మనం మాట్లాడుతోంది డెకరేటివ్ ప్లాంట్ బిజినెస్ గురించి. నర్సరీ నుంచి రూ.10-15 కే చిన్న మొక్కలు (సక్యూలెంట్స్ లేదా మనీ ప్లాంట్) తెచ్చి స్పెషల్ లుక్ ఇవ్వండి. ధర 20 రెట్లు పెరుగుతుంది
పాత జాడీలు, గాజు సీసాలు లేదా పగిలిన కాఫీ మగ్లకు కొంచెం పెయింట్ వేయండి. లేదా జనపనార తాడుతో అలంకరించండి. మొక్కను వీటిలో పెడితే అది ప్రీమియం హోమ్-డెకర్ పీస్గా మారిపోతుంది.
రూ.10 మొక్క, ఇంట్లోని పాత జాడీకి రూ.0, పెయింటింగ్కు రూ.5. మొత్తం ఖర్చు రూ.15 మాత్రమే. కానీ దీన్ని గిఫ్ట్ ఐటెమ్గా మార్చి అమ్మితే రూ.300-500 వరకు పెట్టి సంతోషంగా కొంటారు.
మార్కెట్ బాగుండి, ఈ లెక్కలన్నీ సరిగ్గా కుదిరితే ప్రతి పీస్పై మీకు నేరుగా రూ.400-500 నికర లాభం వస్తుంది.
ఈ ఆర్టికల్ కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. బిజినెస్లో విజయం అనేది మీ కృషి, నైపుణ్యం, మార్కెట్ డిమాండ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. రూ.10తో రూ.500 సంపాదన అనేది కేవలం సూచనాత్మక అంచనా మాత్రమే.
