Personal Loan Without Salary Slip : శాలరీ స్లిప్ లేకుండా కూడా బ్యాంకులు, NBFCలు ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ పత్రాల ఆధారంగా పర్సనల్ లోన్లను అందిస్తున్నాయి. స్థిరమైన బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు, ITRలు, వ్యాపార, ఇతర ఆదాయ మార్గాల పత్రాలు సమర్పించడంతో లోన్ పొందవచ్చు.
భారతదేశంలో పర్సనల్ లోన్ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఆర్థిక విషయాల్లో ఒకటి. అయినప్పటికీ, ఫ్రీలాన్సర్లు, స్వయం ఉపాధి నిపుణులు, తాత్కాలిక ఉద్యోగులు, చిన్న వ్యాపార యజమానులు వంటి అనేక మందికి లోన్ ఆమోదం విషయంలో తరచుగా ఆందోళన ఉంటుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం వారి వద్ద శాలరీ స్లిప్ లేకపోవడం.
అయితే, నేటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో సాంకేతిక పురోగతి కారణంగా, మెజారిటీ బ్యాంకులు, నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు (NBFCs) ఇప్పుడు శాలరీ స్లిప్లు లేకపోయినా పర్సనల్ లోన్లను అందిస్తున్నాయి. దరఖాస్తుదారులు తమ తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యాన్ని నిరూపించడానికి ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ పత్రాలను చూపిస్తే సరిపోతుంది.
శాలరీ స్లిప్ లేకుండా పర్సనల్ లోన్ ఎలా పొందాలి? బ్యాంకులకు చూపించే పత్రాలు ఏమిటి? అర్హత ప్రమాణాలు, లోన్ ఆమోద అవకాశాలను పెంచే చిట్కాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Personal Loan: శాలరీ స్లిప్కు బదులుగా చూపించే ప్రత్యామ్నాయ పత్రాలు ఏమిటి?
పర్సనల్ లోన్ విషయంలో బ్యాంకులు అడిగే శాలరీ స్లిప్ ముఖ్య ఉద్దేశం దరఖాస్తుదారుడి నెలవారీ ఆదాయం, ఉద్యోగ స్థిరత్వం, లోన్ తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడం. శాలరీ స్లిప్ లేనప్పుడు, ఈ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించడానికి కింది ఏడు ముఖ్యమైన పత్రాలను సమర్పించవచ్చు. వాటిలో
బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు (6 నుంచి 12 నెలలు) అత్యంత కీలకం
- ఇది శాలరీ స్లిప్కు బలమైన ప్రత్యామ్నాయం, ఎందుకంటే ఇది మీ నిజమైన ఆర్థిక పరిస్థితిని వెల్లడిస్తుంది.
- గత 3 నుండి 6 నెలల (కొన్నిసార్లు 12 నెలల వరకు) బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లను సమర్పించాలి.
- ఈ స్టేట్మెంట్లలో స్థిరమైన నెలవారీ క్రెడిట్ ఎంట్రీలు స్పష్టంగా కనిపించాలి. అలాగే, హెల్తీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది.
- బ్యాంకులు నెలవారీ క్రెడిట్ ఇన్ఫ్లో, ఆదాయ స్థిరత్వం, సగటు నెలవారీ బ్యాలెన్స్, చెక్కులు బౌన్స్ అయిన చరిత్ర వంటివాటిని పరిశీలిస్తాయి. మీ ఖాతాలో స్థిరమైన నెలవారీ జమలను చూపగలిగితే లోన్ ఆమోదం చాలా సులభం అవుతుంది.
ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు (ITR)
- ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు మీ వార్షిక ఆదాయానికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రభుత్వ రుజువు.
- గత 1 నుండి 3 సంవత్సరాల ITR పత్రాలు మీ సంపాదన తీరు, ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి రుణదాతలకు సహాయపడతాయి.
