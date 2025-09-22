- Home
- Astrology
- Vastu Tips: ఇంట్లో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా? వాస్తు దోషం ఉన్నట్లే. ఏం చేయాలంటే.?
Vastu Tips: ఇంట్లో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా? వాస్తు దోషం ఉన్నట్లే. ఏం చేయాలంటే.?
Vastu Tips: వాస్తు శాస్త్రాన్ని చాలా మంది విశ్వసిస్తుంటారు. వాస్తుకు అనుగుణంగా ఇంటి నిర్మాణం లేకపోతే సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు సైతం చెబుతుంటారు. అయితే ఇంట్లో వాస్తు దోషం ఉందన్న విషయాన్ని కొన్ని లక్షణాలతో తెలుసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా?
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
కుటుంబంలో కలహాలు ఎక్కువగా జరగడం
మీ ఇంట్లో ఎప్పటికప్పుడు వాదనలు, చిన్న సమస్యలపై పెద్ద గొడవలు జరుగుతున్నట్లయితే, అది వాస్తు దోషానికి సంకేతం కావచ్చు. ప్రత్యేకంగా లివింగ్ రూమ్, బెడ్ రూమ్ దిశలు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంబంధాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. సానుకూల దిశలలో ఫర్నిచర్ ఏర్పాటు చేయడం, మంచం దిశను మార్చడం వంటి మార్పులు సానుకూల వాతావరణం కలిగిస్తాయి.
నివారణ:
* లివింగ్ రూమ్లో పెద్ద అద్దాలు ఎదురుగా పెట్టకపోవడం.
* బెడ్రూమ్లో మంచం తల తూర్పు లేదా ఉత్తరం వైపు ఉంచడం.
* బెడ్రూమ్లో ఉండే అద్దంలో మంచం ప్రతిబింబం పడకుండా చూసుకోవాలి.
ఆరోగ్య సమస్యలు ఎక్కువగా రావడం
ఇంట్లో ఒకరు లేదా ఎక్కువ మంది తరచుగా తలనొప్పి, అలసట, నిద్ర సమస్యలు లేదా జీర్ణ సమస్యలు ఎదుర్కొంటుంటే.. అది వాస్తు దోషానికి సంకేతంగా భావించాలి. మంచం, కిచెన్, శానిటరీ సౌకర్యాల సరైన స్థానం ఆరోగ్యంపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది.
నివారణ:
* బెడ్ రూమ్ తూర్పు లేదా ఉత్తరం వైపుకు ముఖంగా ఉంచడం.
* వంటగది నల్ల, గోడలు, పంటల దిశలను సరిచేసుకోవడం.
* నిబంధనల ప్రకారం గదులలో తాజా గాలి ప్రవాహం ఉండేలా చూసుకోవడం.
వ్యాపార నష్టాలు లేదా ఆర్థిక ఇబ్బందులు
ఎంత కష్టపడినా వ్యాపారంలో లాభాలు రాకపోవడం. ఖర్చులు పెరగడం వాస్తు దోష సంకేతం కావచ్చు. ముఖ్యంగా, సేఫ్, వంటగది, డెస్క్ స్థానం వాస్తు దోషానికి కారణం కావచ్చు.
నివారణ:
* మని బ్యాగ్ ఉత్తరం లేదా తూర్పు వైపునకు ఉంచడం.
* వంటగది తూర్పు లేదా ఉత్తరం వైపుకు ఎదురుగా ఉండేలా చూడటం.
* ఇంటి లోపల మరకలు లేకుండా శుభ్రమైన గది ఏర్పాటు చేయడం.
గృహోపకరణాల తరచుగా చెడిపోవడం
టీవీ, ఫ్రిజ్, వాషింగ్ మెషిన్, కుళాయి వంటి గృహోపకరణాలు పదే పదే చెడిపోతుంటే, గోడలలో పగుళ్లు ఉంటే వాస్తు దోష సంకేతం కావచ్చు.
నివారణ:
* ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను సమయానికి సరిచూడడం, పద్ధతిగా ఏర్పాటు చేయడం.
* గోడల్లో చీలికలు, పగుళ్లు ఉంటే వాటిని మరమ్మత్తు చేయించడం.
* ప్రతి గదిలో సమతుల్యమైన ప్రాకృతిక లైట్ లేదా ల్యాంపులు ఉంచడం.
రాత్రిపూట పీడకలలూ, నిద్ర సమస్యలు
నిద్రసరిగా ఏలకపోవడం, రాత్రిపూట భయాలు, పీడకలు వస్తే, ఇది ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తి కారణంగా అనిపిస్తుంది.
నివారణ:
* బెడ్ రూమ్ తూర్పు లేదా ఉత్తరం వైపు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
* మంచం తల భూమి నుంచి కొంత ఎత్తుగా ఉంచడం.
* గదిలో లైట్ కలర్స్తో పాటు వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి.
ఇంటిలో ఆసక్తి లేకపోవడం
ఇంట్లో ఉండటం ఇష్టం లేకపోవడం, ప్రశాంతంగా అనిపించకపోవడం వాస్తు దోష లక్షణం. ఎక్కువ ఘాడత ఉన్న రంగులు వేసుకోవడం, ఫర్నిచర్ తప్పుడు దిశలో ఉండడం వంటి వాటి వల్ల ఈ సమస్య తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది.
నివారణ:
* ఇంటిలో శుభ్రమైన వాతావరణం ఏర్పరచడం.
* గదులలో ప్రకాశవంతమైన రంగులు, సానుకూల సింబల్స్ అమర్చడం.
* అవసరమైతే చిన్న పూలు, గ్రీన్ ప్లాంట్స్ పెట్టడం.