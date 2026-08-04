Under 20000 Phones: సూపర్ ఫీచర్లతో 20 వేల రూపాయలలోపు వచ్చే బెస్ట్ 5G ఫోన్లు ఇవిగో
Under 20000 Phones: రూ.20,000 లోపు మంచి ఫోన్ కొనాలనుందా? 5G కనెక్టివిటీ, బెస్ట్ బ్యాటరీ లైఫ్ ఉన్న ఐదు మంచి ఫోన్ల గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాము. మీరు వీటితో యూట్యూబ్ వీడియోలు కూడా తీసుకోవచ్చు.
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Image Credit : Google
రియల్మీ C100X
రియల్మీ C100X ఫోన్ ఇరవై వేల రూపాయల లోపే వస్తుంది. ఈ ఫోన్ 120 హెర్ట్జ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇందులో 6.8 అంగుళాల HD ప్లస్ LCD డిస్ప్లే, యూనిసోక్ T7250 ప్రాసెసర్, 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, 8,000 mAh భారీ బ్యాటరీ, 45 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీని ప్రారంభ ధర రూ.14,499.
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Image Credit : Motorola
మోటోరోలా G37
ఎక్కువ బ్యాటరీ కెపాసిటీ కోరుకునే వారికి మోటోరోలా G37 పవర్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇందులో 6.6 అంగుళాల HD ప్లస్ 120 హెర్ట్జ్ LCD డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 ప్రాసెసర్, 7,000 mAh బ్యాటరీ, 30 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉన్నాయి. 4GB RAM, 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.15,999.
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Image Credit : Google
పోకో M8
పోకో M8 5G ఫోన్లో 6.77 అంగుళాల ఫుల్ HD ప్లస్ అమోలెడ్ 120 హెర్ట్జ్ డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 6 జనరేషన్ 3 ప్రాసెసర్, 50MP మెయిన్ కెమెరా, 20MP సెల్ఫీ కెమెరా, 5,520 mAh బ్యాటరీ, 45 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. బేస్ మోడల్ ధర రూ.18,999.
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Image Credit : flipkart
CMF ఫోన్ 2 ప్రో
ఈ జాబితాలో CMF ఫోన్ 2 ప్రో ఒక బెస్ట్ ఆల్-రౌండర్ స్మార్ట్ఫోన్. ఇందులో 6.77 అంగుళాల ఫుల్ HD ప్లస్ అమోలెడ్ 120 హెర్ట్జ్ అడాప్టివ్ డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రో ప్రాసెసర్, 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా, 5,000 mAh బ్యాటరీ, 33 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉన్నాయి. 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.18,999.
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