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- Muhurat Trading Stocks: దీపావళి ముహూర్త్ ట్రేడింగ్.. ఐటీసీ, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ సహా ఈ 5 స్టాక్స్ పై లుక్కేయండి
Muhurat Trading Stocks: దీపావళి ముహూర్త్ ట్రేడింగ్.. ఐటీసీ, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ సహా ఈ 5 స్టాక్స్ పై లుక్కేయండి
Diwali Muhurat Trading Stocks: దీపావళి ముహూర్త్ ట్రేడింగ్ కోసం ఐటీసీ, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, ఎస్బీఐ, ఎమ్అండ్ఎమ్, ఫోర్స్ మోటార్స్ స్టాక్స్ను నిపుణులు సిఫార్సు చేశారు. మార్కెట్ ట్రెండ్ పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
పండుగ పూట జాక్పాట్ కొట్టేలా ఉన్న 5 బెస్ట్ షేర్లు
భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లు సరికొత్త ఉత్సాహంతో ఊపందుకున్నాయి. గడిచిన వారంలో వరుసగా ఏడు సెషన్ల పాటు లాభాలను నమోదు చేస్తూ, నిఫ్టీ మళ్లీ కీలకమైన 25,000 మార్కును విజయవంతంగా దాటేసింది. రెండో త్రైమాసికం ఫలితాలు బలంగా ఉండడం, అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించిన ఆటో అమ్మకాలు మెరుగ్గా నమోదు కావడం, జీఎస్టీ కలెక్షన్లు ఆశాజనకంగా ఉండడం మార్కెట్కు గట్టి పునాది వేశాయి.
దీనికి తోడు అంతర్జాతీయంగానూ సానుకూల గాలులు వీచాయి. అమెరికా మిడ్టర్మ్ ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో వాషింగ్టన్ నుంచి వచ్చిన సంకేతాలు మార్కెట్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. ఇరాన్ వివాదం సర్దుమణుగుతుందనే ఆశలు చిగురించడం, టారిఫ్ల విషయంలో కొంత మృదువైన వైఖరి ఉండవచ్చన్న వార్తలు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను ఒక్కసారిగా పెంచేశాయి.
ఫోర్స్ మోటార్స్, ఐటీసీ: చార్ట్ ప్యాటర్న్స్లో తిరుగులేని రికవరీ
ముహూర్త్ ట్రేడింగ్ సెషన్ కోసం ఏంజెల్ వన్ డెరివేటివ్ రీసెర్చ్ చీఫ్ మేనేజర్ ఓషో కృష్ణన్ కొన్ని కీలక స్టాక్స్ను రికమండ్ చేశారు.
ఫోర్స్ మోటార్స్:
కొనుగోలు శ్రేణి: రూ. 18,600 - 18,880
స్టాప్లాస్: రూ. 17,200
టార్గెట్ ప్రైస్: రూ. 21,000 - 21,200
సపోర్ట్ జోన్ అయిన రూ. 16,500 - 17,000 స్థాయిల నుంచి ఫోర్స్ మోటార్స్ బలంగా కోలుకుంది. అన్ని కీలకమైన ఇఎమ్ఏ లను అధిగమించి, ఆర్ఎస్ఐ బ్రేక్అవుట్తో మార్కెట్లో బలమైన బుల్లిష్ ట్రెండ్ను కనిపిస్తోంది.
ఐటీసీ (ITC):
కొనుగోలు శ్రేణి: రూ. 280
స్టాప్లాస్: రూ. 260
టార్గెట్ ప్రైస్: రూ. 300 - 315
గత వారంలో ఐటీసీ తన డౌన్వర్డ్ ఛానెల్ నుంచి బయటపడి బ్రేక్అవుట్ నమోదు చేసింది. ఓవర్సోల్డ్ లెవల్స్ నుంచి తేరుకుంటూ 20, 50-DEMAలను రీ-క్లెయిమ్ చేసుకుంది. 14 రోజుల ఆర్ఎస్ఐ బాటమ్ లెవల్స్ నుంచి కోలుకోవడం ట్రెండ్ రివర్సల్ను స్పష్టంగా సూచిస్తోంది.
