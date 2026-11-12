Today Gold Price: పసిడి ధరల జోరుకు బ్రేక్ పడింది...పాతాళానికి పడిపోయిన బంగారం, వెండి
Today Gold Price: కొద్దిరోజులుగా పరుగులు పెట్టిన పసిడి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. దీంతో బంగారం కొనుగోలుదారులకు భారీ ఊరట దొరికింది. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారంపై రూ.2,180 తగ్గింది. ఇక వెండి ధర కూడా అదే బాటలో నడుస్తోంది.
బంగారం జోరుకు బ్రేక్
బంగారం కొనుగోలు చేయాలని ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది మంచి అవకాశం. కొద్దిరోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు దేశీయ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపడంతో బంగారం రేట్లు దిగివచ్చాయి. ముఖ్యంగా డాలర్ బలపడటం పసిడి ధరలపై ఒత్తిడి పెంచింది. దీంతో ఇటీవల భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరల జోరుకు బ్రేక్ పడింది.
బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?
అంతర్జాతీయంగా పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు కొంత తగ్గవచ్చనే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రపంచ మార్కెట్లలో పెట్టుబడిదారుల వైఖరిలో మార్పు వస్తోంది. సాధారణంగా యుద్ధాలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మొగ్గుచూపుతారు. అయితే పరిస్థితులు కాస్త మెరుగుపడుతున్నాయనే అంచనాలతో ఇప్పుడు డాలర్ ఆధారిత ఆస్తులపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది.
డాలర్ విలువ పెరగడం కూడా పసిడికి ప్రతికూలంగా మారింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలపడినప్పుడు ఇతర కరెన్సీలు కలిగిన కొనుగోలుదారులకు బంగారం ఖరీదైనదిగా మారుతుంది. ఫలితంగా దాని డిమాండ్పై ప్రభావం పడుతుంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. ఆ ప్రభావం భారత మార్కెట్పైనా కనిపిస్తోంది.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు ఎంత తగ్గాయంటే?
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములపై ఏకంగా రూ.2,180 తగ్గింది. దీంతో ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,39,800కు చేరింది. అదేవిధంగా ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా గణనీయంగా తగ్గింది. 10 గ్రాములపై రూ.2,000 పతనమవడంతో ప్రస్తుతం రూ.1,28,150 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇటీవల పెరిగిన ధరలతో బంగారం కొనుగోలును వాయిదా వేసిన వారికి ఈ తగ్గుదల కొంత ఊరటనిచ్చే అంశం.
వెండి ధరలో మార్పు లేదు
బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గినప్పటికీ వెండి మార్కెట్లో మాత్రం ఎలాంటి కదలిక కనిపించలేదు. హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.2 లక్షల వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. పసిడి ధరలు తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులు ఊపిరి పీల్చుకుంటుంటే.. వెండి ధర మాత్రం యథాతథంగా ఉండటం గమనార్హం.
అయితే బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేసేవారు మార్కెట్ పరిస్థితులను గమనించాలి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, డాలర్ విలువ, పెట్టుబడిదారుల వైఖరిని బట్టి రానున్న రోజుల్లో ధరల్లో మళ్లీ మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నగల కొనుగోలు సమయంలో ప్రకటించిన ధరతో పాటు 3 శాతం జీఎస్టీ, తరుగు, మేకింగ్ ఛార్జీలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.