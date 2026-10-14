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- Nita Ambani: నీతా అంబానీ సొంత ఆస్తులు ఏంతో తెలుసా? ఊహకు కూడా అందదు, ప్రపంచంలోనే రిచ్ లేడీ
Nita Ambani: నీతా అంబానీ సొంత ఆస్తులు ఏంతో తెలుసా? ఊహకు కూడా అందదు, ప్రపంచంలోనే రిచ్ లేడీ
ఇండియాలోనే నెంబర్ కుభేరుడు ముఖేష్ అంబానీ భార్య నీతా అంబానీకి సొంతంగా ఆస్తులున్నాయి. లావిష్ లైఫ్ ఆమె సొంతం. మరి ఆమెకి ఉన్న ఆస్తులు ఎంతో తెలిస్తే మాత్రం మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే.
ప్రపంచ కుభేరుడి భార్య నీతా అంబానీ
భారతదేశంలోని అత్యంత సంపన్న కుటుంబాల్లో అంబానీ కుటుంబం ఒకటి. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ భార్య నీతా అంబానీ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. వ్యాపార కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తిగానే కాకుండా, విద్య, క్రీడలు, కళలు, సంస్కృతి, సామాజిక సేవ వంటి రంగాల్లోనూ ఆమె యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో నీతా అంబానీ ఆస్తులు, ఆదాయ వనరులు, ఆమె నిర్వహిస్తున్న సంస్థల గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి చాలామందిలో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఆమె ఆస్తులకు సంబంధించిన వివరాలు బయటకు వచ్చాయి. అవి ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.
రిలయన్స్ ఫౌండేషన్తో ప్రత్యేక గుర్తింపు
నీతా అంబానీ రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు, చైర్పర్సన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సంస్థ ద్వారా విద్య, వైద్యం, గ్రామీణాభివృద్ధి, మహిళా సాధికారత, క్రీడలు, విపత్తుల సమయంలో సహాయం వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ధీరూభాయ్ అంబానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్తో పాటు విద్యారంగంలోనూ ఆమెకు కీలక పాత్ర ఉంది.
ముఖేష్ అంబానీ వ్యాపారాల్లో దూసుకుపోతుంటే, నీతా అంబానీ మాత్రం సర్వీస్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తుంది. అదే సమయంలో డౌన్ టూ ఎర్త్ ఉంటూ అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంటుంది. మరి నీతా అంబానీకి ఆస్తులు ఎంత? ఆమె సొంతంగా ఆస్తులున్నాయా? అనేది చూస్తే ఆసక్తికర విషయాలు బయటకు వచ్చాయి.
నీతా అంబానీ సొంత ఆస్తులు
నీతా అంబానీకి సొంతంగా వేల కోట్ల ఆస్తులున్నాయి. ఆమె వేసుకొనే నెక్లెస్ ధరనే ఐదు వందల కోట్లు ఉండటం విశేషం. ఆమె ఈవెంట్లలో, ఫంక్షన్స్ లో ధరించే ఎమరాల్డ్ నెక్లెస్ ధరనే ఏకంగా రూ.400-500కోట్లు ఉంటుందని సమాచారం. అంతేకాదు సొంతంగా ప్రైవేట్ జెట్ కూడా ఉంది. ఎయిర్ బస్ ఏ319 విమానం ఉంది. దీని విలువ ఏకంగా రూ.240కోట్లు ఉంటుందట. అలాగే పది కోట్ల విలువ చేసే రోల్స్ రాయిస్ కుల్లినన్ కారు ఉంది.
రూ.2.6కోట్ల హిమాలయ బిర్కిన్, కోటిన్నర విలువ చేసే నోరిటాకే టీ సెట్ ఇలా చాలా ఉన్నాయట. అలాగే పింక్ డైమాండ్ తో ఫాల్కన్ సూపర్నోవా ఐ ఫోన్ 6 ఉంది. దీని విలువ రూ.396కోట్లు ఉంటుందట. అలాగే ఐపీఎల్ ముంబయి టీమ్కి కో హోనర్గా ఉన్నారు. వీటితోపాటు ఇతర వ్యాపారాలు కలుపుకొని సొంతంగా నీతా అంబానీకి ఏకంగా రూ.2510కోట్ల వరకు ఆస్తులుంటాయట. మొత్తంగా నీతా అంబానీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనికమైన లేడీగా నిలిచారు.
క్రీడలు, కళలు, వ్యాపార రంగాల్లోనూ..
ఐపీఎల్లో ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుకు సహ యజమానిగా నీతా అంబానీ గుర్తింపు పొందారు. ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ ఫుట్బాల్ అభివృద్ధిలోనూ ఆమె కీలక పాత్ర పోషించారు. 2016లో అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్ కమిటీ సభ్యురాలిగా ఎన్నికైన తొలి భారతీయ మహిళగా ఆమె ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించారు. 2024లోనూ ఆమె ఐఓసీ సభ్యురాలిగా తిరిగి ఎన్నికయ్యారు.
నీతా అంబానిలోని అదర్ సైడ్
కళలు, భారతీయ సంస్కృతిని అంతర్జాతీయంగా ప్రోత్సహించడంలోనూ ఆమె ఆసక్తి చూపుతున్నారు. న్యూయార్క్లోని మెట్రోపాలిటన్ మ్యూజియం ఆఫ్ ఆర్ట్కు తొలి భారతీయ గౌరవ ట్రస్టీగా గుర్తింపు పొందడం ఆమె ప్రయాణంలో మరో ముఖ్యమైన అంశం.
ఖరీదైన దుస్తులు, ఆభరణాలు, ప్రత్యేక కార్యక్రమాలతో నీతా అంబానీ తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. అయితే ఆమెను కేవలం విలాసవంతమైన జీవనశైలితో మాత్రమే చూడలేం. విద్య, ఆరోగ్యం, క్రీడలు, సామాజిక సేవ వంటి రంగాల్లో నిర్వహిస్తున్న బాధ్యతలు కూడా ఆమె వ్యక్తిత్వంలో ముఖ్యమైన భాగంగా చెప్పొచ్చు.