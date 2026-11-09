Gold Price Today: బంగారం కొనాలంటే జేబుకు చిల్లు పడాల్సిందే..మళ్లీ షాక్ ఇచ్చిన పసిడి
Gold Price Today: బంగారం కొనాలని ఎదురుచూస్తున్న వారికి ధరలు మరోసారి షాకిచ్చాయి. గత కొద్ది రోజులుగా పెరుగుతూ వస్తున్న పసిడి రేట్లు సోమవారం కూడా ఎగబాకాయి. మరోవైపు వెండి ధరల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు కనిపించలేదు.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు
సోమవారం ఉదయం నమోదైన వివరాల ప్రకారం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,030 పెరిగి రూ.1,44,600కు చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.950 పెరిగి రూ.1,32,550 వద్ద కొనసాగుతోంది. బంగారం ధరలు ఒక్కరోజులోనే భారీగా పెరగడంతో కొనుగోలుదారులపై అదనపు భారం పడనుంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం ఆభరణాలు కొనాలనుకునేవారు ధరల పెరుగుదలను గమనిస్తున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఇవే ధరలు
హైదరాబాద్తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల్లోనూ బంగారం ధరలు ఇదే స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. ఆయా నగరాల్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,44,600గా ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,32,550గా నమోదైంది.
వెండి ధరల్లో మార్పు లేదు
బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ వెండి కొనుగోలుదారులకు మాత్రం కొంత ఊరట లభించింది. సోమవారం వెండి ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,05,000 వద్ద ఉంది. దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాలైన ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నైలలోనూ కిలో వెండి ధర రూ.2,05,000గా కొనసాగుతోంది.
బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పెరగడం దేశీయ మార్కెట్పైనా ప్రభావం చూపుతోంది. ప్రపంచ ఆర్థిక పరిణామాలు, డాలర్ విలువలో మార్పులు, అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు వంటి అంశాలు పసిడి ధరల కదలికలను ప్రభావితం చేస్తుంటాయి.
అయితే బంగారం ధరలు రోజురోజుకూ మారుతుంటాయి. నగరాన్ని బట్టి స్థానిక పన్నులు, ఇతర ఖర్చుల కారణంగా ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉండవచ్చు. అలాగే ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ప్రకటించిన బంగారం ధరకు అదనంగా 3 శాతం జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి కొనుగోలుకు ముందు స్థానిక జువెలరీ షాపుల్లో ధరలను నిర్ధారించుకోవడం మంచిది.