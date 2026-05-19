- Home
- Business
- Gold Price Hike: యుద్ధం తాత్కాలిక వాయిదా..ట్రంప్ నిర్ణయంతో ఒక్కసారిగా పెరిగిన బంగారం ధరలు
Gold Price Hike: యుద్ధం తాత్కాలిక వాయిదా..ట్రంప్ నిర్ణయంతో ఒక్కసారిగా పెరిగిన బంగారం ధరలు
Gold Price Hike: ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తున్న ట్రంప్ నిర్ణయంతో బంగారం మార్కెట్లో ఒడిదొడుకులు నెలకొన్నాయి. ఇరాన్పై యుద్ధం వాయిదా అంటూ ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు షాక్కు గురయ్యాయి. దీంతో బంగారం పరుగులు పెడుతోంది.
గ్లోబల్ మార్కెట్లను కుదిపేసిన ట్రంప్ నిర్ణయం
అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలు ప్రపంచ ఆర్థిక మార్కెట్లపై ఎంతటి ప్రభావం చూపిస్తాయో మరోసారి స్పష్టమైంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు Trump ఇరాన్పై ప్రతిపాదిత సైనిక చర్యలను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేయడంతో పాటు, ఇరాన్తో అణు ఒప్పందం కుదిరే అవకాశాలు మెరుగుపడ్డాయని చేసిన వ్యాఖ్యలు గ్లోబల్ మార్కెట్లను కుదిపేశాయి. ఈ ప్రకటనలతో అంతర్జాతీయంగా చమురు, బంగారం, వెండి మార్కెట్లలో భారీ మార్పులు కనిపించాయి.
పెరిగిన ఆయిల్ ధరలు
మధ్యప్రాచ్యంలో అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు పెరిగాయి. గత కొన్ని రోజులుగా యుద్ధ భయాలతో పెరుగుతున్న ఆయిల్ ధరలు పెరిగాయి. సాధారణంగా ప్రపంచంలో యుద్ధ వాతావరణం లేదా భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వంటి సురక్షిత పెట్టుబడులవైపు పరుగులు తీస్తారు. కానీ తాజా పరిణామాలతో మార్కెట్లో అనిశ్చితి కొంత తగ్గినప్పటికీ, బంగారంపై డిమాండ్ మాత్రం బలంగానే కొనసాగుతోంది.
కొనుగోలుదారుల్లో ఆందోళన
అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో వచ్చిన ఈ మార్పుల ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్లపై కూడా స్పష్టంగా పడింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ బంగారం మార్కెట్లో ధరలు మరోసారి పైకి ఎగిశాయి. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు, పెట్టుబడుల కోసం బంగారం కొనుగోలు చేసే వారు ఇప్పుడు కొత్త రేట్లు చూసి షాక్ అవుతున్నారు. రోజురోజుకూ ధరలు మారిపోతుండటంతో కొనుగోలుదారుల్లో ఆందోళన నెలకొంది.
రూ.1,57,040 కు చేరిన బంగారం
హైదరాబాద్ నగరంలో నేటి బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే.. 10 గ్రాముల 24 క్యారట్ల బంగారం ధర రూ.820 పెరిగి రూ.1,57,040 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అదే సమయంలో 10 గ్రాముల 22 క్యారట్ల బంగారం ధర రూ.750 పెరిగి రూ.1,43,950కు చేరింది. ఇక మధ్యతరగతి వినియోగదారులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసే 18 క్యారట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.610 పెరిగి రూ.1,17,780గా నమోదైంది.
మార్కెట్లో గందరగోళం
వెండి ధరల్లో కూడా స్వల్ప మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ కదలికలు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు, మధ్యప్రాచ్య పరిణామాలు వంటి అంశాలు వచ్చే రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరలను మరింత ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గ్లోబల్ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి పూర్తిగా తగ్గకపోవడంతో బంగారం ధరలు ఇంకా ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.