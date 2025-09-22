- Home
- Business
- GST 2.0: ఈ రోజు నుంచి ఈ వస్తువులు కొంటే జేబుకు చిల్లు పడాల్సిందే.. భారీగా పెరిగిన ధరలు
GST 2.0: ఈ రోజు నుంచి ఈ వస్తువులు కొంటే జేబుకు చిల్లు పడాల్సిందే.. భారీగా పెరిగిన ధరలు
GST 2.0: కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన జీఎస్టీ 2.0 సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో కొన్ని రకాల వస్తువుల ధరలు తగ్గగా, మరికొన్ని వస్తువుల ధరలు పెరిగాయి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
నేటి నుంచి ధరలు పెరగనున్న వస్తువులివే
దేశవ్యాప్తంగా GST 2.0 నేటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ కొత్త పన్ను నిర్మాణం కింద నిత్యావసర వస్తువులపై పన్ను భారం తగ్గింది. కానీ విలాసవంతమైన (Luxury), ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే వస్తువులపై పన్ను రేట్లు పెరిగాయి. దీని వల్ల సాధారణ కుటుంబాలకు కొంత ఉపశమనం లభించనుంది. అదే సమయంలో, కొన్ని వస్తువులు ఇకపై మరింత ఖరీదుగా మారుతాయి.
GST 2.0 లక్ష్యం ఏమిటి?
కొత్త GSTని ప్రధానంగా రెండు ఉద్దేశ్యాల కోసం రూపొందించారు.
* నిత్యావసర వస్తువులను మరింత సరసమైన ధరలో అందించటం.
* ఆరోగ్యానికి హాని చేసే ఉత్పత్తులు, విలాసవంతమైన వస్తువులపై పన్ను భారాన్ని పెంచటం.
ఖరీదయ్యే వస్తువులు
కొన్ని రకాల వస్తువులపై ప్రభుత్వం ఏకంగా 40% GST రేటు విధించింది. వీటిలో ఆరోగ్యానికి హాని చేసే ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి:
సిగరెట్, సిగార్
గుట్కా, పాన్ మసాలా
నమలే పొగాకు, జర్దా
చక్కెరతో కూడిన కార్బోనేటెడ్ పానీయాలు
ఫాస్ట్ ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్
విలాసవంతమైన వస్తువులపై అధిక GST
కొత్త GST కింద లగ్జరీ వస్తువులు కూడా ఖరీదవుతున్నాయి. వీటిలో:
* పెద్ద కార్లు (పెట్రోల్ 1200cc పైగా, డీజిల్ 1500cc పైగా)
* బైక్లు (350cc పైగా)
* ప్రైవేట్ జెట్లు, హెలికాప్టర్లు, పడవలు
* ఇలాంటి వస్తువులపై ఎటువంటి ఉపశమనం ఇవ్వలేదు.
* డబ్బు గేమ్స్, జూదం కూడా ఖరీదైనవిగా మారుతాయి.
వినియోగదారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి
* నేటి నుంచి ప్యాక్ చేసిన వస్తువులపై కొత్త ధరలు (MRP) అమల్లోకి వస్తాయి.
* సెప్టెంబర్ 22కి ముందు తయారైన ఉత్పత్తులు పాత ధరతో ఉండవచ్చు. కొంతమంది రిటైలర్లు పాత ధర వసూలు చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి బిల్లు తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేయండి. ఫిర్యాదులు ఉంటే నేషనల్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్లైన్ (https://consumerhelpline.gov.in) ద్వారా INGRAM పోర్టల్ లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.