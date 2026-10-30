భారత్ నుంచి రూ.5876 కోట్ల వస్తువులు కొన్న పాకిస్తాన్.. ఏమేం కొన్నారంటే

ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో రూ.5876 కోట్ల విలువైన వస్తువులను భారత్ నుంచి పాకిస్తాన్ ఎగుమతి చేసుకుంది. నిషేధం ఉన్నప్పటికీ ఈ స్థాయిలో ఎగుమతులు జరగడం గమనార్హం.
గతేడాది ఇదే సమయంలో భారత్ నుంచి పాకిస్తాన్కు రూ.3,478 కోట్ల వ్యాపారం మాత్రమే జరిగింది. కానీ ఈసారి అది ఏకంగా 69 శాతం పెరిగి రూ.5876 కోట్లకు చేరింది.
భారత్ నుంచి ఎగుమతి అయిన వస్తువుల్లో ఔషధ ఉత్పత్తుల వాటానే చాలా ఎక్కువ. ఇవి కాకుండా ప్లాస్టిక్, పెట్రోలియం, రబ్బరు, కాఫీ టీ, మసాలా దినుసులు, డైరీ ఉత్పత్తులు, ధాన్యాలు ఎగుమతి అయ్యాయి.
భారత్ నుంచి నేరుగా దిగుమతి చేసుకునే అవకాశం లేకపోవడంతో పాకిస్తాన్ దొడ్డిదారిన వ్యాపారం నడిపింది. యూఏఈ, సింగపూర్ వంటి మూడో దేశాల ద్వారా భారత వస్తువులను పాకిస్తాన్ రప్పించుకుంది.
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