- ముఖ్యంగా స్వయం ఉపాధి నిపుణులు, వ్యాపార యజమానులు దీనిని సమర్పించడం తప్పనిసరి. ITR-V రసీదులు, పన్ను చెల్లించిన రసీదులు లేదా ఫారం 16 వంటి వాటిని ఉపయోగించవచ్చు.
Personal Loan: స్వయం ఉపాధి నిపుణులకు ప్రత్యేక వ్యాపార పత్రాలు
మీరు ఒక వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస్తుంటే లేదా స్వతంత్రంగా పనిచేస్తుంటే, కింది పత్రాలను కూడా సమర్పించడం ద్వారా మీ ఆదాయ వనరు స్థిరంగా ఉందని నిరూపించుకోవచ్చు. వాటిలో
- లాభ నష్టాల స్టేట్మెంట్లు, బ్యాలెన్స్ షీట్ : చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (CA) ద్వారా ధృవీకరించిన ఈ పత్రాలు వ్యాపార లాభదాయకతను తెలియజేస్తాయి.
- జీఎస్టీ రిటర్నులు : జీఎస్టీ వర్తించే వ్యాపారాలకు ఇది కీలకం.
- వ్యాపార ఉనికి రుజువు : జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్, ఉద్యామ్ రిజిస్ట్రేషన్, ట్రేడ్ లైసెన్స్, బిజినెస్ ఇన్వాయిస్లు, లేదా పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ వంటివి.
ఇతర ఆదాయ మార్గాల రుజువులు
ప్రాథమిక ఆదాయం అస్థిరంగా ఉన్నప్పుడు లేదా అదనపు ఆదాయం ఉన్నప్పుడు, ఈ రుజువులు మీ లోన్ అర్హతను పెంచుతాయి.
- అద్దె ఒప్పందాలు, రశీదులు : ఆస్తి అద్దె ద్వారా స్థిరమైన ఆదాయం వస్తుంటే వాటికి సంబంధించిన పత్రాలు.
- పెట్టుబడి ఆదాయం స్టేట్మెంట్లు : ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల (FDs)పై వడ్డీ, మ్యూచువల్ ఫండ్ డివిడెండ్లు వంటి స్థిరమైన రాబడికి సంబంధించిన పత్రాలు.
- ఫ్రీలాన్సింగ్ ఇన్వాయిస్లు, కన్సల్టెన్సీ ఫీజు రశీదులు: అప్వర్క్, ఫైవర్ వంటి ప్లాట్ఫారమ్ల నుండి లేదా కన్సల్టెన్సీ సేవలకు సంబంధించిన ఇన్వాయిస్లు.
ఉద్యోగుల కోసం అదనపు పత్రాలు
జీతం ఉన్నప్పటికీ, ఇటీవలి జీతపు స్లిప్ అందుబాటులో లేనివారు ఈ పత్రాలను సమర్పించవచ్చు..
- ఫారం 16 (Form 16) లేదా ఫారం 26ఏఎస్ (Form 26AS) : మీ యజమాని TDS (ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు) తీసివేస్తే, ఈ ఫారాలు మీ వార్షిక ఆదాయానికి, చెల్లించిన పన్నులకు బలమైన రుజువుగా పనిచేస్తాయి.
- ఆఫర్ లెటర్/అపాయింట్మెంట్ లెటర్: ఉద్యోగంలో కొత్తగా చేరినవారు లేదా ఇటీవల జీతపు స్లిప్లు లేనివారు ఈ పత్రాలను సమర్పించడం ద్వారా తమ ఉద్యోగం యాక్టివ్ గా, స్థిరంగా ఉందని రుజువు చేయవచ్చు.
పర్సనల్ లోన్ ఆమోదానికి సహాయపడే ఇతర ముఖ్య అంశాలు ఏమిటి?
శాలరీ స్లిప్ను భర్తీ చేయడంలో కింది ఆర్థిక అంశాలు ముఖ్యపాత్ర వహిస్తాయి. వాటిలో..
