FD: ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై ఏకంగా 9.2 శాతం వడ్డీ.. ఇది కదా గుడ్ న్యూస్ అంటే
FD: పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా చాలా మంది తమ డబ్బు సురక్షితంగా ఉండటంతో పాటు మంచి లాభం కూడా రావాలని కోరుకుంటున్నారు. అలాంటి వాటిలో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఒకటి. సీనియర్ సిటిజన్లకు మరింత ప్రయోజనం కలిగే కొత్త ఎఫ్డీ స్కీమ్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
సీనియర్ సిటిజన్లకు ప్రత్యేక వడ్డీ రేట్లు
సాధారణంగా చాలా బ్యాంకులు సీనియర్ సిటిజన్లకు ఎఫ్డీపై సుమారు 7% నుంచి 7.5% వరకు మాత్రమే వడ్డీ ఇస్తాయి. కానీ తాజాగా ప్రముఖ ఫైనాన్షియల్ సంస్థ ముత్తూట్ క్యాపిటల్ తన ఎఫ్డీ స్కీమ్లో వడ్డీ రేట్లను పెంచింది. ఈ స్కీమ్లో సీనియర్ సిటిజన్లకు 8.38% నుంచి ప్రారంభమై గరిష్ఠంగా 9.2% వరకు వార్షిక వడ్డీ లభించవచ్చు. పెట్టుబడి చేసే కాలాన్ని బట్టి వడ్డీ రేటు మారుతుంది. సాధారణంగా ఎక్కువ కాలానికి డబ్బు పెట్టిన వారికి మరింత మంచి రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
సాధారణ పెట్టుబడిదారులకు కూడా మంచి రాబడి
ఈ స్కీమ్ సీనియర్ సిటిజన్లకే కాకుండా ఇతర పెట్టుబడిదారులకు కూడా అందుబాటులో ఉంది. సీనియర్ సిటిజన్లు కాని వారికి కూడా 7.88% నుంచి 8.75% వరకు వడ్డీ లభించే అవకాశం ఉంది. ఇది ప్రస్తుతం చాలా బ్యాంకులు అందిస్తున్న వడ్డీ రేట్లతో పోలిస్తే కొంచెం ఎక్కువగా ఉండటంతో, అన్ని వయస్సుల వారికి ఈ స్కీమ్ ఆకర్షణీయంగా మారింది.
పెట్టుబడి కాలం, దరఖాస్తు విధానం
ఈ ఎఫ్డీ స్కీమ్లో పెట్టుబడి కాలానికి మంచి సౌలభ్యం ఉంది. మీ అవసరానికి అనుగుణంగా 1 సంవత్సరం నుంచి 5 సంవత్సరాల వరకు డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. దరఖాస్తు ప్రక్రియ కూడా చాలా సులభంగా ఉంటుంది. ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు, లేదా సమీప బ్రాంచ్కు వెళ్లి కూడా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ విధంగా సులభమైన విధానంతో పెట్టుబడి చేసే అవకాశం కల్పించారు.
టాక్స్, పెనాల్టీపై తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు
ఎఫ్డీ పెట్టుబడి చేసేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. మీ ఎఫ్డీపై సంవత్సరానికి వచ్చే వడ్డీ రూ. 50,000 కంటే ఎక్కువైతే TDS (టాక్స్ డిడక్షన్) విధించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే మీరు అర్హులైతే ఫారమ్ 15H సమర్పించడం ద్వారా టాక్స్ కోతను నివారించవచ్చు. అదే విధంగా ఎఫ్డీ గడువు ముగిసే ముందు డబ్బు తీసుకుంటే కొంత పెనాల్టీ కూడా విధించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పెట్టుబడి చేసే ముందు అన్ని నిబంధనలు తెలుసుకోవడం మంచిది.
పెట్టుబడిలో నిపుణుల సూచనలు
ఆర్థిక నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం పెట్టుబడి మొత్తాన్ని ఒకే చోట పెట్టడం మంచిది కాదు. డబ్బును వివిధ పెట్టుబడి మార్గాల్లో విభజించడం వల్ల రిస్క్ తగ్గుతుంది. సీనియర్ సిటిజన్లకు ఈ కొత్త ఎఫ్డీ స్కీమ్ మంచి అవకాశంగా చెప్పొచ్చు. భద్రతతో పాటు మంచి రాబడి పొందే అవకాశం ఉండటం వల్ల భవిష్యత్తులో ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉండేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకొని నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.