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- Gold vs Silver Investment: బంగారమా? వెండా? దేంట్లో పెట్టుబడి పెడితే ఎక్కువ లాభం వస్తుంది?
Gold vs Silver Investment: బంగారమా? వెండా? దేంట్లో పెట్టుబడి పెడితే ఎక్కువ లాభం వస్తుంది?
Gold vs Silver Investment: బంగారం, వెండి..ఈ రెండింటిలో దేనిపై పెట్టుబడి పెడితే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి? గత 1, 3, 5 ఏళ్ల రాబడులను పరిశీలిస్తే ఏది ముందుంది? తక్కువ మొత్తంతో వీటిలో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు? రిస్కులు, జాగ్రత్తలేంటో తెలుసుకుందాం.
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Image Credit : chatgpt
పెట్టుబడికి బంగారం మంచిదా? వెండి మంచిదా?
భారతీయ కుటుంబాలకు బంగారం, వెండి అంటే కేవలం నగలు మాత్రమే కాదు, భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు కూడా. పిల్లల చదువు, పెళ్లి, వైద్య ఖర్చులు, ఇల్లు కొనుగోలు లాంటి అవసరాలకు చాలా మంది బంగారం, వెండిలో డబ్బు దాచుకుంటారు. కానీ, ఇప్పుడు బంగారం కొనాలా లేక వెండి కొనాలా అనే కన్ఫ్యూజన్ చాలా మందిలో ఉంది. ముఖ్యంగా నెల జీతంతో ఇల్లు గడిపేవాళ్లు, చిన్న వ్యాపారులు, కూలీలు.. ఇలా ఎవరైనా తమకు తోచినంత చిన్న మొత్తాన్ని పొదుపు చేయాలనుకుంటారు. అలాంటి వాళ్లు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు బంగారం, వెండి మధ్య ఉన్న తేడాలను తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
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Image Credit : Asianet News
బంగారం, వెండి పెట్టుబడి: ఏది ఎక్కువ లాభం ఇచ్చింది?
గత కాలపు రిటర్న్స్ చూస్తే, షార్ట్ అండ్ మీడియం టర్మ్లో వెండి, లాంగ్ టర్మ్లో బంగారం మంచి వృద్ధిని సాధించాయి. IBJA 999 స్వచ్ఛత ధరల ప్రకారం, లక్ష రూపాయల పెట్టుబడి విలువ 1 ఏడాదిలో బంగారంలో రూ.1.14 లక్షలు, వెండిలో రూ.1.18 లక్షలు అయింది. 3 ఏళ్లలో బంగారంలో రూ.2.25 లక్షలు, వెండిలో రూ.2.49 లక్షలకు పెరిగింది. దీని ప్రకారం 3 ఏళ్లలో వెండి ఎక్కువ లాభం ఇచ్చింది. కానీ, 5 ఏళ్ల లాంగ్ టర్మ్లో చూస్తే, బంగారం విలువ రూ.2.88 లక్షలు, వెండి విలువ రూ.2.79 లక్షలుగా మారి బంగారమే ఎక్కువ లాభం తెచ్చిపెట్టింది. అయితే, గతంలో వచ్చిన లాభమే భవిష్యత్తులో కూడా వస్తుందనే గ్యారెంటీ లేదు కాబట్టి, సడెన్గా ధరలు పెరిగాయని ఆదరాబాదరాగా పెట్టుబడి పెట్టకండి.
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Image Credit : AI Generated
తక్కువ ఆదాయం ఉన్నవాళ్లు దేంట్లో పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు?
నెలకు రూ.500 లేదా రూ.1,000 మాత్రమే దాచుకోగలం అని బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. పెట్టుబడి మొదలుపెట్టడానికి పెద్ద అమౌంట్ అక్కర్లేదు. ముందుగా మీ ఆదాయం, ఇంటి ఖర్చులు, అప్పులు, అత్యవసర అవసరాలను బట్టి ఎంత దాచుకోవాలో డిసైడ్ చేసుకోండి. ఉదాహరణకు, నెలకు రూ.1,000 దాచుకోగలిగితే, అందులో కొంత భాగాన్ని బ్యాంక్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) లేదా సేఫ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్స్లో పెట్టుకోండి. మిగిలిన అమౌంట్ను మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ ప్రకారం బంగారం లేదా వెండి పెట్టుబడులకు వాడుకోండి. కానీ, అత్యవసరానికి కావాల్సిన డబ్బు మొత్తాన్ని బంగారం, వెండిలో పెట్టేయకండి. అర్జెంట్గా డబ్బు కావాల్సి వచ్చి అమ్మితే అనుకున్న ధర రాకపోవచ్చు.
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Image Credit : Getty
బంగారు నగలు కొనడం పెట్టుబడేనా?
చాలా కుటుంబాల్లో బంగారు నగలు కొనడమే పెట్టుబడి అనుకుంటారు. కానీ, నగలుగా కొన్నప్పుడు మేకింగ్ ఛార్జీలు, తరుగు, జీఎస్టీ లాంటి అదనపు ఖర్చులు ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, రూ.50,000 విలువైన బంగారాన్ని నగగా కొంటే, ఈ ఛార్జీలు పడి ఖర్చు పెరుగుతుంది. మళ్లీ దాన్ని అమ్మినప్పుడు ఆ మేకింగ్ ఛార్జీలు పూర్తిగా వెనక్కి వస్తాయని అనుకోలేం. కాబట్టి, వేసుకోవడానికి నగలు కొనడం వేరు, పెట్టుబడి కోసం బంగారం కొనడం వేరు అని అర్థం చేసుకోవాలి. పెట్టుబడి కోసమే అయితే బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లు లేదా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లాంటి ఆప్షన్స్ పరిశీలించండి. కొనేముందు స్వచ్ఛత, అమ్మే కండిషన్స్, అదనపు ఛార్జీలను చెక్ చేసుకోండి.
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Image Credit : Getty
వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ఎందుకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
బంగారం లాగే వెండి కూడా విలువైన లోహమే. కానీ, దీన్ని కేవలం నగలు, పాత్రలకే కాదు, ఇండస్ట్రీల్లో కూడా ఎక్కువగా వాడతారు. ముఖ్యంగా సోలార్ పవర్ ఉత్పత్తి, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల తయారీలో వెండిని ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల ఇండస్ట్రీల డిమాండ్లో వచ్చే మార్పులు వెండి ధరలపైనా ప్రభావం చూపిస్తాయి. వెండి ధర ఒక్కోసారి వేగంగా పెరగొచ్చు. అలాగే ఊహించని విధంగా పడిపోవచ్చు కూడా. కాబట్టి, తక్కువ టైమ్లో ఎక్కువ లాభం వస్తుందనే ఆశతో అప్పు చేసి వెండి కొనడం డేంజర్.
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Image Credit : Getty
ఇంట్లో డబ్బు ఉంచుకోవాలా? గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ కొనాలా?
ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారులకు బంగారం, వెండి కొనడానికి డైరెక్ట్ మార్గాలే కాదు, డిజిటల్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్: స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అయ్యే వీటిలో డీమ్యాట్ అకౌంట్ ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇంట్లో దాచి పెట్టుకునే రిస్క్ లేదు. కానీ మార్కెట్ ఎత్తుపల్లాలు, మేనేజ్మెంట్ ఫీజు, బ్రోకరేజ్ ఖర్చులు ఉంటాయి. డిజిటల్ గోల్డ్: మొబైల్ యాప్స్ ద్వారా చిన్న మొత్తంతో కూడా కొనొచ్చు. కానీ దీనికి బ్యాంక్ డిపాజిట్లు, ప్రభుత్వ బాండ్లలాగా ఎప్పుడూ భద్రత ఉండదు. కంపెనీ నమ్మకం, స్టోరేజ్ ఛార్జీలు, అమ్మే కండిషన్స్ చూసుకోవాలి. ఫిజికల్ గోల్డ్, సిల్వర్: చేతిలో ఉంచుకోవాలనుకునేవాళ్లకు ఇది సెట్ అవుతుంది. కానీ ప్యూరిటీ సర్టిఫికెట్, కొనే ధర, అమ్మే ధర, సేఫ్టీ ఖర్చులను లెక్కేసుకోవాలి.
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Image Credit : Getty
పెట్టుబడి పెట్టే ముందు గమనించాల్సిన 5 విషయాలు!
ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ క్రియేట్ చేసుకోండి: కనీసం 3 నుంచి 6 నెలలకు సరిపడా ఇంటి ఖర్చులకు అవసరమయ్యే డబ్బును ఈజీగా తీసుకునేలా దాచుకోవడం మంచిది. అప్పు చేసి పెట్టుబడి పెట్టకండి: పర్సనల్ లోన్, క్రెడిట్ కార్డ్ లోన్ లేదా ఎక్కువ వడ్డీకి అప్పు తెచ్చి బంగారం, వెండి కొనడం మానుకోండి. మొత్తం డబ్బును ఒకే చోట పెట్టకండి: దాచుకున్న డబ్బులో కొంత భాగాన్ని బ్యాంక్ డిపాజిట్లు, ప్రభుత్వ సేవింగ్స్ స్కీమ్స్లో కూడా పెట్టండి. కొనేముందు ధరను పోల్చి చూడండి: ఒకేరోజు పలు షాపుల్లో ధర, మేకింగ్ ఛార్జీలు, ట్యాక్స్, మళ్లీ అమ్మితే ఎంత వస్తుందో విచారించండి. షార్ట్ టర్మ్ లాభాలు ఆశించకండి: బంగారం, వెండి రెండింటిలోనూ ధరల హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైమ్, డబ్బు అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి.
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Image Credit : Getty
చివరికి దేంట్లో పెట్టుబడి పెట్టడం బెస్ట్?
బంగారం, వెండి రెండూ ఒకే రకమైన పెట్టుబడులు కావు. బంగారాన్ని ఎక్కువగా లాంగ్ టర్మ్ వాల్యూ కోసం వాడతారు. వెండి ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ వల్ల ఎక్కువ ధర మార్పులకు గురవుతుంది. కుటుంబ భవిష్యత్ అవసరాల కోసం డబ్బు దాచుకునేవాళ్లు బంగారాన్ని ఒక ఆప్షన్గా చూడొచ్చు. ధరల్లో వచ్చే మార్పులను తట్టుకునే శక్తి ఉన్నవాళ్లు మాత్రమే వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టడం గురించి ఆలోచించాలి. ముఖ్యంగా తక్కువ ఆదాయం ఉన్న కుటుంబాలు, తమ రోజువారీ ఖర్చులకు, పిల్లల చదువు, వైద్యం లాంటి అవసరాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా పెట్టుబడి పెట్టాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి: ఎక్కువ లాభం వచ్చే పెట్టుబడి కోసం వెతికేకంటే, నష్టం వచ్చినా కుటుంబ అత్యవసర అవసరాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా దాచుకోవడమే నిజమైన ఫైనాన్షియల్ సేఫ్టీ!
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