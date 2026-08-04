Gold Price Fall: తగ్గిన బంగారం ధరలు.. అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో మళ్లీ పెరుగుతాయా?
Gold Price Fall: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి ఇవాళ ఊరట లభించింది. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అనిశ్చితి, డాలర్ విలువలో మార్పులు, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలతో బంగారం ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి.
పసిడి ప్రియులకు ఊరట
బంగారం కొనాలనుకునేవారికి ఇవాళ ఊరట లభించింది. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు కూడా బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై అమెరికా ఒత్తిడి కొనసాగుతుండగా, ఇరాన్ మాత్రం కొన్ని ప్రతిపాదనలను అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా లేదనే వార్తలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా ఇరాన్పై కొత్త వ్యూహాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదే సమయంలో దౌత్యపరమైన చర్చలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి.
రూ.1,44,000కు చేరిన బంగారం
24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.220 తగ్గి రూ.1,44,000కు చేరుకుంది. నగల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.200 తగ్గి రూ.1,32,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అలాగే 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.160 తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ.1,08,000గా నమోదైంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ముంబై, బెంగళూరు, కోల్కతా, తిరువనంతపురం వంటి ప్రధాన నగరాల్లో కూడా దాదాపు ఇదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే వినియోగదారులు ఈ ధరలపై అదనంగా జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని జ్యువెలరీ వ్యాపారులు సూచిస్తున్నారు.
మార్కెట్ పరిణామాలను గమనించాలి
భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారితే బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందని వారు అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, డాలర్ ఇండెక్స్ కదలికలు, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా పసిడి ధరల దిశను నిర్ణయించనున్నాయి. కాబట్టి బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు మార్కెట్ పరిణామాలను ఎప్పటికప్పుడు గమనించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.