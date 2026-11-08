Silver: ధన్తేరస్కు వెండి నాణెం కొన్నారా.? నకిలీదో, అసలైనదో ఐస్ క్యూబ్ చెప్పేస్తుంది
Silver: దీపావళి, ధన్తేరస్ పండుగల సమయంలో బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయడానికి చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తారు. ముఖ్యంగా ధన్తేరస్ రోజున వెండి నాణేలు కొనడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఇంతకీ మీరు కొన్న వెండి అసలా, నకిలీదా ఈ సింపుల్ పరీక్షలతో తెలుసుకోవచ్చు.
ఐస్ క్యూబ్ పరీక్షతో వెండి నాణెం నాణ్యత తెలుసుకోండి
వెండి వేడిని అత్యంత వేగంగా ప్రసారం చేసే లోహాల్లో ఒకటి. ఈ లక్షణాన్ని ఉపయోగించి వెండి నాణెం నాణ్యతను ప్రాథమికంగా పరీక్షించవచ్చు. ఇందుకోసం ఒక ఐస్ క్యూబ్ తీసుకుని వెండి నాణెంపై ఉంచాలి. నాణెం స్వచ్ఛమైన వెండితో తయారై ఉంటే దాని ద్వారా వేడి వేగంగా ప్రసారం అవుతుంది. దీంతో ఐస్ క్యూబ్ సాధారణంగా కంటే వేగంగా కరగడం ప్రారంభిస్తుంది. అదే నాణెంలో ఇతర లోహాల కల్తీ ఎక్కువగా ఉంటే ఐస్ క్యూబ్ కరిగే వేగంలో మార్పు కనిపించవచ్చు. అయితే ఈ పరీక్ష ఒక్కటే వెండి స్వచ్ఛతను నిర్ధారించదు. నాణెం పరిమాణం, ఉష్ణోగ్రత వంటి అంశాలు కూడా ఫలితంపై ప్రభావం చూపుతాయి.
అయస్కాంతంతో పరీక్ష చేయడం ఎలా?
వెండి నాణెం అసలైనదో కాదో తెలుసుకోవడానికి అయస్కాంతం కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందుకోసం ఒక చిన్న అయస్కాంతాన్ని తీసుకుని నాణెం దగ్గర ఉంచాలి. స్వచ్ఛమైన వెండి అయస్కాంతానికి ఆకర్షితం కాదు. కాబట్టి నాణెం అయస్కాంతానికి బలంగా అతుక్కుంటే అందులో ఇనుము లేదా నికెల్ వంటి అయస్కాంత లక్షణాలున్న లోహాలు కలిసినట్లు అనుమానించవచ్చు. అయితే అయస్కాంతానికి అతుక్కోకపోయిందని నాణెం అసలైన వెండిదేనని నిర్ధారించకూడదు. ఎందుకంటే రాగి, అల్యూమినియం, జింక్ వంటి లోహాలు కూడా అయస్కాంతానికి ఆకర్షితం కావు. అందువల్ల ఈ పరీక్షను ప్రాథమిక తనిఖీగానే భావించాలి.
నాణెం శబ్దం ద్వారా గుర్తించవచ్చా?
వెండి నాణెం నాణ్యతను తెలుసుకోవడానికి దాని శబ్దాన్ని కూడా పరిశీలించవచ్చు. ఇందుకోసం నాణెాన్ని చేతిలో పట్టుకుని మరో లోహంతో లేదా చిన్న వస్తువుతో మెల్లగా తాకాలి. స్వచ్ఛమైన వెండి నాణెం సాధారణంగా స్పష్టమైన, గంట మోగినట్లుగా ఉండే శబ్దాన్ని ఇస్తుంది. అదే ఇతర లోహాలు కలిసిన నాణెం నుంచి వచ్చే శబ్దం కొంత భిన్నంగా ఉండవచ్చు. అయితే నాణెం మందం, పరిమాణం, ఆకారం ఆధారంగా శబ్దం మారుతుంది. కాబట్టి శబ్దం ఆధారంగా మాత్రమే నాణెం స్వచ్ఛతను నిర్ణయించడం సరైన పద్ధతి కాదు. ఇతర పరీక్షలతో కలిపి పరిశీలించడం మంచిది.
హాల్మార్క్ నంబర్ను తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేయండి
వెండి నాణెం కొనుగోలు చేసే సమయంలో దానిపై ఉన్న స్వచ్ఛత గుర్తులను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. ముఖ్యంగా నాణెంపై 925, 999 వంటి సంఖ్యలు ఉన్నాయో లేదో చూడాలి.
* 925: ఇందులో 92.5 శాతం వెండి, మిగిలిన 7.5 శాతం ఇతర లోహాలు ఉంటాయి.
* 999: ఇందులో 99.9 శాతం వెండి ఉంటుంది. దీనిని దాదాపు స్వచ్ఛమైన వెండిగా పరిగణిస్తారు.
అయితే నాణెంపై సంఖ్యలు ముద్రించి ఉన్నాయని మాత్రమే నమ్మకూడదు. వాటి ప్రామాణికతను కూడా నిర్ధారించుకోవాలి. కొనుగోలు సమయంలో బిల్లు, స్వచ్ఛతకు సంబంధించిన ధ్రువీకరణ పత్రాలు తీసుకోవాలి. హాల్మార్క్ గుర్తులు, వాటి వివరాలను కూడా పరిశీలించాలి.
వెండి నాణెం కొనేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
పైన చెప్పిన నాలుగు పరీక్షలు వెండి నాణెంలో కల్తీ ఉందేమో తెలుసుకోవడానికి కొంతవరకు ఉపయోగపడతాయి. అయితే వీటితో నాణెం స్వచ్ఛతను పూర్తిగా నిర్ధారించడం సాధ్యం కాదు. ముఖ్యంగా అయస్కాంతానికి అతుక్కోకపోవడం, ఐస్ వేగంగా కరగడం వంటి లక్షణాలు ఉన్నంత మాత్రాన అది అసలైన వెండేనని చెప్పలేం. అందుకే ధన్తేరస్, దీపావళి సమయంలో వెండి నాణేలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు గుర్తింపు ఉన్న బ్రాండ్లు లేదా నమ్మకమైన జువెలరీ దుకాణాలను ఎంచుకోవాలి. తప్పనిసరిగా బిల్లు తీసుకోవాలి. నాణెం స్వచ్ఛతకు సంబంధించిన ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అడిగి తీసుకోవాలి. నాణెం నాణ్యతపై అనుమానం ఉంటే గుర్తింపు పొందిన పరీక్షా కేంద్రంలో తనిఖీ చేయించుకోవడం ఉత్తమం. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే పండుగ సమయంలో నకిలీ వెండి నాణేలు కొనుగోలు చేసి నష్టపోకుండా ఉండవచ్చు.