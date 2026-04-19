- Tabu Home Tour: ముంబైలో లగ్జరీ ఫ్లాట్ కొన్న టబు.. రేటు తెలిస్తే కళ్తు తిరగాల్సిందే..
Tabu Home Tour: ముంబైలో లగ్జరీ ఫ్లాట్ కొన్న టబు.. రేటు తెలిస్తే కళ్తు తిరగాల్సిందే..
సౌత్ తో పాటు బాలీవుడ్ సినిమాలతో తన నటన ఏంటో నిరూపించుకున్న టబు, ఇప్పటికీ యంగ్ హీరోయిన్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తుంది. ప్రస్తుతం ఆమె 'భూత్ బంగ్లా' సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో టబు ముంబయ్ లో కొన్న ఇల్లు హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.
17
ముంబైలోని ఖరీదైన ఏరియాలో టబు కొత్త ఇల్లు..
బాలీవుడ్లో టబుది ఒక ప్రత్యేక స్థానం. మూడు దశాబ్దాలుగా ఇండస్ట్రీలో రాణిస్తున్న ఈ టాలెంటెడ్ యాక్ట్రెస్, నటనతోనే కాదు తన లైఫ్స్టైల్తోనూ ఎప్పుడూ వార్తల్లో ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈ 'నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్' ముంబైలోని ఓ ఖరీదైన ఏరియాలో కొత్త ఆస్తి కొని హాట్ టాపిక్గా మారారు.
27
టబు ఇంటి విలువ ఎంతంటే?
లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, నటి టబు ముంబైలోని ఫేమస్ 'వెర్సోవా' ఏరియాలో ఏకంగా 10 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఓ అపార్ట్మెంట్ కొన్నారు. ముంబై లాంటి కాస్ట్లీ సిటీలో ఇంత బడ్జెట్లో ఇల్లు కొనడం మామూలు విషయం కాదు. లియాసెస్ ఫోరస్ (Liases Foras) ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ల ప్రకారం, ఈ అపార్ట్మెంట్ గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ వారి 'గోద్రెజ్ స్కైషోర్' (Godrej Skyshore) ప్రాజెక్టులో ఉంది.
37
టబు ఇంటి విశేషాలు..
ఈ లగ్జరీ ఫ్లాట్ దాదాపు 2,153 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది. దీనితో పాటు 127 చదరపు అడుగుల అందమైన బాల్కనీ కూడా ఉంది. ముంబై సముద్రపు గాలిని ఆస్వాదిస్తూ కాఫీ తాగడానికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్. ఈ డీల్లో టబుకు రెండు కార్ పార్కింగ్ స్లాట్స్ కూడా కేటాయించడం మరో విశేషం.
47
తెలివిగా ఆలోచించిన స్టార్ హీరోయిన్ ..
ముంబైలో పార్కింగ్ సమస్య ఎంత పెద్దదో అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే రెండు పార్కింగ్ స్లాట్స్ ఉండటం పెద్ద ప్లస్ పాయింట్! ఈ ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ మార్చి 26, 2026న పూర్తయింది. దీనికోసం టబు సుమారు 5.24 లక్షల రూపాయల స్టాంప్ డ్యూటీ, 30,000 రూపాయల రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లించారు.
57
ప్రశాంత వాతావరణంలో టబు ఇల్లు..
టబు ఇల్లు కొన్న ఈ 'గోద్రెజ్ స్కైషోర్' ప్రాజెక్ట్ 27,000 చదరపు అడుగుల కంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఇందులో టవర్ ఎ, టవర్ బి అనే రెండు భారీ బిల్డింగులు ఉన్నాయి. ఈ భవనాలు 24 అంతస్తులను కలిగి ఉండగా, ఐదు లెవెల్స్ బేస్మెంట్ పార్కింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. ఈ మొత్తం ప్రాజెక్టులో కేవలం 126 ఫ్లాట్లు మాత్రమే ఉండటంతో, ఇది సెలబ్రిటీలు ఇష్టపడే ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది.
67
భూత్ బంగ్లా లో నటిస్తున్న టబు...
నటన విషయానికొస్తే టబుది ఒక ప్రత్యేకమైన దారి. 'మక్బూల్', 'హైదర్', 'అంధాధున్' లాంటి సినిమాలతో ఆమె తన యాక్టింగ్ స్కిల్స్ నిరూపించుకున్నారు. ఇప్పటికీ యంగ్ హీరోయిన్లకు సవాలు విసురుతూ దూసుకెళ్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె ప్రియదర్శన్ డైరెక్షన్లో వస్తున్న 'భూత్ బంగ్లా' (Bhooth Bangla) సినిమాలో నటిస్తున్నారు.
77
అభిమానులు ఏమంటున్నారంటే?
ఈ సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్, రాజ్పాల్ యాదవ్, పరేష్ రావల్, అస్రానీ లాంటి దిగ్గజ నటులు కూడా ఉన్నారు. మొత్తానికి, నటనలో సక్సెస్ ఫుల్ కెరీర్ కొనసాగిస్తున్న టబు, ఇప్పుడు తన పర్సనల్ లైఫ్లో కొత్త ఇంటితో వార్తల్లో నిలిచారు. ఆమె కొత్త ఇంటికి అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
