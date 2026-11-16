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- Gold Silver Price: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. తులం బంగారం రూ.లక్షా25 వేలే, వెండి కూడా ఢమాల్
Gold Silver Price: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. తులం బంగారం రూ.లక్షా25 వేలే, వెండి కూడా ఢమాల్
Gold Silver Price: పెళ్లిళ్ల సీజన్లో బంగారం కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే పసిడి ప్రియులకు ఇది కాస్త ఊరట దొరికింది. గత సెషన్తో పోలిస్తే బంగారం మరోసారి దిగొచ్చింది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో తులం బంగారం ఎంత? వెండి రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి? పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.
పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్
బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ధరల తగ్గుదల కొంత ఊరటనిస్తోంది. గత సెషన్లో నమోదైన ధరలతో పోలిస్తే దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి రేట్లు దిగివచ్చాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మారుతున్న పరిస్థితులు, అమెరికా డాలర్ కదలికలు, ద్రవ్యోల్బణంపై నెలకొన్న ఆందోళనలు బులియన్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకునే నిర్ణయాలపై ఇన్వెస్టర్లు దృష్టి పెట్టడంతో బంగారం ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతున్నాయి.
రూ.1,25,400కు చేరిన బంగారం
తాజా ధరలను పరిశీలిస్తే.. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములపై రూ.820 తగ్గింది. దీంతో ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన పసిడి ధర రూ.1,36,800కు చేరింది. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములపై రూ.750 తగ్గడంతో ధర రూ.1,25,400 వద్ద కొనసాగుతోంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా 10 గ్రాములపై రూ.620 మేర దిగివచ్చింది.
పెళ్లిళ్ల సీజన్లో బంగారం కొనుగోళ్లకు సిద్ధమవుతున్న కుటుంబాలకు ఈ ధరల తగ్గుదల కొంత సానుకూలంగా మారింది. అయితే బంగారం ధరలు మరింత తగ్గుతాయని భావించి కొనుగోళ్లను వాయిదా వేయాలా? లేక ప్రస్తుత ధరల వద్దే కొనుగోలు చేయాలా? అనే విషయంలో మార్కెట్ పరిస్థితులను గమనించడం ముఖ్యం.
వెండి ధరలు ఇలా..
పసిడితో పాటు వెండి ధరల్లోనూ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.1,90,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. బంగారం ధరలు తగ్గినప్పటికీ వెండి మాత్రం ఈ స్థాయిలోనే ట్రేడవుతోంది.
మొత్తంగా చూస్తే బంగారం ధరల్లో తాజా తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరటనిచ్చింది. అయితే అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, డాలర్ బలం, అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయాలు రానున్న రోజుల్లో పసిడి, వెండి ధరల దిశను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది.