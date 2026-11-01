Top Indian Companies: భారత టాప్-10 కంపెనీల్లో ముకేష్ అంబానీ జోరు.. పూర్తి లిస్టు ఇదే
Top Indian Companies: భారతీయ షేర్ మార్కెట్లో ముకేష్ అంబానీ హవా నడుస్తోంది. దేశంలోనే అత్యంత విలువైన టాప్ 10 కంపెనీల్లో మొదటి రెండు స్థానాలను ఆయన కంపెనీలే కైవసం చేసుకున్నాయి. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
అంబానీ దెబ్బకి దద్దరిల్లిన షేర్ మార్కెట్.. టాప్ 1, 2 స్థానాలు ఆయనవే
భారతీయ వ్యాపార రంగంలో దిగ్గజ బిలియనీర్ ముకేష్ అంబానీ తన ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి నిరూపించారు. ఆయన సారథ్యంలోని కంపెనీలు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాయి. చమురు, టెలికాం, రిటైల్, మీడియా నుంచి పర్యావరణ సాంకేతికత, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ వరకు ఆయన వ్యాపార సామ్రాజ్యం విస్తరించి ఉంది. తాజాగా దేశంలోనే అత్యంత విలువైన టాప్-10 లిస్టెడ్ కంపెనీల జాబితాలో మొదటి రెండు స్థానాలను ముకేష్ అంబానీ గ్రూప్ కంపెనీలే దక్కించుకోవడం విశేషం.
షేర్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయిన అంబానీ 11 కీలక కంపెనీలు
ముకేష్ అంబానీ నాయకత్వంలోని రిలయన్స్ గ్రూప్కు చెందిన మొత్తం 11 కంపెనీలు ప్రస్తుతం భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయి లాభాల్లో దూసుకుపోతున్నాయి. ఆ 11 ప్రధాన కంపెనీల వివరాలు ఇవే..
1. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్
2. జియో ప్లాట్ఫామ్స్ లిమిటెడ్
3. జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్
4. నెట్వర్క్ 18 మీడియా అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లిమిటెడ్
5. జస్ట్ డయల్ లిమిటెడ్
6. స్టర్లింగ్ అండ్ విల్సన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్
7. హాథ్వే కేబుల్ అండ్ డేటాకామ్ లిమిటెడ్
8. డెన్ నెట్వర్క్స్ లిమిటెడ్
9. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్
10. జిటిపిఎల్ హాథ్వే లిమిటెడ్
11. ఇన్ఫోమీడియా ప్రెస్ లిమిటెడ్
టాప్-2 స్థానాల్లో అంబానీ కంపెనీల హవా
జియో ప్లాట్ఫామ్స్ షేర్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయిన తర్వాత దేశంలోని అత్యంత విలువైన కంపెనీల ర్యాంకింగ్స్ పూర్తిగా మారిపోయాయి. అక్టోబర్ 30నాటికి మార్కెట్ క్లోజింగ్ సమయానికి, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ దాదాపు ₹15.68 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్తో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. అదే సమయంలో, కొత్తగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన జియో ప్లాట్ఫామ్స్ సుమారు ₹13.05 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్తో నేరుగా రెండో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. దీనితో భారత్లోనే అత్యంత విలువైన టాప్-10 కంపెనీలలో నంబర్ 1, నంబర్ 2 స్థానాలు రెండూ అంబానీ ఖాతాలోనే పడ్డాయి.
భారత టాప్-10 మోస్ట్ వాల్యూయబుల్ కంపెనీల జాబితా
ప్రస్తుతం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (మార్కెట్ విలువ) ఆధారంగా ఇండియాలోని టాప్-10 కంపెనీల ర్యాంకింగ్స్ ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి..
• రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్: ₹15.76 లక్షల కోట్లు
• జియో ప్లాట్ఫామ్స్: ₹13.18 లక్షల కోట్లు
• భారతీ ఎయిర్టెల్: ₹12.31 లక్షల కోట్లు
• హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్: ₹10.68 లక్షల కోట్లు
• ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్: ₹10.03 లక్షల కోట్లు
• టీసీఎస్: ₹9.09 లక్షల కోట్లు
• ఎస్బీఐ: ₹8.88 లక్షల కోట్లు
• బజాజ్ ఫైనాన్స్: ₹5.84 లక్షల కోట్లు
• లార్సెన్ అండ్ టుబ్రో: ₹5.32 లక్షల కోట్లు
• ఎల్ఐసీ: ₹4.84 లక్షల కోట్లు
స్టాక్ మార్కెట్లో సరికొత్త బెంచ్మార్క్
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సాధించిన ఈ విజయం భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆ గ్రూప్ వహిస్తున్న ప్రాధాన్యతను మరోసారి స్పష్టం చేస్తోంది. ఒకే గ్రూప్ నుంచి వచ్చిన రెండు కంపెనీలు దేశంలోనే అత్యంత విలువైన వ్యాపారాలుగా మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలవడం ఇండియన్ కార్పొరేట్ చరిత్రలోనే అరుదైన ఘట్టంగా నిలిచింది.