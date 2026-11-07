Gold Silver Price: ట్రంప్ ఓటమి.. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు.. బంగారం ధరలు మళ్లీ జంప్
Gold Silver Price: నిన్న స్థిరంగా ఉన్న బంగారం ధరలు.. నేడు మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో పసిడి మార్కెట్లో మళ్లీ కదలిక మొదలైంది. హైదరాబాద్లో నేటి బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..
ఊగిసలాడుతున్న పసిడి
పసిడి ధరలు మళ్లీ ఊగిసలాట మొదలుపెట్టాయి. ఒకరోజు భారీగా పడిపోతున్న ధరలు.. మరుసటి రోజే తిరిగి పెరుగుతున్నాయి. దీంతో బంగారం కొనాలనుకునేవారు ఎప్పుడు కొనాలా? ఇంకా తగ్గుతుందా? అని ఎదురుచూస్తున్నారు. పశ్చిమాసియాలో మరోసారి ఉద్రిక్తతలు పెరగడం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపుతోంది. మరోవైపు అమెరికా రాజకీయ పరిణామాలు, ట్రంప్కు ఎదురైన ఎన్నికల పరాజయం కూడా మార్కెట్లలో అనిశ్చితిని పెంచాయి. ఈ పరిణామాల మధ్య నిన్న భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధరలు.. నేడు స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి.
రూ.1,43,570కు చేరిన బంగారం
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో నేడు బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.110 పెరిగి రూ.1,43,570కు చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములపై రూ.100 పెరిగి రూ.1,31,600 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.90 పెరిగి రూ.1,07,680కు చేరింది.
వెండి ధర ఎంతంటే?
బంగారం బాటలోనే వెండి మార్కెట్ కూడా ఒడిదొడుకులకు లోనవుతోంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,05,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. పారిశ్రామిక డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?
పశ్చిమాసియాలో మరోసారి ఉద్రిక్తతలు పెరగడం మార్కెట్లలో ఆందోళనకు కారణమవుతోంది. సాధారణంగా భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మొగ్గుచూపుతుంటారు. దీంతో పసిడికి డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
మరోవైపు అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాల్లో ట్రంప్కు ఎదురైన పరాజయం మార్కెట్లలో రాజకీయ అనిశ్చితిని పెంచింది. అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లతో పాటు ఆసియా మార్కెట్లలోనూ ఒడిదొడుకులు కనిపించాయి. ఈ పరిణామాల ప్రభావం బులియన్ మార్కెట్పైనా పడుతోంది.
ఎంతకాలం కొనసాగుతుందో చెప్పలేం
అయితే నిన్నటి పతనం తర్వాత నేడు బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ.. ఈ పెరుగుదల ఎంతకాలం కొనసాగుతుందనేది చెప్పలేని పరిస్థితి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పరిణామాలు, డాలర్ విలువ, అమెరికా ఆర్థిక విధానాలు, పశ్చిమాసియా పరిస్థితులను బట్టి రాబోయే రోజుల్లో ధరల్లో మార్పులు ఉండొచ్చు.