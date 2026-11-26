Gold Silver Price: బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే
Gold Silver Price: గురువారం (నవంబర్ 26న) కూడా దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం, వెండి ధరల పై ఒత్తిడి కనిపించింది. వడ్డీ రేట్ల పెంపు భయాలు, టెక్ స్టాక్స్ పతనం సహా 7 ప్రధాన అంశాలు బంగారం ధరల పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి రేట్లు.. కారణం ఏంటో తెలుసా?
బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి శుభవార్త. కొన్ని రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతూనే ఉన్నాయి. గురువారం (నవంబర్ 26న) దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పసిడి, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు భయాలు, టెక్నాలజీ షేర్ల అమ్మకాలు, డాలర్ బలపడటం వంటి అంశాలు బులియన్ మార్కెట్పై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచాయి. అసలు బంగారం, వెండి ధరలు ఎందుకు పడిపోయాయి? ప్రధాన నగరాల్లో నేటి తాజా రేట్లు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
గోల్డ్, సిల్వర్ పై అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం
భారతదేశంలో బంగారం, వెండి ధరల సెంటిమెంట్ను అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధరలు ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తాయి. అంతర్జాతీయ స్పాట్ మార్కెట్లో బంగారం ఔన్సు ధర 3,600 డాలర్ల మార్కును కోల్పోయి 3,550 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అదేవిధంగా స్పాట్ వెండి ఔన్సు ధర 41 డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోయి 40.75 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. అంతకుముందు రోజు కూడా కామెక్స్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు 2 శాతానికి పైగా పడిపోయాయి.
దేశీయ ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో పతనం
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ బాటలోనే దేశీయ బులియన్ మార్కెట్ కూడా నడిచింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 608 (0.5%) తగ్గి రూ. 1,21,721 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇంట్రాడేలో ఇది రూ. 1,21,414 కనిష్ఠ స్థాయికి చేరుకుంది. మరోవైపు కిలో వెండి ధర రూ. 851 (0.6%) పడిపోయి రూ. 1,44,587 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇంట్రాడేలో వెండి రూ. 1,43,920 కనిష్ఠ స్థాయిని తాకింది.
వడ్డీ రేట్ల పెంపు భయాలు
బులియన్ మార్కెట్కు అతిపెద్ద ఆందోళన అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల విధానమే. డిసెంబర్లో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచే అవకాశం 96.4 శాతం ఉందని మార్కెట్లు అంచనా వేస్తున్నాయి. అమెరికా వినియోగదారుల విశ్వాసం బలంగా ఉండటంతో ఫెడ్ కఠిన ద్రవ్య విధానాన్ని కొనసాగించవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. 2026 సెప్టెంబర్లో 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచిన ఫెడ్, అక్టోబర్ పాలసీలో రేట్లను 3.75%-4.00% వద్ద స్థిరంగా ఉంచింది. తాజా ఎఫ్ఓఎంసీ మినిట్స్ ప్రకారం ద్రవ్యోల్బణాన్ని 2 శాతానికి తగ్గించేందుకు డిసెంబర్లో మళ్లీ 25 బేసిస్ పాయింట్ల పెంపు ఉండొచ్చని సంకేతాలు అందాయి.
మరోవైపు, భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) డిసెంబర్ పాలసీపై కూడా మార్కెట్ దృష్టి పెట్టింది. దేశంలో వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI) ద్రవ్యోల్బణం ఆర్బీఐ గరిష్ఠ పరిమితి 6 శాతాన్ని దాటి, రెండేళ్ల గరిష్ఠ స్థాయి అయిన 6.09 శాతానికి చేరుకుంది. దీంతో డిసెంబర్లో ఆర్బీఐ కూడా వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే డాలర్లు, బాండ్లపై రాబడి పెరుగుతుంది కాబట్టి, వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వని బంగారం, వెండిపై పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
టెక్ స్టాక్స్ అమ్మకాలు, ట్రంప్ టారిఫ్ హెచ్చరికలు
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ట్రేడ్పై నెలకొన్న ఆందోళనల వల్ల టెక్నాలజీ షేర్లలో భారీ అమ్మకాలు జరిగాయని ట్రేడింగ్ ఎకనామిక్స్ పేర్కొంది. ఏఐ చిప్ తయారీ సంస్థ అంబరెల్లా నాలుగో త్రైమాసిక ఆదాయ అంచనాలను విశ్లేషకుల అంచనా (112 మిలియన్ డాలర్లు) కంటే తక్కువగా 70-75 మిలియన్ డాలర్లుగా ప్రకటించడంతో ఆ కంపెనీ షేరు 37 శాతం కుప్పకూలింది.
అలాగే ఎన్విడియా షేరు 10 శాతం పడిపోయి 950 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా మార్కెట్ విలువను కోల్పోయింది. టెక్ సూచీ నాస్డాక్ 1.5 శాతం పతనమైంది. సాధారణంగా ఏఐ మౌలిక సదుపాయాల్లో బంగారం, వెండి కీలక భాగాలు కాబట్టి ఏఐ వృద్ధి బులియన్ మార్కెట్కు మంచిదే కానీ, ఏఐ బబుల్ భయాలు మాత్రం ప్రతికూలంగా మారాయి.
అలాగే, పారిశ్రామిక సబ్సిడీలు, అధిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పేరుతో భారత్, చైనా సహా మరో 14 దేశాలపై కొత్త సుంకాలు విధించే ఆలోచనలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉన్నారనే వార్తలు ప్రపంచ వాణిజ్య మార్కెట్లో మళ్లీ భయాలను రేకెత్తించాయి. ఇవి బంగారం పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
అమెరికా డాలర్ బలపడటం
బుధవారం అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ 103.8 వద్ద బలంగా ట్రేడ్ అయింది. నేడు విడుదల కానున్న అమెరికా పీసీఈ (PCE) ద్రవ్యోల్బణ రిపోర్టు మార్కెట్కు అత్యంత కీలకం కానుంది. ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కువగా నమోదైతే డాలర్ మరింత బలపడి, బంగారం, వెండి అమ్మకాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని, తక్కువగా ఉంటే వడ్డీ రేట్ల భయాలు తగ్గి కాస్త ఊరట లభించవచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
నవంబర్ 26న ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు
• హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,23,260, 22 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,17,260 వద్ద ఉంది. కిలో 999 స్వచ్ఛమైన వెండి ధర రూ. 1,48,140 గా నమోదైంది.
• న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,22,930, 22 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,16,950 వద్ద ఉండగా, కిలో వెండి ధర రూ. 1,47,180 గా ఉంది.
• ముంబై: 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,23,060, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,17,080 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,47,910 గా ఉంది.
• చెన్నై: 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,23,420, 22 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,17,420 వద్ద నమోదైంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,48,340 గా ఉంది.