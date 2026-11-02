Gold Price Hike: ఇరాన్-అమెరికా చర్చల్లో ప్రతిష్టంభన.. పసిడి ధరల్లో మళ్లీ జోరు
Gold Price Hike: గత వారం బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోవడంతో కొనుగోలుదారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కానీ ఆ ఆనందం ఎంతోసేపు నిలవలేదు. పసిడి మళ్లీ రివర్స్ గేర్ వేసింది. ఒక్కరోజే రూ.490 వరకు పెరిగింది. అసలు ఈ పెరుగుదలకు కారణమేంటి?
పసిడి ప్రియులకు షాక్
బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయని ఎదురుచూస్తున్నవారికి మళ్లీ నిరాశ ఎదురైంది. గత వారం వరుస తగ్గుదలతో కొంత ఊరటనిచ్చిన పసిడి.. ఇప్పుడు మళ్లీ పెరుగుదల బాట పట్టింది. అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావంతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు మొగ్గు చూపడంతో దేశీయ మార్కెట్లోనూ ధరలు పైకి కదిలాయి. ఈ రోజు గరిష్ఠంగా రూ.490 మేర పెరుగుదల నమోదైంది.
పసిడి ధరలు పెరగడానికి కారణమేంటి?
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఇంకా తగ్గకపోవడం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అనిశ్చితిని పెంచుతోంది. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఇప్పటివరకు స్పష్టమైన పురోగతి కనిపించడం లేదు. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో పరిస్థితులు ఎటువైపు దారితీస్తాయోనన్న ఆందోళన పెట్టుబడిదారుల్లో నెలకొంది.
సాధారణంగా అంతర్జాతీయంగా ఆర్థిక, రాజకీయ అనిశ్చితులు పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన పెట్టుబడి మార్గాల వైపు చూస్తారు. బంగారాన్ని కూడా అలాంటి సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో కొందరు ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను పసిడిలోకి మళ్లించడంతో ధరలకు ఊతం లభించింది. గత వారం భారీగా తగ్గిన బంగారం రేట్లు ఇప్పుడు తిరిగి పెరుగుతున్నాయి.
హైదరాబాద్లో నేటి బంగారం ధరలు
హైదరాబాద్ మార్కెట్లో ఈ రోజు మూడు రకాల బంగారం ధరల్లోనూ పెరుగుదల కనిపించింది. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.490 పెరిగి రూ.1,39,370కు చేరింది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.450 పెరిగి రూ.1,27,750 వద్దకు చేరుకుంది. ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగించే 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.370 పెరిగింది. దీంతో 10 గ్రాముల ధర రూ.1,04,530గా నమోదైంది.
వెండి ధరల్లో మార్పు లేదు
బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ వెండి మాత్రం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2 లక్షల వద్ద ఉంది. బంగారం, వెండి ధరల్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ విలువ, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు వంటి అంశాలు ప్రభావం చూపుతుంటాయి.
గత వారం ధరలు తగ్గడంతో బంగారం కొనుగోలుకు ఆసక్తి చూపినవారు ఇప్పుడు మళ్లీ పెరుగుదలను గమనించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. నగల కొనుగోలు సమయంలో ఆ రోజు స్థానిక జ్యువెలరీ షాపులోని రేటుతో పాటు జీఎస్టీ, తరుగు, మేకింగ్ ఛార్జీలను కూడా పరిశీలించాలి.