ఎస్బీఐ, ఎమ్అండ్ఎమ్: బ్యాంకింగ్ అండ్ ఆటో మొమెంటమ్
బ్యాంకింగ్ రంగం నుంచి ప్రభుత్వ దిగ్గజం ఎస్బీఐ, ఆటో రంగం నుంచి ఎమ్అండ్ఎమ్ కంపెనీలు మంచి టెక్నికల్ సెటప్తో ఉన్నట్లు నిపుణులు తెలిపారు.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI)
కొనుగోలు శ్రేణి: రూ. 1,000 - 1,010
స్టాప్లాస్: రూ. 940
టార్గెట్ ప్రైస్: రూ. 1,080 - 1,100
రూ. 940 వద్ద కీలకమైన సపోర్ట్ జోన్ నుంచి ఎస్బీఐ బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది. అక్కడ డబుల్-బాటమ్ ప్యాటర్న్ ఏర్పడటం ట్రెండ్ రివర్సల్కు సంకేతంగా మారింది. ఎంఎసిడి (MACD), ఆర్ఎస్ఐ సూచీలు పాజిటివ్ క్రాస్ఓవర్ చూపిస్తూ మరింత ర్యాలీకి సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా
కొనుగోలు శ్రేణి: రూ. 3,125 - 3,130
స్టాప్లాస్: రూ. 3,000
టార్గెట్ ప్రైస్: రూ. 3,375
బొనాంజా పోర్ట్ఫోలియో సీనియర్ అనలిస్ట్ విరాట్ జగద్ ప్రకారం, ఎమ్అండ్ఎమ్ రూ. 2,750 - 2,790 వద్ద లోయర్ లెవల్స్ తాకిన తర్వాత రూ. 3,127.50 వద్ద (5.59% లాభంతో) ముగిసింది. బుల్లిష్ క్యాండిల్స్ ఏర్పడటంతో పాటు షార్ట్ టర్మ్ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన స్థిరపడడం ద్వారా కొత్త కొనుగోళ్ల జోరు స్పష్టమవుతోంది.
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్: బ్రేక్అవుట్తో దూసుకుపోతున్న బ్యాంకింగ్ షేర్
బ్యాంకింగ్ విభాగంలో మరో ప్రైవేట్ దిగ్గజం ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ చార్టులలో అత్యంత బలంగా కనిపిస్తోంది.
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (ICICI Bank)
కొనుగోలు శ్రేణి: రూ. 1,500 - 1,505
స్టాప్లాస్: రూ. 1,440
టార్గెట్ ప్రైస్: రూ. 1,620
వీక్లీ చార్ట్లో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ 7.30% భారీ లాభంతో రూ. 1,500 స్థాయి వద్ద ముగిసి బుల్లిష్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది. పాత రెసిస్టెన్స్ జోన్ అయిన రూ. 1,480 - 1,500 స్థాయిలను సునాయాసంగా దాటేయడం వల్ల ఈ షేరులో కొనుగోలుదారుల ఆసక్తి పెరిగిందని విరాట్ జగద్ వెల్లడించారు.
పండుగ ట్రేడింగ్లో ఇన్వెస్టర్లు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు
ముహూర్త్ ట్రేడింగ్ అనేది శతాబ్దాల సంప్రదాయంలో భాగం. కొత్త సంవత్ సంవత్సరంలో పెట్టుబడులు ప్రారంభించడానికి ఇన్వెస్టర్లు దీనిని శుభసమయంగా భావిస్తారు. అయితే చార్ట్ ప్యాటర్న్లు, టెక్నికల్ బ్రేక్అవుట్లు పాజిటివ్గా ఉన్నప్పటికీ, ఇన్వెస్టర్లు తమ స్వంత విశ్లేషణ, రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
గమనిక: ఈ రిపోర్టులోని సిఫార్సులు, అభిప్రాయాలు కేవలం ఆయా బ్రోకరేజ్ సంస్థలకు చెందిన టెక్నికల్ రీసెర్చ్ అనలిస్టులవి మాత్రమే. ఇన్వెస్టర్లు ఏవైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సొంతంగా పరిశోధన చేయడం లేదా మీ ఆర్థిక నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచింది.