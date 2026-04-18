Today Gold Rate: అక్షయ తృతీయ ముందు షాక్..భగభగమంటున్న బంగారం
Today Gold Rate: పసిడి కొనాలనుకుంటున్నారా? ఒక్కరోజులోనే బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగి కొనుగోలుదారులకు షాక్ ఇచ్చాయి. అక్షయ తృతీయ ముందు ఇలా రేట్లు ఎగసిపడటంతో మార్కెట్లో ఆందోళన నెలకొంది.
షాకిచ్చిన బంగారం ధరలు
దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు మరోసారి వినియోగదారులకు షాక్ ఇస్తున్నాయి. గత నెలలో తగ్గుముఖం పట్టిన ధరలు ఇప్పుడు మళ్లీ పెరుగుదల దిశగా సాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ దగ్గరపడడంతో బంగారం కొనుగోళ్లు పెరుగుతున్నాయి. ఈ పెరిగిన డిమాండ్ ప్రభావం మార్కెట్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
రూ.1,55,780కు చేరిన తులం బంగారం
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గణనీయంగా పెరిగింది. గ్రాముకు రూ.15,578గా నమోదు కాగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.81 పెరుగుదల కనిపించింది. 10 గ్రాముల ధర రూ.1,55,780కు చేరింది. ఇదే విధంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం కూడా పెరిగి గ్రాముకు రూ.14,280గా ఉంది. 10 గ్రాముల ధర రూ.1,42,800కు చేరింది.
వెండి కంగారు
బంగారం మాత్రమే కాదు, వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో గ్రాము వెండి ధర రూ.280 కాగా, కిలో వెండి ధర రూ.2,80,000కు చేరింది. ఒక్కరోజులోనే కిలోకు రూ.5,000 పెరగడం మార్కెట్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ద్రవ్యోల్బణం, డాలర్ మారకం విలువల్లో మార్పులు, ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితి, కేంద్ర బ్యాంకుల బంగారం కొనుగోళ్లు అన్నీ కలిసి దేశీయ ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
అక్షయ తృతీయ, పెళ్లిళ్ల సీజన్ కారణంగా బంగారానికి డిమాండ్
అదనంగా అక్షయ తృతీయ, పెళ్లిళ్ల సీజన్ వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో బంగారం కొనుగోలు పెరగడం వల్ల డిమాండ్ పెరిగి ధరలు మరింత ఎగిసిపడుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది. నిపుణులు సూచించినట్లుగా, ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో కొనుగోలు చేయడం కంటే దశల వారీగా కొనడం మంచిదని చెబుతున్నారు. అలాగే రోజువారీ ధరలను పరిశీలించడం కూడా అవసరం.
జ్యువెలరీ కొనుగోలు సమయంలో తయారీ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ, హాల్మార్క్ వంటి అంశాలను తప్పనిసరిగా చెక్ చేయాలి. ఇవి మొత్తం ఖర్చుపై ప్రభావం చూపుతాయి.
నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం
ప్రస్తుతం మార్కెట్ ట్రెండ్ను పరిశీలిస్తే అక్షయ తృతీయ వరకు ధరల్లో మరింత హెచ్చుతగ్గులు ఉండే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అందువల్ల ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకుని కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.