Gold Price Hike: పసిడి ప్రియులకు మరో షాక్...తగ్గుతూ ఒక్కసారిగా బాంబ్ పేల్చిన బంగారం
Gold Price Hike: ఆరు రోజులుగా వరుసగా తగ్గిన బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా మళ్లీ పెరిగాయి. పండగల వేళ పసిడి కొనాలనుకునే వారికి ఇది ఒక షాకింగ్ అనే చెప్పాలి. హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం తులంపై రూ.220 పెరగ్గా.. వెండి ధర ఎలా ఉంది?
పసిడి ప్రియులకు మరో షాక్
పండుగల వేళ బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ధరలు మరోసారి షాక్ ఇచ్చాయి. గత కొన్ని రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన పసిడి రేట్లు.. వారం చివర్లో మళ్లీ పెరిగాయి. దసరా పండుగ సమీపిస్తున్న సమయంలో ధరలు పెరగడంతో బంగారం కొనాలా? మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాలా? అని వినియోగదారులు ఆలోచిస్తున్నారు. సాధారణంగా బతుకమ్మ, దసరా, దీపావళి వంటి పండుగల సమయంలో బంగారం కొనుగోలు చేసేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. పండుగల సమయంలో పసిడి కొనడం శుభప్రదమనే నమ్మకం కూడా ఇందుకు ఒక కారణం. దీంతో పండుగల సీజన్లో బంగారానికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. అయితే ధరలు పెరగడానికి డిమాండ్ ఒక్కటే కారణం కాదు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పరిణామాలు, డాలర్ విలువ, వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలు కూడా పసిడి ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి. మరి అక్టోబర్ 17న బంగారం ధరలు ఎంత పెరిగాయి? హైదరాబాద్ మార్కెట్లో తాజా రేట్లు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రూ.1,47,660కు చేరిన బంగారం
ఈ వారం ప్రారంభం నుంచి బంగారం ధరలు తగ్గుతూ వచ్చాయి. దీంతో పండుగకు ముందు ధరలు మరింత దిగొస్తాయేమోనని ఎదురుచూసిన కొనుగోలుదారులకు తాజా పెరుగుదల నిరాశ కలిగించింది.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.220 పెరిగింది. దీంతో పది గ్రాముల రేటు రూ.1,47,660కు చేరింది. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా పెరిగింది. 10 గ్రాములపై రూ.200 పెరగడంతో ధర రూ.1,35,350కు చేరింది. అంటే బంగారం కొనుగోలు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నవారు గత రోజులతో పోలిస్తే ఇప్పుడు కొంత ఎక్కువ చెల్లించాల్సి వస్తోంది. అయితే ఒక్కరోజు ధర పెరిగిందని ఇకపై ప్రతిరోజూ పెరుగుతుందని చెప్పలేం. బంగారం ధరల్లో స్వల్పకాలిక హెచ్చుతగ్గులు సహజం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పరిస్థితులు మారితే ధరలు మళ్లీ తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అందుకే కొనుగోలు చేసే ముందు తాజా రేట్లను పరిశీలించడం మంచిది.
ప్రాంతాలవారీగా స్వల్ప తేడాలు
బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ వెండి ధర మాత్రం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. అక్టోబర్ 17న హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,40,000 వద్ద ఉంది. తాజా మార్కెట్ వివరాల ప్రకారం ఈ ధరలో మార్పు నమోదు కాలేదు. వెండిని ఆభరణాల కోసం మాత్రమే కాకుండా పెట్టుబడిగా, గృహోపకరణాల తయారీలో, పరిశ్రమల్లో కూడా ఉపయోగిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా సౌర విద్యుత్ పరికరాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి రంగాల్లో వెండి వినియోగం ఉండటంతో అంతర్జాతీయ డిమాండ్ కూడా దాని ధరపై ప్రభావం చూపుతుంది. అయితే హైదరాబాద్లో ఉన్న ధరలు ఇతర నగరాల్లోనూ యథాతథంగా ఉంటాయని అనుకోకూడదు. రవాణా, స్థానిక మార్కెట్ పరిస్థితులు, వ్యాపారుల ధరల నిర్ణయాల కారణంగా ప్రాంతాలవారీగా స్వల్ప తేడాలు ఉండొచ్చు.
కొనుగోలును వాయిదా వేయాలా?
దసరాకు ముందు ధరలు తగ్గుతాయని ఆశించినవారికి ఇప్పుడు పెరుగుదల ఎదురైంది. మరి కొనుగోలును వాయిదా వేయాలా? లేదా ప్రస్తుతం ఉన్న ధరల వద్దే కొనేయాలా? దీనికి ఒకే సమాధానం ఉండదు. మీరు పండుగ కోసం లేదా పెళ్లి వంటి అవసరం కోసం బంగారం కొనాలనుకుంటే, ముందుగా మీ బడ్జెట్ను నిర్ణయించుకోవడం మంచిది. ధరలు మరింత తగ్గుతాయని ఊహించి కొనుగోలును వాయిదా వేయడం కొన్నిసార్లు ఉపయోగపడొచ్చు. కానీ ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. మరోవైపు, బంగారాన్ని పెట్టుబడిగా కొనాలనుకునేవారు స్వల్పకాలిక ధరల కదలికలను మాత్రమే ఆధారంగా చేసుకోకుండా, తమ పెట్టుబడి లక్ష్యాలు, రిస్క్ను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఒకేరోజు పెరుగుదల లేదా తగ్గుదల ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదు. ఇక నగలు కొనుగోలు చేసేవారు మరో విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. మార్కెట్లో చూపించే బంగారం ధరకు అదనంగా జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలు, వర్తించే ఇతర ఛార్జీలు ఉండొచ్చు. అందువల్ల తుది బిల్లు ఎంతవుతుందో ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. హాల్మార్క్ ఉన్న నగలను ఎంచుకోవడం కూడా ముఖ్యం.
మార్కెట్లు గమనించాలి
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో జరిగే పరిణామాలు కూడా దేశీయ ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక అనిశ్చితి పెరిగినప్పుడు కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. అయితే డాలర్ బలపడటం, వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు మారడం, పెట్టుబడిదారులు లాభాలను స్వీకరించడం వంటి కారణాలతో బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశమూ ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కూడా మార్కెట్లలో అనిశ్చితిని పెంచుతాయి. అయితే ఏదైనా ఒక పరిణామమే బంగారం ధరల పెరుగుదలకు కారణమని నిర్ధారించలేం. అనేక అంశాలు కలిసి ధరల దిశను నిర్ణయిస్తాయి. కాబట్టి పండుగల సమయంలో బంగారం కొనాలనుకునేవారు రోజువారీ రేట్లను గమనించడంతో పాటు, తమ అవసరానికి అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.