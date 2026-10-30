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- Gold Silver Price: దీపావళి వేళ పసిడి ప్రియులకు బిగ్ రిలీఫ్...పాతాళానికి దిగొచ్చిన బంగారం, వెండి
Gold Silver Price: దీపావళి వేళ పసిడి ప్రియులకు బిగ్ రిలీఫ్...పాతాళానికి దిగొచ్చిన బంగారం, వెండి
Gold Silver Price: దీపావళి పండుగకు ముందు బంగారం కొనాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్. గత మూడు రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా తగ్గాయి. అటు వెండి ధరలు కూడా దిగొచ్చాయి. దీంతో పండుగ వేళ నగలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఊరట లభిస్తోంది.
దీపావళికి ముందు బంగారం ధరలు భారీగా పతనం
బంగారం ధరలు ఎప్పుడు పెరుగుతాయో.. ఎప్పుడు తగ్గుతాయో అంచనా వేయడం కష్టంగా మారింది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలకు అనుగుణంగా పసిడి ధరల్లో తరచూ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ బలపడటం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు బులియన్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
గత మూడు రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన బంగారం ధరలు శుక్రవారం ఒక్కసారిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితుల మధ్య పెట్టుబడిదారులు బంగారం కంటే అధిక రాబడులు అందించే అమెరికా బాండ్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీంతో బంగారంపై పెట్టుబడుల ఆసక్తి తగ్గి ధరలపై ఒత్తిడి ఏర్పడుతోంది.
మరోవైపు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా కొనసాగిస్తున్నట్లు ప్రకటించడం, డాలర్ బలపడటం కూడా పసిడి ధరల కదలికలకు కారణమవుతున్నాయి. ఈ పరిణామాలతో దీపావళికి ముందు బంగారం ధరలు దిగిరావడం కొనుగోలుదారులకు ఊరటనిస్తోంది.
హైదరాబాద్లో నేటి బంగారం ధరలు
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో అక్టోబర్ 30న బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,690 తగ్గి రూ.1,42,260 వద్దకు చేరింది. అలాగే 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,550 తగ్గి రూ.1,30,400 పలుకుతోంది. ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. 10 గ్రాములపై రూ.1,270 తగ్గడంతో ప్రస్తుతం రూ.1,06,690 వద్ద ట్రేడవుతోంది. మూడు రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన ధరలు ఒక్కరోజులోనే భారీగా దిగిరావడంతో పసిడి ప్రియులకు కొంత ఊరట లభించింది.
వెండి ధరలు కూడా భారీగా డౌన్
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఇటీవల భారీ హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్న వెండి మార్కెట్లో మరోసారి ధరలు దిగొచ్చాయి. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.5,000 తగ్గి రూ.2,10,000కు చేరింది. దీంతో వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి కూడా కొంత ఉపశమనం లభించింది.
దీపావళి కొనుగోళ్లకు ఇదే సరైన సమయమా?
దీపావళి పండుగ సమీపిస్తున్న వేళ బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు కలిసొచ్చే పరిణామం. అయితే ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా? లేక మళ్లీ పెరుగుతాయా? అనేది అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ కదలికలు, అమెరికా వడ్డీ రేట్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
అయితే నగలు కొనుగోలు చేసేవారు మార్కెట్ ధరలతో పాటు జీఎస్టీ, తరుగు, మేకింగ్ ఛార్జీలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. బులియన్ మార్కెట్లో ధరలు మారుతుంటాయి కాబట్టి కొనుగోలు చేసే ముందు స్థానిక జువెలరీ షాపులో తాజా ధరలను నిర్ధారించుకోవడం మంచిది.