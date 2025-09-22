మీ నెలవారీ ఖర్చులు భారీగా తగ్గుతాయి.. GST 2.0 తో ఏది చౌక, ఏది ప్రియం?
GST 2.0 Cheaper Essentials: సెప్టెంబర్ 22 నుంచి కొత్త GST 2.0 అమల్లోకి వచ్చింది. నిత్యావసరాలపై పన్ను తగ్గింపుతో కుటుంబాల నెలవారీ ఖర్చుల్లో భారీ ఆదా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. కొత్త జీఎస్టీ మార్పులతో మీ కుటుంబ ఖర్చులు ఎలా తగ్గుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
అమల్లోకి కొత్త జీఎస్టీ 2.0 (GST 2.0).. తగ్గిన నిత్యావసరాల ధరలు
దేశవ్యాప్తంగా కొత్త GST 2.0 విధానం సోమవారం (సెప్టెంబర్ 22) నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. దీని వల్ల ప్రతి కుటుంబం నెలవారీ ఖర్చుల్లో గణనీయమైన ఆదా చేసుకోనుంది. ఇప్పటివరకు ఉన్న 12% , 28% పన్ను స్లాబులను రద్దు చేసి, కేవలం రెండు ప్రధాన శ్లాబులను ప్రవేశపెట్టారు. అవి 5% (నిత్యావసరాలు), 18% (ప్రామాణిక వస్తువులు).
కొత్త జీఎస్టీ 2.0 అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత సబ్బులు, షాంపూలు, టూత్పేస్ట్ వంటి నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు, టీవీలు, ఫ్రిజ్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు వంటి గృహోపకరణాల ధరలు తగ్గనున్నాయి. మరోవైపు, ఆరోగ్యం, జీవిత బీమా ప్రీమియంలపై ఉన్న 18% పన్నును పూర్తిగా తొలగించారు. అయితే, విలాసవంతమైన వస్తువులు, పొగాకు, శీతల పానీయాలపై కొత్తగా 40% పన్ను విధించడంతో వాటి ధరలు పెరుగుతాయి.
జీఎస్టీ 2.0 : సామాన్యులకు కలిగే లాభాలు ఏంటి? కుటుంబాలు ఖర్చులు ఎలా ఆదా అవుతాయి?
కొత్త జీఎస్టీ మార్పుల వల్ల నెలవారీ ఖర్చుల్లో సాధారణ కుటుంబాలకు గణనీయమైన ఆదా లభిస్తుంది. దేశంలోని కుటుంబాలకు ప్రత్యక్షంగానే ఎంతో ప్రయోజనం కలగనుంది. ఉదాహరణకు..
కిరాణా, నిత్యావసరాలు
ముందుగా 12%-18% పన్ను ఉండగా, ఇప్పుడు కేవలం 5%. రూ. 2,000 విలువైన వస్తువులపై నెలకు రూ. 160 వరకు ఆదా. ఎలాగంటే.. పాత జీఎస్టీలో సబ్బులు, హెయిర్ ఆయిల్, షాంపూలు, టూత్పేస్ట్ వంటి వస్తువులపై 18% పన్ను ఉండేది. ప్యాక్ చేసిన బిస్కెట్లు, పాస్తా వంటివాటిపై 12% లేదా 18% పన్ను ఉండేది.
కొత్త విధానంలో ఈ వస్తువులన్నీ ఇప్పుడు 5% శ్లాబులోకి వస్తాయి. కాబట్టి నెలకు రూ.2,000 విలువైన ఈ వస్తువులు కొనే కుటుంబానికి, పన్ను భారం సగటున 13% (రూ. 260) నుంచి 5% (రూ. 100)కి తగ్గుతుంది. అంటే, నెలకు సుమారు రూ. 160 వరకు ఆదా అవుతుంది.
ఆరోగ్యం, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్
ప్రీమియంలపై 18% పన్ను రద్దు. రూ. 2,000 ప్రీమియం చెల్లించే కుటుంబానికి నెలకు రూ. 360 నేరుగా ఆదా అవుతుంది. ఎలాగంటే, పాత జీఎస్టీ ప్రకారం హెల్త్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల ప్రీమియంలపై 18% జీఎస్టీ ఉండేది. అయితే, కొత్త జీఎస్టీ 2.0లో ఈ ప్రీమియంలపై పన్నును పూర్తిగా (0%) మినహాయించారు. అంటే ఒక కుటుంబం నెలకు రూ. 2,000 ప్రీమియం చెల్లిస్తుంటే, ఇదివరకు రూ. 360 పన్ను కట్టేవారు. ఇప్పుడు ఆ పన్ను మొత్తంగా లేదు కాబట్టి నెలకు నేరుగా రూ. 360 ఆదా అవుతుంది.
గృహోపకరణాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్
గృహోపకరణాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ పై ముందు జీఎస్టీ 28% ఉండగా, ఇప్పుడు 18%గా మార్చారు. రూ. 30,000 విలువైన ఫ్రిజ్పై రూ. 3,000 వరకు ఆదా అవుతుంది. ఎలాగంటే.. టీవీలు, ఏసీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు వంటి వాటిపై పాత జీఎస్టీలో 28% పన్ను ఉండేది. జీఎస్టీ 2.0లో ఈ వస్తువులను 18% శ్లాబులోకి మార్చారు. మీరు రూ. 30,000 విలువైన ఫ్రిజ్ కొంటే, పన్ను భారం రూ. 8,400 నుంచి రూ. 5,400కి తగ్గుతుంది. అంటే, ఒకే వస్తువుపై రూ. 3,000 ఆదా అవుతుంది.
వాహనాలు.. చిన్న కార్లు
చిన్న కార్లపై ముందుగా 28% పన్ను ఉండగా, ఇప్పుడు 18%గా మార్చారు. రూ. 6 లక్షల కారుపై రూ. 60,000 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. 1200cc కంటే తక్కువ ఇంజిన్ సామర్థ్యం ఉన్న చిన్న కార్లపై 28% పన్ను ఉండేది. కొత్త జీఎస్టీ 2.0లో వీటిని 18% శ్లాబులోకి తీసుకువచ్చారు. ఉదాహారణకు మీరు రూ. 6 లక్షల విలువైన కారుపై పన్ను రూ. 1,68,000 నుంచి రూ. 1,08,000కి తగ్గుతుంది. అంటే, కారు కొనుగోలుపై నేరుగా రూ. 60,000 ఆదా అవుతుంది.
జీఎస్టీ 2.0 : మధ్యతరగతి కుటుంబ నెలవారీ బడ్జెట్ అంచనా
జీఎస్టీ 2.0తో ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబానికి నెలవారీగా ఆదా ఇలా అవుతుంది:
• కిరాణా & వ్యక్తిగత సంరక్షణ వస్తువులు: రూ. 175
• హెల్త్ & లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్: రూ. 360
• ఇతర ఖర్చులు (ఫుట్వేర్, స్టేషనరీ): రూ. 70
మొత్తం నెలవారీ ఆదా: సుమారు రూ. 605
అంటే, ఏ పెద్ద వస్తువు కొనకపోయినా, సంవత్సరానికి రూ. 7,200 వరకు ఆదా సాధ్యమవుతుంది. అలాగే, దీనికి ఆదాయపు పన్నులో ఇచ్చిన రాయితీలు కూడా కలిపితే, ప్రజల చేతుల్లో మిగిలే డబ్బు మరింత పెరుగుతుంది.
ప్రభుత్వం ఎందుకు జీఎస్టీ లో మార్పులు చేసింది?
ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఐదు స్లాబులు (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) వ్యాపారులకు సమస్యలు, వివాదాలు తెచ్చాయి. అలాగే, ప్రజలకు కొన్ని భారంగా కూడా మారాయి. వాటిని తగ్గించి, పన్ను వ్యవస్థను సరళతరం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ మార్పులు తీసుకొచ్చారు. అంతేకాకుండా, పండుగల సీజన్కు ముందే వినియోగాన్ని పెంచడం, ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతమివ్వడం ప్రధాన ఉద్దేశంగా ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
జీఎస్టీ 2.0 తో ఎదురయ్యే సవాళ్లు ఏంటి?
- ఈ పన్ను తగ్గింపుల వల్ల ప్రభుత్వానికి స్వల్పకాలంలో రూ. 48,000 కోట్ల ఆదాయ నష్టం ఉంటుందని అంచనా. అయితే, పెరిగే అమ్మకాల ద్వారా భవిష్యత్తులో ఈ నష్టం భర్తీ అవుతుందని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది.
- కంపెనీలు ఈ తగ్గింపును పూర్తిగా వినియోగదారులకు అందిస్తాయా అన్నది పెద్ద ప్రశ్న.
- వ్యాపారులు బిల్లింగ్ సాఫ్ట్వేర్, అకౌంటింగ్ విధానాలను వెంటనే సవరించుకోవాల్సి వుంటుంది.
- మొత్తంగా, GST 2.0 సంస్కరణలు నేటి నుంచి సామాన్య కుటుంబాల ఖర్చులో నేరుగా ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. పండుగల షాపింగ్, కొత్త వాహనం లేదా గృహోపకరణాలు కొనాలనుకునే వారికి ఇది గొప్ప శుభవార్త అని చెప్పవచ్చు.