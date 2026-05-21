Gold Price Fall: మళ్లీ గోల్డ్ రేట్లు ఢమాల్...తులంపై ఎంత తగ్గిందో తెలుసా?
Gold Price Fall: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి భారీ ఊరట దొరికింది. రెండు రోజుల పెరుగుదల తర్వాత ఒక్కసారిగా గోల్డ్ రేట్లు పతనమయ్యాయి. ఇప్పుడు బంగారం కొనచ్చా? లేక ఇంకా ధరలు పడిపోతాయా? హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై వరకు తాజా ధరలు చూసి షాక్ అవ్వాల్సిందే.
బంగారం కొనాలనుకునేవారికి భారీ ఊరట
బంగారం కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారికి ఈరోజు కొంత ఊరట లభించింది. గత రెండు రోజులుగా వరుసగా పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు నేడు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులు, డాలర్ విలువలో హెచ్చుతగ్గులు, గ్లోబల్ ఎకానమీపై నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు దేశీయ బులియన్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గోల్డ్కు ఏమాత్రం తగ్గని డిమాండ్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో బంగారం, వెండి ధరల్లో ప్రతిరోజూ ఊహించని మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ఒక రోజు భారీగా పెరిగిన ధరలు.. మరుసటి రోజు తగ్గిపోతుండటంతో పెట్టుబడిదారులు, కొనుగోలుదారులు మార్కెట్పై నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల సీజన్ కొనసాగుతుండటంతో గోల్డ్కు డిమాండ్ మాత్రం తగ్గడం లేదు.
తులంపై రూ.1080 తగ్గిన బంగారం
మే 21 ఉదయం హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధరపై రూ.1080 తగ్గి రూ.1,58,360గా నమోదైంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధరపై రూ.990 పతనమై రూ.1,45,160 వద్ద కొనసాగుతోంది. వెండి ధర కూడా భారీ స్థాయిలోనే ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.2,84,900గా ఉంది.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,58,510గా ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,45,310గా ఉంది. అక్కడ కిలో వెండి ధర రూ.2,79,900గా కొనసాగుతోంది.
ముంబై మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరలు హైదరాబాద్తో సమానంగా నమోదయ్యాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం రూ.1,58,360గా ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,45,160గా ఉంది. వెండి ధర రూ.2,79,900 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ఇక చెన్నైలో మాత్రం బంగారం ధరలు దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాల కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,60,900గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,47,490గా కొనసాగుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ.2,84,900గా నమోదైంది.
జాగ్రత్తగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణుల సూచన
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావంతో బంగారం ధరల్లో ఇంకా ఒడిదుడుకులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ధరలు తగ్గినప్పటికీ భారీ స్థాయిలోనే ఉండటంతో కొనుగోలుదారులు జాగ్రత్తగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.