రూ. లక్షకి ఏకంగా రూ. 14 కోట్లా.! సామాన్యులను కోటీశ్వరులను చేసే స్టాక్ ఇది.. అదేంటంటే.?
Nurture Well Industries: స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి ఓర్పుతో కూడుకున్నది. కచ్చితత్వంతో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు పెడితే.. మంచి రాబడులు దక్కుతాయి. అలా నిరూపించిన ఓ స్టాక్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా.
స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి
స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడం అనేది తరచుగా సముద్రంలో ముత్యాల కోసం వెతుకుతున్నట్లుగా ఉంటుంది. ప్రతి సగటు పెట్టుబడిదారుడు తమ పోర్ట్ఫోలియోలో కనీసం ఒక స్టాక్ అయినా తమ పెట్టుబడిని డబుల్ కాదు ట్రిపుల్ చేసే స్టాక్ ఉండాలని కోరుకుంటాడు. మార్కెట్ ఎల్లప్పుడూ రిస్క్తో కూడుకున్నది. అదృష్టం, సరైన ఎంపిక కలిసినప్పుడే ఫలితాలు ఊహించలేనివిగా ఉంటాయి. నర్చూర్ వెల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆ లిస్టులో వస్తుంది. అద్భుతమైన రాబడిని అందించడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులను ధనవంతులను చేసింది.
నర్చూర్ వెల్ ఇండస్ట్రీస్ పనితీరు
గత ఆరు సంవత్సరాలుగా నర్చూర్ వెల్ ఇండస్ట్రీస్ పనితీరును చూస్తుంటే, ఇది ఒక అద్భుతంలా అనిపిస్తుంది. ఆరు సంవత్సరాల క్రితం, కంపెనీ స్టాక్ 3 పైసల చుట్టూ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ రూ. 42.30 దగ్గర తిరుగుతోంది. అంటే స్టాక్ దాదాపు 1,40,566 శాతం జంప్ను సాధించింది. జనవరి 2024- ఆగస్టు 2025 మధ్య స్టాక్ బలమైన ర్యాలీని చూసింది. కానీ తరువాత లాభాల బుకింగ్ ప్రారంభమైంది. దీని వలన స్టాక్ 57 శాతం పడిపోయింది. అయితే, సెప్టెంబర్ 2025లో తిరిగి ఊపందుకుంది.
రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టి
ఆరు సంవత్సరాల క్రితం ఒక పెట్టుబడిదారుడు ఈ కంపెనీలో రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టి, మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల కారణంగా తన వాటాలను విక్రయించకపోతే, ఆ పెట్టుబడి నేడు దాదాపు రూ. 14.10 కోట్లు అవుతుంది. ఈ మొత్తం ఏ మధ్యతరగతి కుటుంబానికైనా జీవితాన్ని మార్చేది. ఆ కంపెనీ తన వాటాదారులను సంతృప్తిపరచడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేసింది. అక్టోబర్ 2024లో, ఇది 1:10 స్ప్లిట్, అలాగే అంతకముందు ఏప్రిల్ 2024లో 1:1 బోనస్ ప్రకటించింది. ఈ కార్పొరేట్ చర్యల ప్రయోజనాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, దీర్ఘకాల పెట్టుబడిదారుడు ఇప్పటికీ ఓ అదృష్టవంతుడే అని చెప్పాలి.
ఆర్ధిక ఫలితాలే ముఖ్య కారణం
ఏదైనా స్టాక్ కదలికలు అసమానంగా ఉన్నాయంటే.. దాని ఆర్ధిక ఫలితాలే ముఖ్య కారణం. గతంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్గా పిలిచే నర్చూర్ వెల్ ఇండస్ట్రీస్ తన వ్యాపారంలో గణనీయమైన మార్పులు చేసింది. ఇప్పుడు, కంపెనీ ఆహార రంగంలో బలమైన పట్టును సాధించింది. దాని డిసెంబర్ త్రైమాసికం(Q3FY26) ఫలితాలు కంపెనీ సరైన మార్గంలో ఉందని నిరూపిస్తున్నాయి.
కంపెనీ లాభాలు ఇలా
తాజా డేటా ప్రకారం, కంపెనీ లాభాలు గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 95 శాతం పెరిగి రూ. 34.60 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఆదాయం కూడా 46 శాతం పెరిగి రూ. 290 కోట్లకు చేరుకుంది. మార్జిన్లు మెరుగుపడ్డాయి. ఇది ఇప్పుడు ఆర్గానిక్, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, అలాగే బేకరీ విభాగంలోకి దూకుడుగా విస్తరిస్తోంది.