Today Gold Rate: ఏంటీ..పసిడి రూ.1 తగ్గిందా? పతనం దిశగానే గోల్డ్, సిల్వర్
Today Gold Rate: గోల్డ్ మార్కెట్లో ఇవాళ ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది. పెరిగిందా? తగ్గిందా? అని కంగారు పడకండి. పసిడి రేటు తగ్గింది. కానీ ఎంతకు పడిపోయిందో తెలిస్తే మాత్రం షాక్ అవ్వగుండా ఉండలేరు.
ఇది గుడ్న్యూసా, బ్యాడ్న్యూసా
ఇవాళ్టి బంగారం, సిల్వర్ ధరలు చూస్తే పసిడి ప్రియులు కంగుతినాల్సిందే. రంజాన్ వేళ ఇది గుడ్న్యూసా, బ్యాడ్న్యూసా అని స్పష్టంగా చెప్పలేని పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే మార్కెట్లు అలా ఉన్నాయి. ఇది దేనికి సంకేతమిస్తుందో కొనుగోలుదారులు తెలియక గందరగోళంలో పడ్డారు. అటు నిపుణులకు కూడా అంతుచిక్కడం లేదు. ఇన్వెస్టర్లు ఆచితూచి అడుగులు వేస్తున్నారు. మరోవైపు డాలర్ బలపడటం వల్ల దానికే మొగ్గుచూపుతున్నారు.
10 గ్రాములపై రూ.10 తగ్గిన బంగారం
మార్చి 21న బంగారం, సిల్వర్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా? 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం 10 గ్రాములపై రూ.10 తగ్గి...రూ.1,48,900కు చేరింది. 22 క్యారెట్ల ఆభరణాలకు 10 గ్రాములపై కూడా రూ.10 తగ్గి రూ.1,36,540 వద్ద ఉంది. అంటే గ్రాముకు రూ.1 తగ్గిందన్నమాట.
వెండి కూడా ఇలానే ఉంది. కిలో వెండిపై రూ.100 తగ్గి రూ.2,59,900వద్ద స్థిరపడింది. ఈనెల 1 న వెండి రూ.3,25,000 ఉంటే ఇవాళ మార్చి 21న రూ.2,59,900 ఉంది.
పతనం దిశగానే పసిడి
ప్రస్తుతానికి బంగారం ధరలు పతనం దిశగానే కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పుడు 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం రూ.1.50లక్షలకు దిగువనే ఉన్నాయి. ఇది కొనుగోలుదారులకు ఊరటనిచ్చే అంశమే. మొన్న ఉగాది బంగారం ధరలు వేలల్లో తగ్గి అలానే కొనసాగుతున్నాయి. నిన్న కాస్త పెరిగినా....ఈరోజు స్థిరంగానే ఉంది. కాకపోతే రూ.10 తగ్గింది. ఇది పెద్ద తగ్గుదల కాకపోయినా పెరగలేదు కాబట్టి...అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. అందులోనూ ఇవాళ రంజాన్ కావడంతో ధరలు క్షీణించడం బిగ్ రిలీఫ్ ఇస్తోంది. ప్రజెంట్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి స్థిరంగా ఉన్నాయి.
రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ధరలు తగ్గే అవకాశం
అటు యుద్ధం ఇంకా తగ్గలేదు. హర్మూజ్ వివాదం నడుస్తోంది. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ వార్ ముదురుతోంది. మూడో ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్న ఇలాంటి సమయంలో బంగారం, వెండి రేట్లు భారీగా పెరగాల్సింది పోయి….తగ్గుతోంది. డాలర్ బలం, ముడి చమురు పెరగడం పసిడి రేట్లు తగ్గడానికి కారణంగా నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. పరిస్థితి ఇలానే కొనసాగితే గోల్డ్ రూ.1.27లక్షలకు పడిపోవచ్చని భావిస్తున్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ధరలు తగ్గే అవకాశముందంట.