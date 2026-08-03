Gold Rate Today: చర్చలకు సిద్ధమైన అమెరికా-ఇరాన్..ఇవాళ స్థిరంగా బంగారం ధరలు
Gold Rate Today: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నప్పటికీ, తాజాగా రెండు దేశాలు చర్చలకు సిద్ధమవుతున్నట్లు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించడం ప్రపంచ మార్కెట్లకు కొంత ఊరటనిచ్చింది. దీంతో ఇవాళ బంగారం ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.
చర్చలకు సిద్ధమైన అమెరికా-ఇరాన్
గత కొన్నిరోజులుగా ఇరాన్పై అమెరికా భారీ స్థాయిలో దాడులు చేపట్టే అవకాశాలపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతుండగా, ప్రస్తుతం మిలిటరీ ఆపరేషన్ను నిలిపివేసి దౌత్యపరమైన చర్చలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం నుంచి రెండు దేశాల మధ్య చర్చలు ప్రారంభమవుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నప్పటికీ, తాజాగా రెండు దేశాలు చర్చలకు సిద్ధమవుతున్నట్లు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించడం ప్రపంచ మార్కెట్లకు కొంత ఊరటనిచ్చింది. దీంతో ఇవాళ బంగారం ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.
పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళన
ట్రంప్ వ్యాఖ్యల ప్రకారం, అమెరికా అత్యంత భారీ సైనిక దాడికి సిద్ధమైనప్పటికీ, అది జరిగి ఉంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అతిపెద్ద ఆపరేషన్గా నిలిచేదన్నారు. అయితే పశ్చిమాసియాలోని మిత్రదేశాల సూచనలు, ప్రాంతీయ శాంతి దృష్ట్యా యుద్ధాన్ని పక్కనపెట్టి చర్చల మార్గాన్ని ఎంచుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ పరిణామంతో అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారుల్లో నెలకొన్న ఆందోళన కొంత తగ్గింది.
ఇవాళ స్థిరంగా బంగారం ధరలు
సాధారణంగా ప్రపంచంలో యుద్ధ పరిస్థితులు లేదా భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతారు. దీంతో బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ప్రస్తుతం అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చలు ప్రారంభమవుతాయనే సంకేతాలు రావడంతో బంగారం మార్కెట్లో పెద్ద ఎత్తున కొనుగోళ్లు కనిపించలేదు. దీంతో దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఇవాళ స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.
రూ.1,44,220గా 24 క్యారెట్ల బంగారం
తాజా ధరల ప్రకారం, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,44,220గా ఉంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,32,200 వద్ద కొనసాగుతోంది. వెండి ధరలో కూడా ఎలాంటి మార్పు లేదు. కిలో వెండి ధర రూ.2,35,000గా నమోదైంది.రానున్న రోజుల్లో అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు విజయవంతమైతే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో రిస్క్ తగ్గే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగి స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించవచ్చు. అయితే చర్చలు విఫలమై మళ్లీ యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంటే పెట్టుబడిదారులు తిరిగి బంగారం కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశాన్ని పూర్తిగా కొట్టిపారేయలేమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.