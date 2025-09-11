- Home
Gold at Home: ప్రభుత్వ నియమాల ప్రకారం మీ ఇంట్లో ఎంత బంగారం ఉండవచ్చు? అంతకుమించి ఉంటే ఏంజరుగుతుంది?
Gold at Home: ప్రభుత్వ నియమాల ప్రకారం మీ ఇంట్లో ఎంత బంగారం ఉండవచ్చు? అంతకుమించి ఉంటే ఏంజరుగుతుంది?
Gold at Home: ప్రభుత్వ నియమాల ప్రకారం ఒకరి ఇంట్లో ఎంత బంగారం ఉంచవచ్చో మీకు తెలుసా? ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియదు. పరిమితికి బంగారం ఉంటే అది సమస్యలకు కారణం అవుతుంది. ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రకారం ఎంత బంగారం ఒకరి వద్ద ఉండవచ్చు?
మీ ఇంట్లో ఎంత బంగారం ఉండొచ్చు?
భారతదేశంలో బంగారానికి విలువ ఎక్కువ. అయితే ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రకారం, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ (CBDT) ఇంట్లో బంగారు నగలను ఉంచుకోవడానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ఈ నియమాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. వైవాహిక స్థితి, మహిళ లేదా పురుష అనే పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
వివాహిత స్త్రీ: పెళ్లయిన మహిళలు తమ దగ్గర అరకిలో బంగారాన్ని అంటే 500 గ్రాముల వరకు బంగారు నగలను ఎలాంటి పత్రాలు లేకుండా ఉంచుకోవచ్చు. ఇది దాదాపు 62.5 సవర్లతో సమానం.
అవివాహిత స్త్రీ: పెళ్లికాని అమ్మాయిలు దగ్గర పావుకిలో అంటే 250 గ్రాముల వరకు బంగారు నగలను ఉంచుకోవచ్చు.
పురుషులు : పెళ్లయినా లేకపోయినా కూడా పురుషుల దగ్గర 100 గ్రాముల వరకు బంగారు నగలను ఉంచుకోవచ్చు.
చట్టం ఏం చెబుతోంది?
పైన చెప్పిన నియమాల ప్రకారం బంగారం మీ దగ్గర ఉంటే ఎలాంటి సమస్యా ఉండదు. ఆదాయపు పన్ను శాఖ అకస్మాత్తుగా తనిఖీ చేసినా కూడా ఎలాంటి సమస్యలు రావు. వాటిని జప్తు చేయరు. ఈ పరిమితులు 1994లో CBDT విడుదల చేసిన సర్క్యులర్ ఆధారంగా తయారు చేశారు. ఇది వివాహం, వారసత్వంగా వచ్చే నగలను రక్షించడానికి రూపొందించారు.
పరిమితికి మించి బంగారం మీ దగ్గరుంటే ఆ బంగారానికి సంబంధించిన పత్రాలు (కొనుగోలు రసీదులు, వారసత్వ పత్రాలు లేదా పన్ను మినహాయింపు పొందిన ఆదాయంతో కొనుగోలు చేసినట్లు ఆధారాలు) చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది.
పన్ను నిబంధనలు: బంగారాన్ని ఉంచుకోవడానికి పన్ను లేదు. కానీ దానిని అమ్మేటప్పుడు పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, 3 సంవత్సరాలకు పైగా ఉంచి అమ్మితే, 20% దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల పన్ను (LTCG), 4% సెస్ విధించబడుతుంది.
పరిమితికి మించి బంగారం ఉంటే
పరిమితికి మించి బంగారం ఉంటే, ఆదాయపు పన్ను అధికారులు అది మీరు ఎలా సంపాదించారో అడుగుతారు. చట్టబద్ధమైన ఆధారాలు లేకపోతే, ఆ బంగారం జప్తు చేస్తారు.
చర్యలు: ఆధారాలు లేకపోవడం వల్ల, జరిమానా విధించవచ్చు లేదా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవచ్చు.
ఈ విషయాలు మర్చిపోకండి
వారసత్వ బంగారం: వారసత్వంగా వచ్చిన బంగారం లేదా వ్యవసాయ ఆదాయం వంటి పన్ను మినహాయింపు పొందిన ఆదాయంతో కొనుగోలు చేసిన బంగారం సురక్షితమే కానీ దానికి తగిన ఆధారాలు ఉండాలి.
భద్రత: బంగారాన్ని బ్యాంకు లాకర్లో ఉంచడం సురక్షితం. ఇది ఆధారాలను సులభతరం చేస్తుంది.
పేపర్ బంగారం: ఎక్కువ మొత్తంలో బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే, బంగారం బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం సురక్షితం. పన్ను సమస్యలు లేకుండా ఇది అడ్డుకుంటుంది.
ఈ నియమాలను పాటించడం ద్వారా, చట్టపరమైన సమస్యలను నివారించవచ్చు. మరిన్ని వివరాల కోసం, ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్ను చూడండి లేదా నిపుణుల సలహా తీసుకోండి.