా చేయడానికి కూడా గొప్ప మార్గం. సెక్షన్ 80C కింద మీరు పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు. అలాగే మెచ్యూరిటీ తర్వాత వచ్చే వడ్డీ, అసలుపై కూడా ఎలాంటి పన్ను ఉండదు. ఇది 'ట్రిపుల్ ఈ' కేటగిరీలోకి వస్తుంది.
పిపిఎఫ్ ఖాతా ఎలా తెరవాలి?
మీరు ఏదైనా పోస్ట్ ఆఫీస్ లేదా గుర్తింపు పొందిన బ్యాంకుల్లో పిపిఎఫ్ ఖాతాను సులభంగా తెరవవచ్చు. మైనర్ పిల్లల పేరిట కూడా తల్లిదండ్రులు ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు. సంవత్సరానికి కనీసం రూ. 500 కట్టి ఖాతాను యాక్టివ్గా ఉంచుకోవాలి. సురక్షితమైన భవిష్యత్తు కోసం ఇప్పుడే పిపిఎఫ్ అడుగు వేయండి.