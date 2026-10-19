Gold Price Hike: పండగ వేళ పసిడి షాక్.. మళ్లీ పెరిగిన బంగారం ధరలు!
Gold Price Hike: పండగ వేళ పసిడి కొనాలనుకుంటున్నారా? dహైదరాబాద్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. తులంపై రూ.380 వరకు పెరుగుదల నమోదైంది. మరి 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఎంత? వెండి రేటులో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా?
పసిడి ప్రియులకు మళ్లీ షాక్
పండగల సీజన్లో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ధరలు మరోసారి షాక్ ఇస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో పసిడి రేట్లు పైకి కదిలాయి. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాములపై రూ.380 పెరగడంతో ధర రూ.1,48,040కు చేరింది. ఇక ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా పెరిగింది. 10 గ్రాములపై రూ.350 పెరగడంతో ప్రస్తుతం రూ.1,35,700 వద్ద కొనసాగుతోంది.
అన్నీ తనిఖీ చేయాలి
పండగలు, పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాల కోసం నగలు కొనాలనుకునేవారు ఈ ధరల పెరుగుదలను దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. బంగారం ధరలో స్వల్ప మార్పు కనిపించినా, ఎక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఆ ప్రభావం ఖర్చుపై పడుతుంది. అందుకే నగలు కొనేముందు ఆరోజు మార్కెట్ రేటును తెలుసుకోవడంతో పాటు, 22 క్యారెట్లా, 24 క్యారెట్లా అనేది స్పష్టంగా పరిశీలించాలి. ఆభరణాల విషయంలో స్వచ్ఛతతో పాటు హాల్మార్క్ వివరాలను కూడా తనిఖీ చేయాలి.
యథాతథంగానే వెండి
మరోవైపు వెండి కొనుగోలు చేసేవారికి మాత్రం ధరల్లో ఊరట కనిపిస్తోంది. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధరలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ప్రస్తుతం కిలో వెండి రూ.2,40,000 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ వెండి రేటు మాత్రం యథాతథంగానే ఉన్నాయి. అయితే కొనుగోలుదారులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన మరో విషయం ఉంది. మార్కెట్లో ప్రకటించే బంగారం, వెండి ధరలకు అదనంగా పన్నులు వర్తిస్తాయి. బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసినప్పుడు 3 శాతం జీఎస్టీతో పాటు తయారీ ఛార్జీలు కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. నగల డిజైన్ను బట్టి ఈ తయారీ ఛార్జీలు మారవచ్చు. అలాగే నగరం, స్థానిక మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉండొచ్చు. అందుకే పండగ వేళ పసిడి కొనాలనుకునేవారు ఒకటి కంటే ఎక్కువ దుకాణాల్లో ధరలు, తయారీ ఛార్జీలు పోల్చి చూసిన తర్వాతే కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.