- అధిక క్రెడిట్ స్కోర్ (CIBIL Score) : 750 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న క్రెడిట్ స్కోర్ చాలా ముఖ్యం. మంచి స్కోర్ మీరు గతంలో అప్పులను (క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులు, పాత లోన్ ఈఎంఐలు) బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహించారని రుజువు చేస్తుంది. ఇది రుణదాతలకు మీ విశ్వసనీయతపై భరోసా ఇస్తుంది.
- ఉన్నతమైన బ్యాంకింగ్ సంబంధం : మీరు దీర్ఘకాలంగా సేవింగ్స్ లేదా కరెంట్ ఖాతా కలిగి ఉన్న బ్యాంకులో దరఖాస్తు చేసుకోవడం ద్వారా ప్రయోజనం ఉంటుంది. వారికి మీ ఆర్థిక లావాదేవీల చరిత్ర ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉంటుంది.
- కో-అప్లికెంట్తో దరఖాస్తు : స్థిరమైన ఆదాయం, అద్భుతమైన క్రెడిట్ స్కోర్ ఉన్న కో-అప్లికెంట్ను పెట్టడం ద్వారా లోన్ ఆమోదం పొందే అవకాశాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కొన్నిసార్లు తక్కువ వడ్డీ రేటును కూడా పొందవచ్చు.
- సురక్షిత రుణం ఎంచుకోవడం: మీరు కొల్లేటరల్ను, అంటే బంగారం, ఆస్తి లేదా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను తాకట్టుగా పెట్టగలిగితే, అది సురక్షిత రుణం అవుతుంది. ఇది రుణదాతకు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల తక్కువ డాక్యుమెంటేషన్ అవసరాలతో ఆమోదం సులభమవుతుంది.
పర్సనల్ లోన్ : ముఖ్యమైన అర్హత ప్రమాణాలు.. చిట్కాలు
శాలరీ స్లిప్లు లేకపోయినా, రుణదాతలు కొన్ని ప్రాథమిక అర్హత ప్రమాణాలను తప్పనిసరిగా పాటిస్తారు. వాటిలో
- CIBIL స్కోర్: 700+
- వయస్సు పరిమితి: 21 నుండి 58 సంవత్సరాలు
- కనీస నెలవారీ ఆదాయం: ₹15,000 నుంచి ₹25,000 (రుణదాతను బట్టి మారుతుంది)
- స్థిరమైన బ్యాంకింగ్ ప్రవర్తన: ఇటీవలి చెక్కు బౌన్స్లు ఉండకూడదు.
- తక్కువ EMI భారం: ఇప్పటికే ఉన్న EMIలు మీ ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగాన్ని తీసుకోకూడదు.
పర్సనల్ లోన్ ఆమోదం మెరుగుపరచడానికి చిట్కాలు
- ₹10,000–₹20,000 నెలవారీ సగటు బ్యాలెన్స్ నిర్వహించండి.
- తరచుగా నగదు తీసుకోవడం చేయకండి.
- CIBIL స్కోర్ను 700 కంటే ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోండి.
- మీ ఆదాయం అస్థిరంగా ఉంటే కో-అప్లికెంట్ను చేర్చండి.
- మీ ఆర్థిక విశ్వసనీయతను బలోపేతం చేయడానికి ITRలను క్రమం తప్పకుండా దాఖలు చేయండి.
Personal Loan: లోన్ మొత్తం, వడ్డీ రేట్లు
సాధారణంగా, ప్రాథమిక పత్రాలతో ₹25,000 నుండి ₹3,00,000 వరకు లోన్ పొందవచ్చు. బలమైన ITRలు, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు ఉంటే ₹10,00,000 వరకు కూడా లోన్ పొందడానికి అవకాశం ఉంది.
అయితే, రిస్క్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వడ్డీ రేట్లు సాధారణంగా సంవత్సరానికి 12% నుండి 25% వరకు ఉండవచ్చు. NBFCలు త్వరగా ఆమోదం ఇచ్చినప్పటికీ, ఎక్కువ వడ్డీ వసూలు చేయవచ్చు.