Home Loan: హోమ్ లోన్తో ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడే కళ్లు తెరవండి.. ఇది మీకోసమే
Home Loan: సొంత ఇల్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవిత కల. ఉద్యోగంలో చేరగానే చాలామంది చేసే మొదటి ఆలోచన ఇల్లు కొనడం. అయితే, కెరీర్ ప్రారంభంలోనే హోమ్ లోన్ తీసుకుని ఇల్లు కొనడం సరైన నిర్ణయమేనా? దీనిపై బిజినెస్ నిపుణులు ఏం అన్నారంటే..
కల సాకారం చేసుకోవాలనుకునే వారు..
సొంత ఇల్లు కల సాకారం చేసుకోవాలనుకునే వారు ముందుగా తమ అఫోర్డబిలిటీని సరిచూసుకోవాలి. మీ నెలవారీ ఆదాయంలో ఈఎంఐ శాతం 30 నుంచి 40 శాతం మించకుండా ఉంటేనే లోన్ తీసుకోవడం సురక్షితం. లేదంటే అది మీ దైనందిన జీవితంపై, ఆర్థిక లక్ష్యాలపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపిస్తుంది. కాబట్టి లోన్ తీసుకునే ముందు మీ ఖర్చులు, పొదుపును లెక్కించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ఫ్లెక్సిబిలిటీ దెబ్బతింటుంది..
కెరీర్ ప్రారంభంలోనే హోమ్ లోన్ తీసుకుని ఇల్లు కొనడం కంటే, మొదట కొంత నిధిని సమకూర్చుకోవడం మంచిది. ఐటీ లేదా ప్రైవేట్ రంగంలో ఉండేవారు ఉద్యోగ రీత్యా తరచుగా వేర్వేరు ప్రాంతాలకు మారాల్సి ఉంటుంది. అటువంటప్పుడు స్థిరంగా ఒకే చోట ఇల్లు కొనడం వల్ల మీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ స్థిరపడతారో స్పష్టత వచ్చిన తర్వాతే ఇల్లు కొనడం ఉత్తమమైన నిర్ణయం అవుతుంది.
గ్రోయింగ్ సిటీ అవునా కాదా..
రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు అది గ్రోయింగ్ సిటీ అవునా కాదా అనేది గమనించాలి. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాల్లో భూమి ధరలు తక్కువ కాలంలోనే రెట్టింపు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల మీకు ఫ్యూచర్లో మంచి సెక్యూరిటీ లభిస్తుంది. కానీ మెచ్యూర్ అయిన సిటీలలో రేట్లు అంత వేగంగా పెరగవు కాబట్టి అటువంటి చోట్ల ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
లోన్ తీసుకుని ఇల్లు కొనడం కంటే..
హోమ్ లోన్ తీసుకుని ఇల్లు కొనడం కంటే ముందే, మీ దగ్గర ఉన్న మనీని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వంటి హై-గ్రోత్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. లోన్ వడ్డీ కంటే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రోత్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఆ ఫండ్ ద్వారా తర్వాత ఈఎంఐలను సులభంగా చెల్లించవచ్చు. ఇది మీపై లోన్ భారాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా, మీ సంపదను కూడా వేగంగా పెంచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
ఇల్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరమే..
చివరగా, ఒక ఇల్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరమే కానీ, అది అద్దె కోసమా లేక ఉండటానికా అనేది స్పష్టంగా ఉండాలి. కెరీర్ మధ్యలో లేదా రిటైర్మెంట్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఇల్లు కొనడం వల్ల మీకు సామాజికంగా, మానసికమైన భద్రత లభిస్తుంది. లోన్ సదుపాయం ఉంది కదా అని అప్పుల ఊబిలో పడకుండా, మీ ఆర్థిక స్తోమతను బట్టి అడుగు వేయడమే అసలైన ఆర్థిక సూత్రం అని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.