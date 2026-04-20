Today Gold Rate: బంగారం కొనాలంటే ఇదే ఛాన్స్.. దిగొచ్చిన ధరలు
Today Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు ఇవాళ భారీ ఊరట దొరికింది. గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతూ, తగ్గుతూ ఊగిసలాటలో ఉన్న బంగారం ధరలు… ఈరోజు మాత్రం స్వల్పంగా తగ్గాయి. అంతేకాదు వెండి ధరలు కూడా కాస్త దిగివచ్చాయి.
దిగొస్తున్న బంగారం ధరలు
మరోసారి బంగారం ధరలు దిగొస్తున్నాయి. దీంతో కొనుగోలుదారులకు, పసిడి ప్రియులకు బిగ్ రిలీఫ్ దొరికింది. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా యుద్ధ సంకేతాలు, అలాగే డాలర్ బలపడటం వంటి అంశాల ప్రభావంతో గోల్డ్ మార్కెట్లో మళ్లీ మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. మరి ఈ తగ్గుదల తాత్కాలికమా? లేక ఇంకా పడిపోతుందా? అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు అందరిలోనూ నెలకొంది.
24 క్యారెట్లపై రూ. 490 తగ్గి రూ. 1,55,290గా నమోదు
ఇక 24 క్యారెట్ల బంగారం విషయానికి వస్తే…ఒక గ్రాము ధర రూ. 49 తగ్గి రూ. 15,529గా ఉంది. 8 గ్రాముల ధర రూ. 392 తగ్గి రూ. 1,24,232కి చేరింది. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 490 తగ్గి రూ. 1,55,290గా నమోదైంది.22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఒక గ్రాముకు రూ. 45 తగ్గి రూ. 14,235కి చేరుకుంది. అదేవిధంగా 8 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 360 తగ్గి రూ. 1,13,880గా నమోదైంది.10 గ్రాముల బంగారం ధర కూడా రూ. 450 తగ్గి రూ. 1,42,350 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
ఇన్వెస్టర్లలో అనిశ్చితి
గత కొన్ని రోజులుగా గమనిస్తే… బంగారం, వెండి ధరలు ఒక రోజు పెరిగితే మరొక రోజు తగ్గుతూ తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులను చూపుతున్నాయి. ఇది ఇన్వెస్టర్లలో కొంత అనిశ్చితిని కలిగిస్తోంది.
ఒక్కసారిగా పెరిగిన బంగారం ధరలు
ఇక అంతర్జాతీయ మార్కెట్ విషయానికి వస్తే…ఇరాన్ హార్ముజ్ జలసంధి అంశం మళ్లీ హాట్ టాపిక్ అవ్వడంతో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ప్రస్తుతం బ్యారెల్ ధర 95 డాలర్ల మార్క్ను దాటింది. సాధారణంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరిగితే డాలర్ బలపడుతుంది. ఎందుకంటే ఆయిల్ ట్రేడింగ్ ఎక్కువగా డాలర్లలోనే జరుగుతుంది. డాలర్ బలపడటం వల్ల బంగారం ధరపై ఒత్తిడి పెరిగి, ఈరోజు తగ్గుదలకు దారితీసింది. మార్కెట్ ట్రెండ్ను గమనిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.