ఉన్న ఊర్లోనే రిస్క్ లేని వ్యాపారాలు.. మంచి ఆదాయం కూడా.. అవేంటంటే.?
Business Ideas: ఉద్యోగం, వ్యాపారం.. ఇలా ఏదైనా కూడా మనకు అదృష్టం, తెలివి ఉంటే.. కచ్చితంగా రాణించగలం. చదువు లేకున్నా కూడా తెలివితో వ్యాపారం చేసి లక్షలు సంపాదించవచ్చునని మరికొందరి భావన.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం.. ఇలా ఏదైనా కూడా మనకు అదృష్టం, తెలివి ఉంటే.. కచ్చితంగా రాణించగలం. చదువు లేకున్నా కూడా తెలివితో వ్యాపారం చేసి లక్షలు సంపాదించవచ్చునని మరికొందరి భావన. ఒకవేళ మీరు కూడా ఉద్యోగం కోసం ట్రై చేయకుండా వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటే.. ఇది మీకోసమే.
మెడికల్ కొరియర్ సర్వీస్
మీ దగ్గర వాహనం, పనిలో నైపుణ్యం ఉన్నట్లయితే.. మెడికల్ కొరియర్ సర్వీస్ ప్రారంభించవచ్చు. అవసరమైన వారికి మందులు, పరికరాలు ఇవ్వొచ్చు. అలాగే స్థానిక హాస్పిటల్, మెడికల్ షాపులతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవచ్చు. ఇది మంచి లాభసాటి వ్యాపారం అని చెప్పొచ్చు.
వంట చేయడం ఇష్టమైతే
మీకు వంట చేయడం ఇష్టమైతే.. ఈవెంట్ క్యాటరింగ్ మొదలుపెట్టొచ్చు. పార్టీలు, పెళ్లిళ్లు సహా మరేదైనా ఫంక్షన్లకు వంట చేయడం ద్వారా డబ్బు సంపాదించవచ్చు. అలాగే మీ ఇంటి దగ్గర కూడా కర్రీ పాయింట్, మీల్స్ పాయింట్ లాంటివి పెట్టుకుని మంచిగా రాబడిని వెనకేసుకోవచ్చు.
పచ్చళ్ల తయారీ వ్యాపారం
పచ్చళ్ల తయారీ వ్యాపారం.. దీనికి అస్సలు రిస్క్ ఉండదు. నోరూరించే పచ్చళ్లను తయారు చేసి.. మీరు చుట్టుప్రక్కల వారికి, స్థానికంగా ఉండే షాపులకు హోల్సేల్గా అమ్మితే.. డబ్బులు బాగా వస్తాయి. వీటితో పాటు టెంట్ హౌస్, కోళ్ళ పెంపకం లాంటివి కూడా మంచి ఆదాయాన్ని ఇస్తాయి.
పాల వ్యాపారం ఇలా
మీకు ఆవులు, గేదెలు ఉన్నట్లయితే.. మీరు పాల వ్యాపారం మొదలుపెట్టడం ఉత్తమం. పాల వ్యాపారం చేయడం వలన తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. అలాగే విత్తనాలు, ఎరువుల దుకాణం తెరిచి.. దాని ద్వారా రైతులకు విత్తనాలు, ఎరువుల పట్ల అవగాహన కల్పిస్తూ.. ఆధునాతన పద్ధతుల వస్తువులను తీసుకోవడం వలన ఈ వ్యాపారాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు.