Dhanteras Gold Rate: రెండు రోజుల పెరుగుదలకు బ్రేక్.. దీపావళికి బంగారం కొనొచ్చా
Today Gold Rate: బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయంటే కొనుగోలుదారుల్లో టెన్షన్ మొదలవుతుంది. గత రెండు రోజులుగా పసిడి ధరలు భారీగా పెరిగి షాక్ ఇచ్చాయి. కానీ ఇవాళ సీన్ మారింది. దంతేరాస్ వేళ బంగారం, వెండి స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.
పసిడి ప్రియులకు కాస్త ఊరట
బంగారం కొనాలనుకునేవారికి ధరల విషయంలో కాస్త ఊరట లభించింది. కొద్దిరోజులుగా పెరుగుతూ వస్తున్న పసిడి ధరలకు ప్రస్తుతానికి బ్రేక్ పడింది. వెండి కూడా ఇదే బాటలో పయనిస్తోంది. నవంబర్ 6, శుక్రవారం రెండు లోహాల ధరల్లోనూ ఎలాంటి మార్పు నమోదు కాలేదు. దీపావళి పండుగ సమీపిస్తున్న వేళ కొనుగోళ్లకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ఈ పరిణామం కొంత ఊరటనిస్తోంది.
బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి
నవంబర్ 6న హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం గ్రాము ధర రూ.14,602గా ఉంది. అంటే 10 గ్రాముల బంగారం కొనాలంటే రూ.1,46,020 చెల్లించాలి. ఇక 22 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాము ధర రూ.13,385 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఈ లెక్కన 10 గ్రాముల ఆభరణాల బంగారం ధర రూ.1,33,850గా ఉంది. తెలంగాణలోని వరంగల్, నిజామాబాద్, ఖమ్మంతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, కడప నగరాల్లోనూ ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి.
ఇక వెండి విషయానికి వస్తే.. బంగారంతో పాటు వెండి ధరల్లోనూ ఈరోజు ఎలాంటి కదలిక లేదు. హైదరాబాద్ సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,10,000గా ఉంది.
స్టాక్ మార్కెట్లలో ఒడిదుడుకులు
అయితే, ఈ ధరల వెనుక అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు కీలకంగా ఉన్నాయి. గత నెలలో కొంత తగ్గిన బంగారం ధరలు నవంబర్ ప్రారంభం నుంచి మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అనిశ్చితి, స్టాక్ మార్కెట్లలో ఒడిదుడుకుల కారణంగా కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను బంగారం వైపు మళ్లించారు. దీంతో పసిడికి డిమాండ్ పెరిగి ధరలు ఎగబాకాయి. వరుసగా రెండు రోజుల పాటు భారీ పెరుగుదల కనిపించిన తర్వాత ఇప్పుడు ధరలు నిలకడగా ఉన్నాయి.
రూ.2.10 లక్షల వద్ద వెండి
మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా ఇటీవల భారీ ఒడిదుడుకులకు లోనవుతున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం కిలో ధర రూ.2.10 లక్షల వద్ద కొనసాగుతోంది. రానున్న రోజుల్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, పెట్టుబడుల ప్రవాహం, పారిశ్రామిక డిమాండ్ ఆధారంగా వెండి ధరల్లో మార్పులు ఉండొచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
మొత్తానికి దీపావళికి ముందు బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లు చేయాలనుకునేవారికి ప్రస్తుత ధరల్లో తాత్కాలిక స్థిరత్వం కనిపిస్తోంది. అయితే నగలు కొనేటప్పుడు కేవలం బంగారం ధరనే కాకుండా జీఎస్టీ, తరుగు, మజూరీ ఛార్జీలను కూడా లెక్కలోకి తీసుకోవాలి. వివిధ జ్యువెలరీ షాపుల్లో అందించే ఆఫర్లను పోల్చి చూసిన తర్వాతే కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. మరి రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరుగుతాయా? లేక కొనుగోలుదారులకు మరింత ఊరట లభిస్తుందా? అనేది చూడాలి.