Gold price Hike: గోల్డ్ మార్కెట్లో కలకలం.. రికార్డు స్థాయికి చేరిన ధరలు!
Gold price Hike: బంగారం మళ్లీ భగ్గుమంటోంది.10 గ్రాముల ధర రూ.1.55 లక్షలు దాటేసింది. ఇప్పటికే భారీ స్థాయిలో ఉన్న ధరలకు మరింత పెరుగుదల తోడవటంతో కొనుగోలుదారుల్లో ఆందోళన పెరుగుతోంది. పండుగలు, వివాహాల సీజన్ తో బంగారం కొనాలనుకునేవారికి భారంగా మారుతోంది.
బ్రేక్ లేకుండా పెరుగుతున్న గోల్డ్
ఆగస్టు 13న హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,55,130గా కొనసాగుతోంది. బుధవారంతో పోలిస్తే రూ.270 పెరిగింది. 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేటు రూ.1,42,200 వద్ద ఉంది. ఇందులోనూ రూ.250 పెరుగుదల నమోదైంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నంలోనూ ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. వెండి ధర కిలోకు సుమారు రూ.2.60 లక్షల స్థాయిలో ఉంది.
అసలు బంగారం ఎందుకు పెరుగుతోంది?
అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఒక్కటే. దేశీయంగా ధరలు స్వల్పంగా పెరిగినా.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో జరుగుతున్న పరిణామాలే బంగారం తదుపరి దిశను నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా డాలర్ బలపడటం, అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులు పెరగడం బంగారానికి ప్రతికూలంగా పనిచేస్తాయి. ఎందుకంటే బంగారం ఎలాంటి వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వదు. మరోవైపు బాండ్లపై రాబడులు పెరిగితే పెట్టుబడిదారులకు ప్రత్యామ్నాయంగా అమెరికా బాండ్లు ఆకర్షణీయంగా మారతాయి. అలాగే డాలర్ బలపడితే ఇతర కరెన్సీల్లో బంగారం ఖరీదుగా మారుతుంది. దీంతో గోల్డ్పై ఒత్తిడి రావచ్చు.
కానీ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మరో అంశం ఈ ప్రభావాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తోంది. అదే అమెరికా ద్రవ్యోల్బణం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ తదుపరి నిర్ణయాలపై ఉన్న అంచనాలు. అమెరికాలో జూలై CPI డేటా మార్కెట్ అంచనాలకు అనుగుణంగా వచ్చింది. హెడ్లైన్ ద్రవ్యోల్బణం ఏడాది ప్రాతిపదికన 3.4 శాతంగా, కోర్ CPI 2.5 శాతంగా నమోదైంది. ఈ డేటా ఊహించినంత వేడిగా లేకపోవడంతో వెంటనే సెప్టెంబర్లో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచుతుందనే భయం కొంత తగ్గింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఏం జరుగుతోంది?
అంటే ఇక్కడ ఒక ఆసక్తికరమైన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఒకవైపు డాలర్, బాండ్ యీల్డ్స్ బంగారంపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. మరోవైపు ఫెడ్ పాలసీపై మారుతున్న అంచనాలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆర్థిక, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి బంగారాన్ని సేఫ్-హేవెన్ ఆస్తిగా నిలబెడుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ తాజాగా 4,400 డాలర్ల స్థాయిని దాటినట్లు మార్కెట్ రిపోర్టులు సూచిస్తున్నాయి. జూలై అమెరికా CPI డేటా తర్వాత సెప్టెంబర్ ఫెడ్ రేటు పెంపు భయాలు తగ్గాయి.
మరి దేశీయంగా ధరలు ఇంకా పెరుగుతాయా?
మొత్తానికి.. బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం రికార్డు స్థాయిల్లో కొనసాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1.55 లక్షలు దాటింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఫెడ్ రేటు అంచనాలు, అమెరికా CPI, డాలర్, బాండ్ యీల్డ్స్తో పాటు భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు పసిడి మార్కెట్ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధరలు ఏ దిశలో వెళ్తాయన్నది తెలుసుకోవాలంటే.. అమెరికా నుంచి వచ్చే ప్రతి కీలక ఆర్థిక డేటాపై గోల్డ్ మార్కెట్ ఎలా స్పందిస్తుందో గమనించాలి.